Kaikki koronaviruksesta: Yhdysvalloissa kymmenillä risteilyaluksilla on havaittu koronatartuntoja, osa ei pääse Karibialla satamaan

Tässä kaikille avoimessa jutussa seuraamme koronatilanteen kehittymistä Pirkanmaalla, Suomessa ja maailmalla 27. joulukuuta – 2. tammikuuta.

Aamulehti

Koronatilanteen kehittymistä kuvaavien grafiikoiden alta löydät päivittyvän seurannan Pirkanmaan, Suomen ja maailman koronavirustilanteesta 27.12.2021–2.1.2022.

Edellisen koronavirusseurannan löydät täältä ja kaikki muut koronavirusaiheiset Aamulehden artikkelit löydät osoitteesta: aamulehti.fi/koronavirus.

Maanantai 27.12.

Omikron painaa kuluttajien ja yritysten luottamusta

Kello 8.24: Sekä kuluttajien että yritysten luottamus ovat olleet selvässä laskussa joulukuussa verrattuna marraskuun tilanteeseen. Tilastokeskus kertoo, että kuluttajien luottamusindikaattorin lukema oli -3,5, kun se marraskuussa oli 1,2 ja lokakuussa 2,7.

EK:n luottamusindikaattorissa luottamus laski ensimmäistä kertaa sitten helmikuun. Pudotus oli suurinta sitten koronakevään 2020. EK:n johtaja Sami Pakarinen arvioi, että joulukuun lasku voidaan laittaa omikronin tuoman epävarmuuden piikkiin. Lasku näkyi teollisuudessa ja vähittäiskaupassa, kun taas palveluissa ja rakentamisessa noustiin hieman.

Yhdysvalloissa kymmenillä risteilyaluksilla on havaittu koronatartuntoja

Kello 7.23: Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat kertoneet tarkkailevansa kymmeniä risteilyaluksia, joilla on havaittu koronatartuntoja. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan joiltain aluksilta on evätty pääsy satamaan Karibialla.

Yli 60 aluksella havaittujen koronatartuntojen määrä on noussut niin korkeaksi, että Yhdysvaltain tautikeskus CDC on ottanut alukset joko seurantaan tai aloittanut niistä tutkinnan.

Esimerkiksi risteily-yhtiö Royal Caribbeanin Odyssey of the Seas -aluksella on kerrottu viime viikolla kymmenistä tartunnoista. Carnivalin Freedom-alus puolestaan käännytettiin Washington Postin mukaan Alankomaille kuuluvan Bonairen saaren satamasta. (Lähde: AFP).

Maailmalla peruttiin jouluviikonlopun aikana yli 8 000 lentoa muun muassa synkistyneen koronatilanteen vuoksi

Kello 7.22: Ympäri maailman peruttiin yli 8 000 lentoa jouluviikonlopun aikana, selviää Flight Aware sivuston seurannasta.

Lentoja on peruttu muun muassa omikronmuunnoksen pahentaman koronatilanteen vuoksi. Lentoyhtiöiden on ollut vaikea saada lennoille henkilökuntaa sairastumisten ja korona-altistuksia seuranneiden karanteenien vuoksi.

Jouluaattona lentoja peruttiin noin 2 400, kun taas joulupäivänä peruttuja lentoja kasaantui noin 2 900. Tapaninpäivältä lentoja puolestaan peruttiin yli 3 000.

Lentotilanne ei näytä olevan helpottamaan päin. Suomen aikaa aamuyöstä maanantailtakin oli ehditty perua jo yli tuhat lentoa. (Lähde: AFP)