Suora lähetys kello 15.30: Millainen on Pirkanmaan koronatilanne nyt? – Koronanyrkki kertoo tautitilanteesta

Koronanyrkki käsittelee tiistaina Pirkanmaan koronatilannetta sekä alueellisia suosituksia ja rajoituksia.

Aamulehti

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kertoo tänään maakunnan koronatilanteesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi maanantaina, että koko Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen 3 412 uutta koronavirustartuntaa.

Myös taudin ilmaantuvuus on kasvanut. Kahden viimeisen viikon aikana se on ollut koko maassa noin 298 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Tätä edeltäneiltä kahdelta viikolta luku oli noin 236. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuus on yli 300.

Tilaisuudessa ovat läsnä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand ja infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen sekä apulaisylilääkäri Janne Laine Taysista.

Viimeksi nyrkki kokoontui 30. marraskuuta.

Aamulehti lähettää tiedotustilaisuuden suorana: