Koronanyrkki: Sairaanhoito on kuormittunut koronan vuoksi Pirkanmaalla ja jäljityksen viiveet kasvaneet

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kertoo, että koronapotilaiden hoito kuormittaa erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhuoltoa. Suositukset pysyvät pääosin ennallaan.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä tiedottaa, että Tays on tällä hetkellä kuormittunut koronapotilaiden hoidon vuoksi. Tays on kuvattu ilmasta 13. joulukuuta.

Aamulehti

Pirkanmaan pandemiaohjaus tiedotti keskiviikkona, että sairaanhoito on kuormittunut koronapotilaiden hoidosta ja myös jäljityksen viiveet ovat kasvaneet. Tartunnan lähde selvisi viime viikolla noin puolessa tartunnoista.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa on tällä hetkellä hoidossa 23 koronapotilasta, joista teho-osastolla on kuusi potilasta. Pirkanmaan ilmaantuvuus on 468 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden kuluneiden kahden viikon ajalta. Positiivisten prosenttiosuus on 16,8 prosenttia viikon ajalta.

Yhden rokotteen saaneita on 87,9 prosenttia ja kaksi rokotetta saaneita 83,3 prosenttia Pirkanmaan yli 12-vuotiaista. Kolmannen rokotteen on saanut 8.9 prosenttia yli 12-vuotiaista. Yli 80-vuotiaista puolet ja viidesosa 75-79-vuotiaista on jo saanut kolmannen rokotteen.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän suositukset olivat pitkälti samankaltaisia kuin aiemmin on kerrottu.

Massatapahtumia ja ruuhkatilanteita kannattaa välttää, jos ei ole ottanut rokotuksia tai kuuluu ikänsä tai sairautensa vuoksi riskiryhmään ja toisesta rokotuksesta on yli viisi kuukautta aikaa.

Yksityistilaisuudet rajataan korkeintaan 20 ihmiselle ja kaikissa kouluissa suositellaan käytettävän maskia neljännestä luokasta alkaen

Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen vierailijoiden määrässä suositellaan huomioitavan epidemiatilanne ja terveysturvallisten toimien mahdollistaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa lyhyempiä vierailuaikoja ja vierailijoiden määrää siten, että etäisyys muihin asukkaisiin tai asiakkaisiin pystytään toteuttamaan.

Pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Sand muistuttaa, että maskia tulisi käyttää aina kodin ulkopuolella sisätiloissa oleskellessa. ”Kouluissa maskien käytöstä on ollut merkittävää hyötyä tartuntojen torjunnassa. Ei ole syytä epäillä, etteikö siitä olisi hyötyä kaikkialla muuallakin”, hän kertoo pandemiaohjausryhmän tiedotteessa.

Maanantaina tuli voimaan myös aluehallintoviraston päätös, joissa muun muassa yleisötilaisuuksiin, uimahalleihin ja muihin sisäliikuntapaikkoihin sekä museoihin ja muihin kulttuuritiloihin voidaan pyytää koronapassia asiakasmäärän rajoitusten ja muiden koronajärjestelyjen sijasta.