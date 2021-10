Kaikki koronaviruksesta: Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä nousussa – yli sata potilasta enemmän kuin kuukausi sitten

Seuraamme tässä kaikille avoimessa jutussa koronatilanteen kehittymistä Pirkanmaalla, Suomessa ja maailmalla 18. lokakuuta alkavalla viikolla.

Koronapassi otettiin Suomessa käyttöön lauantaina 16. lokakuuta. Passia on voitu edellyttää niissä tiloissa ja toiminnoissa, mitä koskevia rajoituksia on voimassa. Toistaiseksi Pirkanmaalla ei ole ollut sellaisia rajoituksia, joissa passin käyttöönottoa olisi tarvinnut harkita.

Koronatilanteen kehittymistä kuvaavien grafiikoiden alta löydät päivittyvän seurannan Pirkanmaan, Suomen ja maailman koronavirustilanteesta 18.10.–24.10.

Maanantai 18.10.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä nousussa

Kello 12.26: Suomessa on maanantain ja viikonlopun aikana todettu 1 310 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tänään maanantaina sairaalahoidossa on 218 potilasta, mikä on runsaat sata enemmän kuin kuukausi takaperin. Sairastuneista tehohoidossa on 33 potilasta.

Perjantain jälkeen Suomessa on kerrottu neljästä uudesta koronakuolemasta.

Koronan ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on 137 sataatuhatta asukasta kohti. Tästä kaksi viikkoa aiemmin taudin ilmaantuvuus oli 120.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu 151 207 vahvistettua koronavirustartuntaa koko pandemian aikana.

EU:sta on viety yli miljardi koronarokoteannosta muualle maailmaan

Kello 12.25: Euroopan unionin alueelta on viety yli miljardi koronarokoteannosta muualle maailmaan, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Komission mukaan EU:ssa valmistettuja rokoteannoksia on viety tähän mennessä 150 maahan. Kohteina ovat olleet esimerkiksi Britannia, Japani ja Turkki.

Von der Leyen kertoo, että 87 miljoonaa annosta on viety köyhempiin maihin Covax-rokoteohjelman puitteissa. Von der Leyenin mukaan EU aikoo lahjoittaa tulevina kuukausina 500 miljoonaa rokoteannosta kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin maihin.

Presidentti Niinistöllä ei koronavirusta, ilmoittaa palaavansa normaalirytmiin

Kello 11.12: Presidentti Sauli Niinistöllä ei ole todettu koronavirustartuntaa altistumisen jälkeen. Niinistö kertoo asiasta itse Twitterissä.

Niinistö altistui koronavirukselle Malmön kansainvälisessä holokaustifoorumissa viime viikolla, kun hän keskusteli Latvian presidentin Egils Levitsin kanssa. Presidentti Levits todettiin myöhemmin koronapositiiviseksi.

Niinistö vältteli kontakteja viikonlopun ajan, mutta nyt hän ilmoittaa palavaansa normaalirytmiin.

Pirkanmaalla todettu 109 uutta koronavirustartuntaa

Kello 11.05: Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoi maanantaina 109 uudesta todetusta koronavirustartunnasta Pirkanmaalla.

Mukana on kolmen päivän tartuntaluvut, sillä Tays ei julkaise tietoja tartuntamääristä enää viikonloppuisin.

Yhteensä Pirkanmaalla on nyt todettu koko pandemian aikana 10 099 koronavirustartuntaa.

Tays ei kerro enää päivittäin testattujen määrää, koska testauskäytäntöjen muutos vähentää koronalukujen vertailtavuutta. Pandemiaohjausryhmä kertoo nyt joka toinen tiistai jäljitystyöstä ja tartuntatilanteesta.

Fimlab ottaa Pirkanmaalla valtaosan koronavirusnäytteistä. Näytteitä ottavat myös yksityiset toimijat.

Fimlabissa testituloksen sai maanantaina Fimlabin verkkosivujen mukaan keskimäärin 10 tunnissa näytteenotosta.