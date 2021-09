Kaikki koronaviruksesta: Hallituksen on määrä päättää hybridistrategian päivityksestä tänään

Seuraamme tässä kaikille avoimessa jutussa koronatilanteen kehittymistä Pirkanmaalla, Suomessa ja maailmalla viikolla 36.

Maailmassa oli pandemian alun jälkeen todettu 5. syyskuuta mennessä yhteensä noin 220,3 miljoonaa koronavirustartuntaa. Noin 4,56 miljoonaa ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin, mutta suuri osa on parantunut.

Koronatilanteen kehittymistä kuvaavien grafiikoiden alta löydät päivittyvän seurannan Pirkanmaan, Suomen ja maailman koronavirustilanteesta 6. syyskuuta alkaen.

Edellisen koronavirusseurannan ja kaikki muut koronavirus-aiheiset Aamulehden artikkelit löydät täältä: aamulehti.fi/koronavirus.

Maanantai 6.9.

Hallituksen määrä päättää hybridistrategian päivityksestä

Kello 7.54: Hallituksen on määrä tänään maanantaina päättää Suomen uudistetusta koronastrategiasta. Siinä on tarkoitus linjata, miten Suomessa päästään siirtymään normaaleja oloja. Tavoite on pitää yhteiskuntaa mahdollisimman laajasti auki.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi eilen Pääministerin haastattelutunnilla, että rajoituksista päästään eroon kun päästään 80 prosentin rokotekattavuuteen yli 12-vuotiaiden kohdalla. Arvio on, että raja voitaisiin saavuttaa lokakuussa.