Kaikki koronaviruksesta: Taysin erityisvastuualueella eniten koronapotilaita koko epidemian aikana – ravintolarajoitukset muuttuvat laajasti maanantaina

Tässä kaikille avoimessa jutussa seuraamme koronatilanteen kehittymistä Pirkanmaalla, Suomessa ja maailmalla viikolla kuusi eli 7.–13. helmikuuta.

Koronatilanteen kehittymistä kuvaavien grafiikoiden alta löydät päivittyvän seurannan Pirkanmaan, Suomen ja maailman koronavirustilanteesta 7.–13.2.2022.

Perjantai 11.2.

THL: Uusia tartuntoja yli 10 000, koronakuolemia 29

Kello 12.56: Suomessa on raportoitu 10 386 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 83 500 uutta tartuntaa, mikä on noin 29 000 tartuntaa vähemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen viikon aikana raportoituja tartuntoja on vajaat 51 000 eli enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuitenkaan kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu pandemian aikana noin 570 000 koronavirustartuntaa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 715 koronatartunnan saanutta potilasta, joista 32 on tehohoidossa. Koronapositiivisten sairaalapotilaiden joukossa on viime aikoina ollut myös ihmisiä, joilla koronavirus on todettu sivulöydöksenä ja hoitoontulon ensisijainen syy on jokin muu.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu tänään 29. Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu epidemian aikana 2 170.

Taysin erityisvastuualueella eniten potilaita koko epidemian aikana

Kello 11.55: Taysin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on nyt eniten potilaita koronaviruksen takia koko epidemian aikana.

Erikoissairaanhoidon osastoilla on 79 potilasta, perusterveydenhuollon osastoilla 92 potilasta ja tehohoidossa 9 potilasta.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivittyvästä tilastosta.

Erityisvastuualueeseen kuuluvat Pirkanmaan lisäksi Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa.

Pirkanmaalla 595 laboratoriossa todettua tartuntaa

Kello 11.49: Pirkanmaalla on Taysin tilaston mukaan todettu nyt 46 335 koronatartuntaa, jotka on varmistettu laboratoriossa.

Torstain lukema oli 595, joka kerrottiin perjantaina.

Ravintolarajoituksia kevennetään maanantaista alkaen

Kello 11.30: Kaikkia ravintolarajoituksia kevennetään maanantaista alkaen. Valtioneuvostossa tehty asetusmuutos merkitsee, että ravintolat saavat olla auki puoleenyöhön ja tarjoilla alkoholia kello 23:een asti.

Mikäli tautitilanne kehittyy suotuisasti eikä terveydenhuollon kantokyky ole uhattuna, voidaan ravintolarajoituksista luopua kokonaan maaliskuun alussa.

Koronapassia ei edelleenkään voi käyttää vaihtoehtona rajoituksille. Määräaikainen rajoitus on voimassa helmikuun loppuun asti.

Torstai 10.2.

Koronamielenosoittajat ja poliisi ottivat yhteen Uudessa-Seelannissa

Kello 22.55: Uuden-Seelannin pääkaupungissa Wellingtonissa poliisi otti torstaina yhteen pakollisia koronarokotuksia vastustavien mielenosoittajien kanssa. Yli 120 mielenosoittajaa otettiin kiinni, kun poliisi alkoi hajottaa Uuden-Seelannin parlamenttitalon ympärille leiriytyneiden mielenosoittajien joukkoa.

Kahden ensimmäisen päivän ajan poliisi enimmäkseen seurasi tilannetta sivusta, mutta torstaina mielenosoittajat määrättiin poistumaan pidätyksen uhalla. Kahnauksissa tuli vain lieviä loukkaantumisia.

Mielenosoittajien hampaissa ovat muun muassa Uudessa-Seelannissa monille aloille määrätyt pakkorokotukset. Wellingtonin mielenosoitus alkoi tiistaina kopiona Kanadan Convoy-mielenosoituksesta.

THL: Strategiassa tulisi tähdätä vakavan taudin ja kuolemien ehkäisyyn

Kello 16.32: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut lausunnon koronarokotusstrategian muutostarpeista. THL ehdottaa, että rokotusstrategian ytimessä tulisi vastedes olla vakavan koronataudin, kuolemien ja elinvuosien menetyksen ehkäisy.

Koronatapausten vähentämisen ei THL:n mukaan tulisi olla enää strategian päätavoite, sillä nykyisillä koronarokotteilla ei kyetä laajasti väestössä ehkäisemään tartuntoja ja tartuntaketjuja.

Pirkanmaalla koronapotilaita useilla osasoilla ja asumispalveluissa

Kello 16.28: Pirkanmaalla perusterveydenhuollon osastoilla tilanne koronatartuntojen määrässä on tällä hetkellä suhteellisen tasainen. Koronapositiivisia potilaita on hallintoylilääkäri Sanna Määttäsen mukaan Pirkanmaalla useilla perusterveydenhuollon osastoilla ja asumispalveluissa, mutta määrät eivät ole merkittävästi lisääntyneet aiemmasta.

”Tilanne myötäilee tätä omikron-aaltoa, mikä on olemassa ja on meillä jopa yllättävän hyvä", Määttänen kertoo.

Myös hoitohenkilökunnan osalta sairastapausten määrä sairaalapalveluissa on tasaantumassa. Tapauksia oli vielä kaksi-kolme viikkoa sitten hieman enemmän, mutta tilanne on ollut koko ajan parempi kuin ikäihmisten hoitopalveluiden puolella, missä sairauspoissaoloja on ollut paljon.

Kokonaisia osastoja ei tällä hetkellä suljeta koronatartuntojen vuoksi. Koronatartunnan saaneet potilaat hoidetaan eristyksissä ja pyritään varmistamaan, että heitä hoitavat samat hoitajat.

Ulkorajavalvontaa jatketaan helpotettuna maaliskuun puoliväliin

Kello 16.20: EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvien valvontaa jatketaan Suomessa 13. maaliskuuta asti. Hallitus päätti valvonnan jatkamisesta valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina.

Ulkorajaliikennettä koskeviin rajoituksiin on kuitenkin tehty helpotus. Ensi viikon tiistaista alkaen ulkorajoilta saapuvien ei tarvitse rokotustodistuksen lisäksi esittää negatiivista koronatestitulosta, kuten aiemmin on edellytetty.

Todistuksia ei edellytetä ulkorajojen yli saapuvilta Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on jokin välttämätön syy, esimerkiksi pakottavat perheasiat.

Suomen ja Schengen-maiden välisen liikenteen sisärajavalvonta päättyi jo aiemmin tammi–helmikuun vaihteessa.

Prinssi Charlesilla toistamiseen tartunta

Kello 15.17: Britannian kruununprinssi Charlesilla on todettu koronavirustartunta toista kertaa, prinssin toimisto kertoi torstaina. Charles on tartunnan vuoksi eristyksissä. Prinssi Charlesilla, 73, todettiin covid-19-tartunta myös pandemian alkuvaiheessa maaliskuussa 2020.

Ei ole tiedossa, milloin Charles on ollut viimeksi kontaktissa 95-vuotiaan äitinsä, kuningatar Elisabetin kanssa. Kuningatar on joutunut viime kuukausina vähentämään julkisia esiintymisiään terveysongelmien takia.

Charles tapasi keskiviikkona useita ihmisiä British Museumissa järjestetyssä tilaisuudessa.

Pariisi kieltää perjantaille kaavaillun Convoy-mielenosoituksen

Kello 14.07: Ranskassa Pariisin poliisi kertoi torstaina kieltävänsä Convoy-tyyliset mielenosoitukset kaupungissa. Mielenosoittajat ovat suunnitelleet ajoneuvokulkuetta Pariisiin perjantaiksi.

Mielenosoittajat ovat saaneet innoituksensa Kanadan vastaavasta protestista, jota myös Suomessa jäljiteltiin viime viikonloppuna. Mielenosoittajat vastustavat muun muassa Ranskassa käytössä olevaa rokotepassia.

Pariisin poliisi kertoo aikovansa estää keskeisten teiden tukkimisen.

Suomessa on raportoitu 12 805 uutta koronatartuntaa

Kello 12.01: Suomessa on THL:n mukaan raportoitu 12 805 uutta koronatartuntaa. Luku ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia raportoitu 15.

Mika Salminen: THL ei ole tehnyt mitään maskisuosituksen purkamisen suhteen

Kello 11.17: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ole tehnyt mitään maskisuosituksen purkamisen suhteen, sanoo THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.

Salminen sanoi THL:n kannan olevan ylipäätänsä se, että kun puretaan rajoituksia, se kannattaa tehdä hallitusti eikä kaikkia kannata kerralla heittää roskakoppaan. Hän lisäsi, että sellaisissa tilanteissa joissa liikkuu yhä paljon tautia, maskisuositus on aika kevyt keino, jolla voidaan pyrkiä tartuntojen ehkäisyyn.

Salminen korosti, että kyseessä on suositus, ei pakko.

Omikronviruksen alamuunnostartuntojen osuus kasvaa Husin alueella voimakkaasti

Kello 10.47: Suomessa on eiliseen mennessä varmistettu 53 omikronviruksen BA.2-alamuunnosta, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotteessaan. STM:n mukaan alamuunnoksen osuus on kasvanut voimakkaasti erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Ministeriö kertoo, että koronaepidemian aiheuttama tarve sairaalahoidolle on pysynyt yhä korkealla tasolla viimeisten kahden viikon ajan. Sen sijaan tehohoidon kuormitus on laskenut tammikuun puolivälin jälkeen huomattavasti. Eilen tehohoidossa oli 30 potilasta, kun viikkoa aiemmin tehohoitoa tarvitsi 38 potilasta.

Pirkanmaalla 808 uutta tartuntaa

Kello 10.42: Pirkanmaalla on todettu 808 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) torstaina. Luvussa ovat mukana vain laboratoriovarmistetut tapaukset.

Tartuntojen todellinen määrä on luultavasti suurempi, koska kaikkia lieväoireisia ei enää testata.

Keskiviikko 9.2.

Uudessa-Seelannissa osoitettu mieltä rokotuspakkoa vastaan

Kello 14.56: Uudessa-Seelannissa protestoijat ovat osoittaneet mieltään pakollisia koronarokotuksia vastaan.

Kanadan rekkaprotesteista inspiraatiota ottaneet mielenosoittajat tukkivat tiistaina ajoneuvoillaan Uuden-Seelannin pääkaupungin Wellingtonin pääkatuja, ja keskiviikkona useita satoja protestoijia pystytti telttoja maan parlamentin edustalle.

Mielenosoittajat ovat ilmoittaneet pysyvänsä paikallaan parlamentin edessä "niin kauan kuin on tarpeen". Viranomaisten mukaan mielenosoitus on sujunut suhteellisen rauhallisesti.

Uudessa-Seelannissa koronarokotteet vaaditaan terveyssektorilla, poliisissa, opettajina ja armeijassa työskenteleviltä. Rokotuksesta kieltäytyjiä uhkaa irtisanominen.

Tampere avaa koronan takia suljettuja sote-palveluita

Kello 13.17: Tammikuussa väliaikaisesti koronatilanteen vuoksi suljettuja ja supistettuja sosiaali- ja terveyspalveluja päästään vaiheittain avaamaan Tampereella, tiedottaa kaupunki.

Tällä viikolla avataan osittain suljettuna olleita lyhytaikaisia asumispalvelun paikkoja. Lyhytaikaispaikat on tarkoitettu tilapäisen hoidon järjestämiseen omaishoitajan lakisääteisen vapaan tai sairastumisen aikana sekä erityistilanteessa tukemaan kotihoidon asiakkaan kotona selviytymistä.

Päihteiden tuomiin ongelmiin erikoistuneen perhetukikeskus Päiväperhon kohtaamispaikka aukeaa maanantaina 14. helmikuuta.

Aikuisten terveystarkastuksissa palataan asteittain normaaliin. Niille asiakkaille, joiden aika jouduttiin aiemmin perumaan, soitetaan lähiviikkojen aikana ja sovitaan uudesta tarkastusajasta.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluja jouduttiin tilapäisesti supistamaan ja sulkemaan koronatilanteen vaikeuduttua tammikuussa. Näistä palveluista henkilöstöä on siirtynyt avuksi sairaalaosastoille, kotihoitoon sekä asumispalveluihin. Jos koronatilanne edelleen rauhoittuu, voidaan tulevien viikkojen aikana muissakin supistetuissa palveluissa palata normaaliin toimintaan ja avata loput väliaikaisesti suljetut palvelut.

Sairaalahoidon tarve kasvanut Taysin alueella

Kello 11.48: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi keskiviikkona 4 520 uudesta korona­virus­tartunnasta. Koko pandemian alusta alkaen Suomessa on todettu yhteensä noin 547 000 koronavirus­tartuntaa.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan keskiviikkona 712 ihmistä, kun maanantaina heitä oli 659. Tehohoidossa on keskiviikkona viisi potilasta vähemmän kuin maanantaina, 33.

Taysin erityisvastuualuella sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut maanantain jälkeen 25 potilaalla. Sairaalahoidossa on nyt 162 koronaa sairastavaa potilasta, joista tehohoidossa on kahdeksan. Tehohoitopotilaiden määrä on noussut maanantaista kolmella.

Pirkanmaalla 630 uutta tartuntaa

Kello 10.30: Pirkanmaalla on todettu 630 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) keskiviikkona. Luvussa ovat mukana vain laboratoriovarmistetut tapaukset.

Tartuntojen todellinen määrä on luultavasti suurempi, koska kaikkia lieväoireisia ei enää testata.

Yksittäisten päivien tartuntamäärissä on ollut vaihtelua, ja siksi tartuntamääriä kannattaa tarkastella pidemmältä ajalta. Seitsemän päivän jakson aikana 1.–7. helmikuuta Tays kertoi yhteensä 3 976 uudesta koronatartunnasta. Edellisen seitsemän päivän jakson aikana tartuntoja todettiin 3 801.

Ruotsissa luovutaan koronarajoituksista

Kello 6.33: Ruotsissa luovutaan tänään kaikista koronarajoituksista. Aiemmin kielletyt suuret kokoontumiset esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumiin ovat jälleen sallittuja. Tähän saakka kello 23 sulkeutuneet ravintolat saavat myös olla pidempään auki, eikä seurueiden kokoa tarvitse rajoittaa.

Hallitus on perustellut rajoituksista luopumista hyvällä rokotuskattavuudella ja omikronvirusmuunnoksen aiheuttamalla lievemmällä sairaudella.

Ruotsin kansanterveysvirasto on myös suosittanut, ettei koronaoireista kärsivien pidä enää hakeutua viralliseen koronatestiin.

Tiistai 8.2.

Kiinalaistutkijat: Uusi tarkka koronatesti antaa tuloksen minuuteissa

Kello 17.31: Kiinalaiset tutkijat sanovat kehittäneensä uuden koronavirustestin, joka on yhtä tarkka kuin pcr-laboratoriotesti mutta antaa tuloksen neljässä minuutissa. Pcr-testejä pidetään tarkimpina koronatesteinä, mutta ne antavat tuloksen yleensä useamman tunnin päästä testin tekemisestä.

Monissa maissa koronatestipaikat ovat ruuhkautuneet nopeasti leviävän omikronmuunnoksen myötä. Shanghailaisen Fudan-yliopiston tutkijoiden mukaan heidän kehittämänsä uusi testi toisi ratkaisun testiruuhkiin.

Heidän tutkimuksessaan 33 koronavirustartunnan saaneelta shanghailaiselta otettiin näytteet sekä uudella testillä että pcr-testillä. Tulokset todettiin täysin yhteensopiviksi. Tutkijoiden mukaan testiä voidaan käyttää esimerkiksi lentokentillä sekä kotitesteinä.

Pfizer tuplasi voittonsa koronarokotteen ansiosta

Kello 17.11: Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Pfizer yli kaksinkertaisti voittonsa viime vuonna toissa vuoteen verrattuna. Voittoa kertyi 22 miljardia dollaria (19 miljardia euroa). Liikevaihto lähes tuplaantui 81 miljardiin dollariin.

Saksalaisen Biontechin kanssa kehitetty koronarokote toi liikevaihdosta 37 miljardia dollaria. Pfizer odottaa, että koronarokote tuo vielä tänä vuonna 32 miljardin dollarin tulot.

Koronanyrkki: Sairaalahoidon tarve Pirkanmaalla viime viikkojen tasolla

Kello 16.59: Sairaalahoitoa Taysissa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on Pirkanmaalla viime viikkojen tasolla. Taysissa on ensisijaisesti koronan takia osastohoidossa 44 potilasta ja tehohoidossa kuusi potilasta, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotti tiistaina.

Pirkanmaan koronanyrkki suosittelee maskien käyttöä edelleen laajasti julkisilla paikoilla. Yleisötapahtumissakin järjestäjien pitää valvoa maskien käyttöä. Nyt näyttää siltä, ettei esimerkiksi urheilutapahtumissa maskeja juurikaan käytetä vaikka niiden tiedetään estävän tartuntoja.

Pandemiaohjausryhmä totesi tiistain kokouksessaan, että penkkaritapahtumia ei suositella edelleenkään järjestettäväksi ennen kirjoituksia, jotta abiturientit pystyisivät osallistumaan kirjoituksiin terveinä.

Valtakunnallinen etätyösuositus on päättymässä kuun lopussa

Kello 16.27: Valtakunnallinen etätyösuositus on päättymässä helmikuun lopussa. Hallituksen koronaministerityöryhmä puolsi valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön esitystä asiasta.

”Koronaministerityöryhmä piti hyvänä joustavaa vaiheittaista siirtymistä etä- ja läsnätyön yhdistämiseen”, kerrotaan valtioneuvoston viestinnän tiedotteessa.

Alueellisesti etätyösuositus voitaisiin edelleen pitää voimassa leviämisalueilla.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee yleisötilaisuusrajoituksia purettavaksi

Kello 14.23: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee yleisötilaisuusrajoituksia purettavaksi 14. helmikuuta alkaen, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan. Ryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi) nykyisten yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten purkamista, mikäli sairaalakuormituksen kehitys jatkuu suotuisana.

Tiedotteen mukaan pääkaupunkiseudulla omikronmuunnoksen aiheuttaman tautiaallon tartuntahuippu on ohitettu, vaikka väestössä esiintyykin yhä paljon tautia.

Avi lievensi eilen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia tästä päivästä alkaen.

Suomessa noin 7 500 uutta tartuntaa

Kello 12.02: THL:n mukaan Suomessa on raportoitu 7 472 uutta koronatartuntaa. Luku ei kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei enää testata virallisesti.

Pirkanmaalla 288 uutta tartuntaa

Kello 10.50: Pirkanmaalla on todettu 288 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) tiistaina. Luvussa ovat mukana vain laboratoriovarmistetut tapaukset.

Tartuntojen todellinen määrä on luultavasti suurempi, koska kaikkia lieväoireisia ei enää testata.

Yksittäisten päivien tartuntamäärissä on ollut vaihtelua, ja siksi tartuntamääriä kannattaa tarkastella pidemmältä ajalta. Seitsemän päivän jakson aikana 1.–7. helmikuuta Tays kertoi yhteensä 3 976 uudesta koronatartunnasta. Edellisen seitsemän päivän jakson aikana tartuntoja todettiin 3 801.

Maanantai 7.2.2022

Kokoontumisrajoitukset lievenevät Uudellamaalla

Kello 15.53: Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) lieventää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia huomisesta lähtien.

Uuden päätöksen mukaan sisällä voi järjestää 51–500 henkilön tilaisuuksia, jos osallistujamäärä on enintään puolet tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. 50 hengen tai sitä pienempiä yleisötilaisuuksia voi järjestää ilman osallistujarajoituksia.

Uuden päätöksen myötä yleisöllä ei tarvitse enää olla istumapaikkoja tilaisuuksissa. Päätös on tällä hetkellä voimassa helmikuun 22. päivään asti.

Suomalaisten tyytyväisyys koronatoimiin laskenut

Kello 15.43: Suomalaisten tyytyväisyys viranomaisten koronatoimiin on alhaisempi nyt kuin kahdeksan kuukautta sitten. Tämä selviää Åbo Akademin kansalais­mielipide­tutkimuksen tuoreista tuloksista. Mielipidetutkimuksessa oli mukana noin 4 000 osallistujaa.

Tutkimuksen mukaan tammikuussa noin kaksi viidestä oli sitä mieltä, että koronatoimet ovat olleet tasapainossa kansanterveyden ja taloudellisten seikkojen suhteen. Vielä viime vuoden toukokuussa näin ajatteli lähes puolet vastanneista. Samalla mielipiteet koronatoimia kohtaan näyttävät polarisoituneet: toimia kohtaan ollaan joko hyvin kriittisiä tai hyvin myönteisiä.

Toimiin ollaan tyytymättömiä sekä siksi, että ne rajoittavat liiaksi yksilönvapautta ja yritystoimintaa että niiden löyhyyden vuoksi. Useampi kuitenkin moittii toimenpiteitä liian rajoittaviksi.

Sairaalahoidossa 659 koronapotilasta

Kello 13.40: Sairaalahoidossa on THL:n mukaan 659 koronatartunnan saanutta potilasta, joista tehohoidossa on 38 potilasta.

Tehohoidossa olevien koronaan sairastuneiden määrä on noussut perjantaista kuudella ihmisellä. Koronapotilaiden yhteismäärä sairaalassa on puolestaan noussut kolmella ihmisellä.

Taysin erityisvastuualuella sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut kolmella perjantain jälkeen. Sairaalahoidossa on nyt 137 koronaa sairastavaa potilasta, joista tehohoidossa on viisi. Tehohoitopotilaita on sama määrä kuin perjantaina.

Suomessa lähes 19 900 uutta tartuntaa

Kello 12.06: Suomessa on tänään raportoitu lähes 19 900 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvussa ovat mukana viikonlopun aikana kertyneet tartunnat.

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei enää kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä osa kotitesteissä löytyvistä tartunnoista jää puuttumaan virallisista luvuista.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu perjantain jälkeen 37.

Pirkanmaalla 1455 uutta tartuntaa

Kello 10.08: Pirkanmaalla on todettu viikonlopun aikana yhteensä 1 455 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) maanantaina. Lukemassa on mukana kolmen päivän laboratoriovarmistetut tartunnat. Perjantaina todettiin 597 koronatartuntaa, lauantaina 518 ja sunnuntaina 340 tartuntaa.

Todellisuudessa tartuntoja on enemmän. Kaikkia lieväoireisia ei enää testata, joten osa sairastaa koronaviruksen aiheuttaman taudin ilman virallista vahvistusta tartunnasta.

Australia avaa rajansa turisteille helmikuun lopulla

Kello 7.05: Australia avaa rajansa kahdesti rokotetuille turisteille helmikuun 21. päivä, ilmoitti maan pääministeri Scott Morrison tänään.

Rajojen avaaminen turisteille päättää yhden maailman pisimpään kestäneistä ja tiukimmista matkailuun liittyvistä koronarajoituksista.

”Siitä on lähes kaksi vuotta, kun päätimme sulkea Australian rajat”, Morrison kertoi toivottaen tuplarokotetut tervetulleiksi Australiaan.

Australia sulki rajansa maaliskuussa 2020 ehkäistäkseen koronaviruksen leviämistä maahan. Sen jälkeen australialaisia on estetty suurimman osan ajasta lähtemästä maasta ja vain muutamille on annettu poikkeuslupia saapua Australiaan.

Maan turismiteollisuus on kärsinyt voimakkaasti rajoitusten vuoksi.

Australian kauppa- ja teollisuuskamarin mukaan rajojen kiinniolo maksoi yrityksille noin 2,3 miljardia euroa kuukaudessa.

Australian valtion turismiviraston mukaan ennen koronapandemiaa turismi työllisti noin 666 000 australialaista, mikä on noin viisi prosenttia koko Australian työvoimasta.

Australian sisällä jatketaan kuitenkin edelleen tiukempia matkustusrajoituksia. Esimerkiksi Länsi-Australian osavaltion matkustusrajoitukset mahdollistavat vain harvalle mahdollisuuden matkata osavaltioon muualta Australiasta.