Päivitetyt ohjeet: Kahdesti rokotetun ei tarvitse yleensä mennä koronatestiin, vaikka oireita olisi – Tässä lista tilanteista, jolloin rokotetunkin on syytä mennä testiin

Jos on saanut kaksi koronarokotetta, tavanomaisten virusinfektion oireiden takia ei enää tarvitse mennä koronatestiin, neuvoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti ohjeitaan koronavirustestistä. THL:n mukaan kaksi koronarokoteannosta saaneen ei yleensä tarvitse käydä testissä, vaikka hänellä olisi oireita.

Jos rokottamattomalla tai yhden rokoteannoksen saaneella on oireita, hänen on THL:n ohjeen mukaan hyvä hakeutua testiin.

”Tämä liittyy testausstrategiaan, joka on päivitetty jo jonkin aikaa sitten. Testauskapasiteettia kohdennetaan siten, että se olisi tehokkaammin käytössä”, THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoo.

Mikä? Koronatesti THL suosittelee testiä kaksi koronavirusrokotetta saaneelle, jos hänellä on koronavirusinfektion oireita ja toisesta rokoteannoksesta on kulunut alle viikko

hän on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle edeltävän kahden viikon aikana

asuu ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksikössä

työskentelee hoito- tai hoivatyössä

kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai

kuuluu ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta, mutta ei ole vielä saanut sitä.

Kaksi koronarokotetta saaneen ei yleensä tarvitse mennä koronatestiin, kun toisesta rokoteannoksen saamisesta on kulunut yli viikko.

Tavanomaiset virusinfektion oireet kuten päänsärky, kuume tai nuha eivät ole enää kahdesti rokotetulle syy käydä testissä.

”Sen sijaan kouluun tai työpaikalle ei tulisi mennä lievästi sairastuessa. Jos oireet ovat vakavia, on aina oltava suoraan yhteydessä terveydenhuoltoon”, Helve sanoo.

Helve lisää, että jos oireille ei löydä selkeää ohjeistusta esimerkiksi Omaolo-palvelun kautta, kannattaa olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

Milloin testiin?

THL suosittelee hakeutumaan koronatestiin, jos on oireita eikä kahden rokoteannoksen antamaa suojaa. Koronatestiin on hyvä mennä, jos on koronavirusinfektion oireita, eikä ole saanut yhtään koronarokotetta.

Samoin testeihin on hyvä hakeutua, jos on oireita ja on saanut vain yhden koronarokoteannoksen. Testiin tulisi mennä myös, jos on sairastanut koronavirustaudin yli kuusi kuukautta sitten, eikä ole saanut koronavirusrokotetta.

Alle 12-vuotiaan lapsen ei THL:n mukaan tarvitse aina käydä koronatestissä, jos hän sairastuu. Sairaanhoitopiireillä voi olla THL:n suosituksesta poikkeavia ohjeita testiin tulemisesta.

”Kannattaakin tarkastaa oman alueen terveysviranomaisten ohjeet siitä, milloin koronatestiin on hyvä hakeutua”, Helve kertoo.

