Kaikki koronaviruksesta: Taysin alueella sairaalahoidon tarve kasvanut – pormestari Anna-Kaisa Ikosella koronatartunta: ”Flunssaoireeni ovat lieviä”

Tässä kaikille avoimessa jutussa seuraamme koronatilanteen kehittymistä Pirkanmaalla, Suomessa ja maailmalla viikolla kahdeksan eli 21.–27. helmikuuta.

Kuntouimarit Paula Illukka-Hämäläinen (vas.) ja Marja Furs pääsivät uimaan Kangasalan Kuohuun, kun halli avattiin koronatauon jälkeen helmikuun alkupuolella. Koululaisille jaettiin kotitestejä Espoossa viime viikolla. Hatanpään sairaalan koronarokoteyksikkö suljetaan pääsiäisenä, koska rokotettavien määrä yksikössä on vähentynyt huomattavasti.

Koronatilanteen kehittymistä kuvaavien grafiikoiden alta löydät päivittyvän seurannan Pirkanmaan, Suomen ja maailman koronavirustilanteesta 21.–27.2.2022.

Maanantai 21.2.

Tampereen pormestarilla koronatartunta

Kello 13.02: Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikosella (kok.) on todettu koronavirustartunta. Ikonen kertoo positiivisesta tuloksesta sosiaalisen median kanavissaan.

”Sain koronatestistä positiivisen tuloksen. Flunssaoireeni ovat lieviä ja vointini on toistaiseksi hyvä, mutta työskentelen lähipäivät etänä jatkotartuntojen estämiseksi. Parempaa vointia teille kaikille!”

Potilaiden määrä kasvoi Taysin erityisvastuualueella

Kello 12.21: Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella perusterveydenhuollon osastojaksoilla olevien potilaiden määrä on kasvanut perjantaista, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Perjantaina osastolla oli 67 potilasta, kun maanantaina luku oli 88. Tehohoitojaksoja on käynnissä 6. Erikoissairaanhoidon osastojaksoja on käynnissä 63.

Suomessa on raportoitu yhteensä 17 671 uutta koronavirustartuntaa

Kello 12.18: Suomessa on raportoitu yhteensä 17 671 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Luvussa ovat mukana viikonlopun aikana raportoidut tartunnat. Luku ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti.