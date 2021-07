Pirkanmaan viime viikon koronatartunnoista lähes joka viides peräisin ulkomailta – Taysin Janne Laine: Kisaturistien tartunnat ehtymään päin

Pirkanmaalla on todettu tähän mennessä 42 tartuntaa, jotka liittyvät jalkapallon EM-kisamatkoihin. Myös jatkotartuntoja on ilmennyt.

Aamulehti

Koronan ilmaantuvuus on noussut Pirkanmaalla. Ilmaantuvuus oli viime viikon päättyessä 32 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Viime viikolla positiivisten näytteiden osuus Fimlabin koronateisteistä oli 1,5 prosenttia.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 98 koronatartuntaa, josta 18 eli lähes joka viides tartunta oli peräisin ulkomailta.

Pirkanmaalla on todettu tähän mennessä 42 tartuntaa, jotka liittyvät jalkapallon EM-kisamatkoihin. Niihin liittyviä jatkotartuntoja on todettu 19.

Ulkomaiset tartunnat vähentyneet

Ulkomaisten tartuntojen osuus on vähentynyt Pirkanmaalla yli puoleen edellisviikosta, Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin tiedotteessa kerrotaan. Tämä johtuu pääasiassa jalkapalloturisteilla todettujen tartuntojen vähentymisestä.

– EM-kisamatkaajien tartunnat ovat ehtymään päin. Aikakin on sen verran pitkä, että viruksen itämisaika on ohi. Jatkotartuntoja on mahdollista nähdä edelleen. Ehkä todennäköistäkin. Tartuntamäärät eivät kuitenkaan ole olennaisia, vaan se, kuinka hyvin ne pystytään jäljittämään, Taysin infektioyksikön apulaisylilääkäri Janne Laine sanoo Aamulehdelle.

Laineen mukaan tällä hetkellä reilu 80 prosenttia kaikista sairaanhoitopiirin alueen tartunnoista saadaan jäljitettyä. EM-kisatartuntojen jäljitysprosenttia ei ole erikseen laskettu.

– Vaikutelma on se, että matkaajien tartuntoja on saatu hyvin kiinni. Vähässä ovat ne tapaukset, että positiivisen tapauksen haastattelussa tulee esille kytkentä Pietarissa pelattuihin EM-kisoihin. Suurin osa on karanteenissa siinä vaiheessa, kun heitä kontaktoidaan, Laine sanoo.

Muunnokset syrjäyttäneet alkuperäisen viruksen

Laineen mukaan deltavarianttia esiintyy jokseenkin Pirkanmaalla.

Maakunnasta lähetetään säännöllisin väliajoin vakiomäärä näytteitä jatkotutkimuksiin virusmuunnosten varalta. Myös jostain erityisestä syystä näytteitä voidaan lähettää harkinnan mukaan tutkittavaksi. Tutkimukset vievät Laineen mukaan aikaa ja siksi viimeisimmät virusmuunnosten esiintyvyystiedot Pirkanmaalta ovat peräisin viikolta 23.

Laineen mukaan virusmuunnoksia esiintyy Pirkanmaalla yleisesti enemmän kuin alkuperäistä koronavirusta. Tilanne on samanlainen myös suuressa osassa Suomea, Laine sanoo.

–Kesäkuussa epistemologisista näytteistä 20 prosenttia oli deltavarianttia, kun alfavarianttia eli entistä UK-varianttia oli 70 prosenttia. Alkuperäinen villivirus on häviävä kanta. Alfa on päävirus ja muita variantteja esiintyy siinä ohessa.

Osa EM-kisaturistien tartunnoista on osoittautunut Suomessa deltavariantiksi, jota esiintyy tällä hetkellä paljon Venäjällä.

Laineen mukaan on oletettavaa, että myös osa Pirkanmaalla todettujen EM-kisatartuntojen joukossa on deltavarianttia. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, onko EM-kisoihin liittyviä näytteitä lähetetty sairaanhoitopiiristä edelleen tutkittavaksi.

Nyrkki ei kokoonnu

Viime viikolla eniten tartuntoja saatiin yleisötapahtumista sekä yksityisistä kokoontumisista. Näistä tuli yhteensä 23 tartuntaa. Perhepiiristä tuli 22 tartuntaa ja liikennevälineistä seitsemän.

Suurin osa viime viikon tartunnoista todettiin 20-39 -vuotiailla. Viime viikolla Pirkanmaalla asetettiin karanteeniin lähes 600 henkilöä. Luku on puolitoistakertainen edellisviikkoon verrattuna.

Laine muistuttaa, että Pirkanmaan ilmaantuvuusluku ei ole noussut kovinkaan paljoa, vaikka tartuntaluvut ovat olleet nousussa.

– Olemme toukokuun puolivälin lukemissa. Sanoisin, että ilmaantuvuus on noussut maltillisesti, Laine arvioi.

Hänen mukaansa ei ole vielä suurta huolta siitä, että korontilanne olisi selvästi pahentunut Pirkanmaalla, ja että maakunta olisi esimerkiksi siirtymässä takaisin hybridistrategian kiihtymisvaiheeseen.

– Tartuntaluvut ovat tasaantuneet muutaman viime päivän aikana. Hienoista nousua on edelleen, mutta verrattuna viime viikkoon ja sitä edeltävään viikkoon luvut ovat tasaantumassa. Jos luvut lähtisivät jyrkkään nousuun ja tartuntaketjut alkaisivat hämärtyä, emmekä pysyisi enää niiden perässä, olisimme selvästi menossa heikompaan suuntaan ja toimia pitäisi harkita.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki ei kokoonnu tällä viikolla. Nyrkki on ilmoittanut kokoontuvansa seuraavan kerran 20. kesäkuuta.

Juttua päivitetty 6.7. kello 14.30: Lisätty Janne Laineen haastattelu.

Lue lisää: Kaikki koronaviruksesta: THL: Suomessa tiistaina 222 uutta koronavirustartuntaa –Pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoitukset jatkuvat elokuuhun asti