Kaikki koronaviruksesta: Tällaiset matkustusrajoitukset koskevat suomalaisia Euroopan yleisimmissä matkustuskohteissa

Seuraamme tässä kaikille avoimessa jutussa koronatilanteen kehittymistä Pirkanmaalla, Suomessa ja maailmalla viikolla 28.

Koronanäytteenotosta, etätöistä ja rokotuksista on tullut myös suomalaisille osa arkipäivää. Matkailuala on virkistynyt kesällä hieman, mutta erityisesti ulkomaanmatkailu odottaa vielä avautumista.

Koronatilanteen kehittymistä kuvaavien taulukoiden alta löydät päivittyvän seurannan Pirkanmaan, Suomen ja maailman koronavirustilanteesta 12. heinäkuuta alkaen. Seuranta päättyy sunnuntaina 18. heinäkuuta.

Maanantai 12.7.

Voinko matkustaa ulkomaille ja joudunko karanteeniin? Tässä tieto suomalaisia koskevista rajoituksista Euroopan yleisimmissä matkustuskohteissa

Kello 6.11: Eri puolilla Eurooppaa harkitaan maahantulosääntöjen kiristämistä deltamuunnoksen leviämisen takia. Turistikohteista tiukimmat rajoitukset ovat voimassa Maltalla. Malta on kieltänyt kaikki matkustajat, jotka eivät ole saaneet kahta koronarokoteannosta. Guardianin mukaan Maltan päätös herättää kysymyksiä siitä, seuraavatko muut Euroopan maat Maltan esimerkkiä deltamuunnoksen jatkaessa nopeaa etenemistä koko mantereella.

Suomen ulkoministeriö suosittelee yhä välttämään kaikkea muuta kuin välttämätöntä matkustamista. Ulkoministeriö muistuttaa, että aina ulkomaille matkustettaessa on selvitettävä muun muassa koronatestitodistuksiin ja rokotustodistuksiin liittyvät vaatimukset. Ennen matkustamista on myös hyvä tarkastaa kohdemaan viranomaisten nykyiset maahantulomääräykset. Maat voivat myös asettaa maahantulorajoituksia kauttakulkuliikenteelle.

Suomalaiset ja muut Pohjoismaista tulevat matkustajat on vapautettu koronatestivaatimuksesta Ruotsiin matkustaessa. Suomalaisten ei myöskään tarvitse esittää rokotustodistusta tai todistusta sairastetusta koronavirustaudista.

Ruotsin ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden oli 8. heinäkuuta 38, eli suunnilleen sama kuin Suomessa samana ajankohtana tarkasteltuna. Kaikki jutun ilmaantuvuusluvut koskevat ajanjaksoa ennen heinäkuun 8. päivää. THL:n tuoreempien tietojen mukaan Suomen ilmaantuvuusluku on noussut huomattavasti muutamien päivien aikana. Ruotsin koronatilanne oli pitkään Euroopan tasolla vakava, mutta nyt uusien tartuntojen määrä on laskenut huomattavasti.

Ennen Viroon saapumista tulee täyttää verkossa matkustusilmoitus. Koronatestausta tai karanteenia ei vaadita matalan riskin maista saapuvilta.

Viron koronatilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 29 eli pienempi kuin Suomessa.

Norjan matkustusrajoitukset eivät perustu EU:n liikennevalokarttaan, vaan maan omaan luokittelusysteemiin. Maanantaina kolmen Suomen alueen maahantulorajoituksia ja karanteenivaatimuksia muutetaan. Maahantulorajoitukset ja karanteenivaatimukset tulevat voimaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueilta matkustavilla. Nämä alueet muuttuvat Norjan luokituksessa vihreästä oranssiksi. Kainuun sairaanhoitopiiri pysyy oranssina.

Oranssiksi luokitelluilta alueilta tulevat matkustajat saavat matkustaa Norjaan, mutta heidän tulee ilmoittautumislomakkeen lisäksi esittää lähtöä edeltävä negatiivinen testi, joka on tehty alle 24 tuntia ennen maahantuloa. Maahan tultuaan heidän tulee suostua koronatestiin ja oltava 10 päivää karanteenissa joko kotona tai karanteenihotellissa. Karanteeniaikaa voidaan lyhentää tekemällä toinen PCR-testi vähintään seitsemän päivää saapumisen jälkeen.

Matkustajat, jotka voivat todistaa saaneensa yhden rokoteannoksen yli kolme viikkoa sitten, vapautetaan karanteenihotellivaatimuksista, ja he voivat lyhentää karanteeniaikaa tekemällä PCR-testin kolmen päivän kuluttua saapumisesta.

Muu Suomi on vihreää aluetta. Vihreiltä alueilta matkustavien tulee täyttää sähköinen ilmoittautumislomake Norjaan matkustamisesta sekä tulla testatuksi rajanylityspaikalla pika-antigeenitestillä. Vihreäksi luokitellulta alueelta tulevat matkustajat on vapautettu karanteenivaatimuksesta.

Henkilöt, jotka matkustavat säännöllisesti Norjaan Ruotsista tai Suomesta työskentelemään tai opiskelemaan, on vapautettu karanteenista. Myös täysin rokotetut ja koronan viimeisen puolen vuoden aikana sairastaneet on vapautettu karanteenivaatimuksesta.

Norjan koronavirustilanne on vakaa ja ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 49.

Myös Britannian matkustusrajoitukset perustuvat maan omaan, kolmiportaiseen liikennevalokarttaan. Suomi on luokiteltuna kartan keskitasolle.

Ennen Britanniaan matkustusta suomalaisten täytyy käydä koronatestissä, täyttää matkustajapaikannuslomake sekä varata ja maksaa kaksi koronatestausta Britanniaan. Maahan saapumisen jälkeen karanteenissa on oltava kymmenen päivää, jonka aikana käydään kahdesti koronatestissä.

Koronatartuntojen määrä on nousussa Britanniassa, ja jalkapallon EM-kisojen sunnuntainen loppuottelu on herättänyt huolta uusista koronatartuntojen ryppäistä. Britannian pääministeri Boris Johnson on ilmoittanut aikovansa keventää kaikkia jäljellä olevia rajoituksia Englannissa 19. heinäkuuta. Asiantuntijat ovat olleet huolissaan rajoitusten keventämisestä.

Britanniassa tartuntamäärät ovat John Hopkinsin yliopiston tietojen mukaan voimakkaassa kasvussa.

Ranskaan matkustavien on annettava ilmoitus siitä, ettei heillä ole koronaoireita eivätkä he ole olleet yhteydessä koronaa sairastavaan kahteen viikkoon ennen matkustamista.

EU:n koronatodistuksella Ranskaan voi matkustaa ilman koronatestausta tai karanteenia, mikäli on täysin rokotettu tai saanut yhden rokoteannoksen ja sairastanut koronataudin. Vaihtoehtoisesti maahan pääsee esittämällä negatiivisen tuloksen enintään 72 ennen matkustamista tehdystä koronatestistä. Sekä PCR- että antigeenitestit hyväksytään.

Ranskassa koronatilanne on tällä hetkellä vakaa ja ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 43.

Suomi ei enää ole Saksan riskimaiden luettelossa, joten Suomesta saapuvien matkustajien ei tarvitse jäädä karanteeniin. Lentokoneella saapuvien on kuitenkin toimitettava Saksaan matkustettaessa todisteet joko negatiivisesta koronavirustestistä, todiste sairastetusta koronavirustaudista tai todiste siitä, että heidät on rokotettu kokonaan.

Saksassa koronan ilmaantuvuus on laskenut alhaisimmalle tasolle sitten viime vuoden elokuun. Saksassa ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 11.

Lento- ja meriteitse Espanjaan matkustavien on täytettävä etukäteen sähköinen terveystietolomake. EU:n koronatodistuksella Espanjaan voi matkustaa ilman koronatestausta tai karanteenia, mikäli on täysin rokotettu tai saanut yhden rokoteannoksen ja sairastanut koronataudin viimeisen puolen vuoden aikana. Vaihtoehtoisesti maahan pääsee esittämällä negatiivisen koronatestituloksen. PCR-testit ja nopeat antigeenitestit hyväksytään.

Espanjassa koronatartuntojen määrä on lähtenyt kasvuun aiemman rauhallisemman tilanteen jälkeen. Espanjassa ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 215.

Katalonian itsehallintoalueella koillisessa Espanjassa paikallisviranomaiset ovat jälleen kiristämässä koronarajoituksia tautitilanteen huononemisen vuoksi.

Kaikkien matkustajien on täytettävä matkustajapaikannuslomake ennen Portugaliin saapumista. EU:n koronatodistuksella voi matkustaa Portugaliin ilman koronatestausta tai karanteenia, mikäli on täysin rokotettu tai saanut yhden rokoteannoksen ja sairastanut koronataudin viimeisen puolen vuoden aikana tai esittämällä negatiivisen koronatestituloksen. Sekä PCR- että antigeenitestit hyväksytään.

Portugalissa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on 241. 10,3 miljoonan asukkaan maassa raportoitiin sunnuntaina portugalilaislehti Correio da Manhan mukaan 2 323 uutta tartuntaa.

Viime aikoina koronarokotukset ovat edenneet Portugalissa nopeaa vauhtia.

Matkailijoiden on täytettävä ennen Kreikkaan saapumista matkustajapaikannuslomake. EU:n koronatodistuksen omaavat voivat saapua Kreikkaan ilman koronatestausta tai karanteenia, mikäli heidän todistuksessaan on merkintä joko täydestä rokotuksesta, sairastetusta koronavirustaudista tai negatiivinen koronatestitulos. PCR-testit ja nopeat antigeenitestit hyväksytään.

Kreikan ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 71 eli suunnilleen sama kuin Kymenlaaksossa Suomessa. Samalla tarkastelujaksolla päivittäiset tartunnat ovat kuitenkin nelinkertaistuneet, eli ne ovat jyrkässä nousussa. Kesäkuussa päivittäisten tartuntojen määrä oli hetkellisesti alhaisempi, mutta ne ovat lähteneet heinäkuussa jyrkkään nousuun. Kreikassa noin 56 prosenttia aikuisista on saanut ainakin yhden koronavirusrokotteen.

14. heinäkuuta alkaen Maltalle voi matkustaa vain sillä edellytyksellä, että on täysin rokotettu eli saanut kaksi rokoteannosta. Suomalaiset voivat esittää todisteen rokotuksistaan EU:n koronatodistuksella. Toisin kuin moneen muuhun EU-maahan Maltalle ei voi matkustaa, jos on sairastanut koronataudin ja saanut sen lisäksi vasta yhden rokoteannoksen.

Maltalle matkustavien on täytettävä matkailmoitus ja matkustajan paikannuslomake.

Myös Maltalla koronatartunnat ovat lähteneet nousuun viime päivinä huolimatta maan korkeasta rokotuskattavuudesta. Ilmaantuvuusluku kahden viikon aikavälillä tarkasteltuna on kuitenkin hyvin alhainen eli 14. Maltalla liki 80 prosenttia aikuisista on saanut kaksi annosta koronarokotteesta.

Kaikkien EU-maiden matkustusrajoituksia voi tarkastella Euroopan unionin ylläpitämillä verkkosivuilla reopen.europa.eu.