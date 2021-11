Kaikki koronaviruksesta: Uusi virusmuunnos voi aiheuttaa jopa hyvin suuren riskin Euroopalle – G7-ryhmä pitää hätäkokouksen maanantaina

Tässä kaikille avoimessa jutussa seuraamme koronatilanteen kehittymistä Pirkanmaalla, Suomessa ja maailmalla 29. marraskuuta – 5. joulukuuta.

Koronatilanteen kehittymistä kuvaavien grafiikoiden alta löydät päivittyvän seurannan Pirkanmaan, Suomen ja maailman koronavirustilanteesta 29.11.–5.12.2021.

Edellisen koronavirusseurannan löydät täältä ja kaikki muut koronavirusaiheiset Aamulehden artikkelit löydät osoitteesta: aamulehti.fi/koronavirus.

Maanantai 29.11.

Omikron painoi Aasian pörssikursseja uuden viikon alkaessa

Kello 8.02: Aasian pörssit aloittivat uuden kaupankäyntiviikon laskussa, kun huoli uudesta koronavirusmuunnoksesta hermostutti sijoittajia. Kurssilasku jäi kuitenkin maltillisemmaksi kuin mitä perjantaina nähtiin ympäri maailman.

Analyytikot ennakoivat, että tilanne tasoittuu vasta, kun uudesta muunnoksesta ja sen tartuttavuudesta saadaan tarkempaa tietoa.

Öljyn hinta sitä vastoin elpyi viime viikon rysähdyksestä. Viitelaatu WTI kallistui yli viisi prosenttia, Brent yli neljä prosenttia. Perjantaina niiden hinnasta oli sulanut yli 13 ja 11 prosenttia.

Japani estää maahantulon kaikilta uusilta ulkomaalaisilta matkaajilta

Kello 7.21: Japani tiukentaa rajatoimiaan jälleen ja estää koronaviruksen omikronmuunnoksen vuoksi maahantulon kaikilta uusilta ulkomaalaisilta matkaajilta.

Asiasta kertoi tänään maan pääministeri Fumio Kishida vain viikkoja sen jälkeen, kun maa ehti hiukan höllätä tiukkoja rajatoimiaan.

Uusien tulijoiden pääsy maahan estetään tiistaista lähtien.

Japanin rajat ovat olleet lähes täysin kiinni ulkomailta tuleville valtaosan pandemia-ajasta. Yhdessä vaiheessa Japaniin ei päästetty edes maassa asuvia ulkomaalaisia.

Maanantaina järjestetään hätäkokous virusmuunnoksen vuoksi

Kello 7.03: Koronavirukset uusi muunnos omikron näyttää levinneen nopeasti Euroopassa.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) on arvioinut, että muunnos muodostaa jopa hyvin suuren riskin Euroopalle. Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut muunnoksen huolestuttavaksi.

Sunnuntai-illalla G7-ryhmän puheenjohtaja Britannia kutsui koolle hätäkokouksen omikronmuunnoksen vuoksi. Kokous järjestetään maanantaina.

Virusmuunnoksesta tai sen tartuttavuudesta ei toistaiseksi tiedetä kovin paljoa, mutta monet maat ovat rajoittaneet matkustamista eteläisestä Afrikasta sen takia. Suomessa hallitus kertoi sunnuntaina kieltävänsä maahantulon seitsemästä eteläisen Afrikan valtiosta.

Etelä-Afrikan presidentti tuomitsee omikronin vuoksi asetetut matkustuskiellot

Kello 6.38: Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa on tuominnut koronan omikronmuunnoksen vuoksi asetetut matkustuskiellot, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Lukuisat maat ovat asettaneet viime päivinä matkustusrajoituksia Etelä-Afrikalle ja muille eteläisen Afrikan maille. Matkustuskieltoja ovat asettaneet muun muassa EU, Britannia ja Yhdysvallat.

Ramaphosan mukaan matkustuskielloille ei ole tieteellistä pohjaa, ja hänen mielestään eteläinen Afrikka on joutunut epäoikeudenmukaisesti syrjityksi.