Tässä kaikki, mitä pitää tietää tiistain suuresta koronapäivästä – koottuna tärkeät kellonajat ja taustat

Tiistai on koronaviruspohdintojen superpäivä, sillä sen aikana pidetään kolme tilaisuutta siitä, miten vaikeaa korontilannetta lääkitään. Päivän aikana on luvassa sekä valtakunnallinen koronatiedotustilaisuus että Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän info. Päivän lopuksi hallitus neuvottelee koronatoimista.

Tiistaina 21. joulukuuta on odotettavissa ainakin Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän tiedotustilaisuus, jossa puhuu johtajaylilääkäri Juhani Sand (vas.). Hallitus neuvottelee pääministeri Sanna Marinin (oik.) johdolla koronatoimista, ja myös STM ja THL pitävät viikkoinfonsa. Tilannekatsauksessa on STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

STT, Aamulehti

Vaikea koronatilanne on ajanut sairaanhoitopiirit, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja hallituksen pohtimaan, mitä toimia seuraavaksi voidaan ottaa käyttöön.

Tähän juttuun on koottu tiistain tärkeät kellonajat ja koronapohdintojen taustat.

THL ja STM pitävät viikkoinfon kello 12

THL ja STM pitävät tiistaina oman tiedotustilaisuutensa tiistaina kello 12. Kyseessä on perinteinen viikkoinfo, joka on yleensä pidetty torstaisin, mutta on siirretty tiistaille. Tilannekatsauksessa ovat mukana johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja johtaja Mika Salminen THL:stä. Lisäksi kysymyksiin vastaamassa ovat osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä ja johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta nosti esiin lauantaina, että koronapassin hyllyttämistä on harkittava omikronmuunnoksen vuoksi. Viranomaisten asettamia rajoituksia ei silloin voisi enää ohittaa edellyttämällä asiakkailta ja osallistujilta koronapassia.

Hätäjarrun painamistakin on pohdittu. Hätäjarru merkitsee siirtymistä takaisin laaja-alaisempien toimenpiteiden valtakunnalliseen ohjaukseen. Tällä hetkellä rajoituksista vastaavat ravintoloita lukuun ottamatta alueviranomaiset. Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on tehty hätäjarrun vaikutusarviointeja.

Hallitus neuvottelee kello 16 alkaen

Myös hallitus neuvottelee tiistaina koronatilanteesta ja uusien rajoitustoimien tarpeellisuudesta. Huolia on viime aikoina lisännyt etenkin nopeasti leviävä omikronmuunnos. Hallituksen neuvottelut alkavat tiistaina kello 16.

Julkisuuteen on kerrottu mahdollisista toimista, joilla muunnoksen leviämistä voitaisiin pyrkiä jarruttamaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi viikonloppuna, että hallituksen ja alueellisten viranomaisten olisi mahdollista kiristää toimia myös ilman hätäjarrun käyttöönottoa. Marin nosti esiin käytännön työkaluina muun muassa anniskelu- ja aukioloajat.

Yhtenä vaihtoehtona hän nosti koulujen joululomien pidentämisen.

Hallituksen piirissä on pohdittu myös uusia rajaturvallisuustoimia EU:n ja Schengen-alueen sisällä, jotta omikronmuunnoksen leviäminen hidastuisi. Esimerkiksi Tervahauta on todennut, että ennakkotestaus pitäisi ulottaa kaikkeen Suomeen tulevaan matkustamiseen.

Viime viikolla valtioneuvosto päätti, että EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilta täyden rokotussarjan saaneilta matkustajilta vaaditaan tiistaista alkaen negatiivinen testitulos ja rokotustodistus.

Hallitus tekee päätöksiä sote-ministerityöryhmän esityksen pohjalta, joka nojaa muun muassa terveysviranomaisten arvioihin tilanteen vakavuudesta. Työryhmä kokoontui vielä maanantaina illalla. STT:n tietojen mukaan arvioiden valmistuminen on menossa viime hetkille. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausunto ei ollut vielä puoli neljältä työryhmän käytössä.

Alueet vaativat tiukempia toimia

Kymmenet suomalaiset tutkijat ja asiantuntijat vaativat avoimessa kirjeessä maanantaina päättäjiltä kiireellisiä ja voimakkaita toimia koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kirjoittajat viittaavat tutkimustuloksiin, joiden mukaan nykyiset rokotteet toimivat heikommin omikronmuunnoksen tapauksessa.

Lisäksi esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä totesi, että ihmisten tulisi omaehtoisesti alkaa vähentää kontaktejaan.

”Lisäksi koronapassin laittaminen tauolle ainakin vuodenvaihteen yli on tarpeen”, hän sanoi tiedotteessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kerrottiin tiistaina, että yleisötilaisuudet kielletään loppuvuodeksi, eikä niitä voi järjestää edes koronapassin kanssa. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu, että jos hallitus ei paina hätäjarrua, se voidaan tehdä alueellisesti.

Odotettavissa voi olla tiistaina tiukempia rajoituksia myös muiden alueiden aluehallintovirastoilta. Maanantaina muun muassa Itä-Suomen aluehallintovirasto kertoi käynnistäneensä arvioinnin rajoitusten tiukentamista Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla.

Koronanyrkki tiedottaa kello 15.30

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kokoontuu jälleen tiistaina ja myös alueellisesti tiedossa on mahdollisesti uusia suosituksia. Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoi viikonloppuna Aamulehdelle Pirkanmaallakin pohdittavan, että yleisötapahtumiin ja tiettyihin tiloihin ei pääsisi enää koronapassillakaan.

”Joko hyvin voimakkaasti rajoitamme osallistujamääriä tai sitten suljetaan kokonaan tiloja”, Sand sanoi.

Pirkanmaan alueella esimerkiksi kävijämäärien rajoituksista ja kokonaisten kokoontumisten varsinaisesta rajoittamisesta vastaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi).

Avi voi rajoittaa alueellaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja päätös on tarpeen useamman kunnan alueella. Aluehallintovirasto voi myös sulkea alueellaan tiettyjä tiloja, kuten kouluja, päiväkoteja ja hoivakoteja, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.