Kaikki koronaviruksesta: Englannissa suurin osa koronarajoituksista poistuu parin viikon päästä – Ensimmäinen koronarokotus noin 60 prosentilla suomalaisista

Seuraamme tässä kaikille avoimessa jutussa koronatilanteen kehittymistä Pirkanmaalla, Suomessa ja maailmalla viikolla 27.

Kesäkuussa tartuntamäärissä on Suomessa nähty nousua, mutta myös rokotukset ovat edistyneet. Ensimmäisen koronarokotuksen on saanut jo yli 60 prosenttia suomalaisista.

Koronatilanteen kehittymistä kuvaavien taulukoiden alta löydät päivittyvän seurannan Pirkanmaan, Suomen ja maailman koronavirustilanteesta 5. heinäkuuta alkaen. Seuranta päättyy sunnuntaina 11. heinäkuuta.

Maanantai 5.7.

Englannissa suurin osa koronarajoituksista poistuu parin viikon päästä

Kello 21.01: Englannissa poistuu suurin osa koronarajoituksista 19. heinäkuuta, Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti maanantaina. Hänen mukaansa nyt on tarkoitus edetä pois hallituksen määräyksistä ja sallia ihmisten tekevän omat tietoihin perustuvat ratkaisunsa.

Parin viikon kuluttua kumoutuu muun muassa kasvomaskeja ja turvaetäisyyksiä koskevat määräykset.

Tällä haavaa Britanniassa lähes kaikki uudet koronatartunnat ovat viruksen herkästi tarttuva deltamuunnosta. Tartuntamäärät ovatkin nousseet huimasti, mikä on herättänyt huolta. Koronarokotukset ovat kuitenkin pysäyttäneet sairaalahoitojen ja kuolemien jyrkän nousun.

Ranskassa pelätään koronaviruksen mahdollista neljättä aaltoa

Kello 19.40: Ranskassa saatetaan heinäkuun loppuun mennessä nähdä koronaviruksen neljäs aalto herkästi tarttuvan deltamuunnoksen leviämisen takia, sanoi hallituksen tiedottaja maanantaina.

– Viime viikkojen aikana epidemia on jälleen vallannut alaa, kertoi tiedottaja Gabriel Attal radiokanava France Interissä maanantaina.

Hänen mukaansa uusista koronatartunnoista Ranskassa 30 prosenttia on deltamuunnosta.

Ranskassa 36 prosenttia väestöstä on saanut kaksi koronarokotusta.

THL: Ilmaantuvuusluku korkein Husissa ja matalin Keski-Pohjanmaalla

Kello 19.28: Koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on edelleen nousussa. Kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on hieman yli 37, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli alle 20.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on yli 64. Ilmaantuvuus on suuri myös Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on reilut 56 ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa se on noin 55.

Alhaisin ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ei ole ollut kahteen viikkoon yhtäkään tartuntaa.

THL: Ensimmäisen rokotteen on saanut noin 60 prosenttia väestöstä

Kello 19.23: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,35 miljoonaa eli 60,4 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 3 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 20,7 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,15 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa hieman yli 9 600:lla.

Suomessa koronaviruksen vuoksi 41 sairaalahoidossa

Kello 12.27: Sairaalahoidossa koronavirukseen liittyvän taudin vuoksi on tällä hetkellä 41 ihmistä, kertoo THL. Tehohoidossa on yhdeksän ihmistä.

Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut yhdellä viime perjantaista. Tehohoidossa on kaksi ihmistä vähemmän kuin perjantaina.

THL: Suomessa todettu 106 uutta koronatartuntaa.

Kello 11.50: Suomessa on raportoitu 106 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 067 tartuntaa, mikä on 984 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 96 569.

THL raportoi maanantaina eniten uusia tartuntoja Helsinkiin (21) ja Turkuun (10).

Pirkanmaalla uusia tartuntoja raportoitiin neljä Tampereelle ja yksi Nokialle.

Viikonlopun aikana THL oli raportoinut 25 uutta tartuntaa Tampereelle, kolme Pirkkalaan ja yhden Lempäälään.

Varusmiesliitto: Puolustusvoimien koronatoimet rankkoja varussotilaille

Kello 9.40: Varusmiesliitto kirjoittaa kannanotossaan, että nyt maanantaina palveluksensa aloittavat alokkaat joutuvat heti poikkeuksellisen rankkaan palvelusrytmiin koronatoimien vuoksi.

Varusmiesliiton mukaan palveluksen aloittavat varussotilaat jaetaan kolmeen ryhmään, jotka eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Kukin ryhmä on kerrallaan neljä viikkoa palveluksessa ja kaksi viikkoa lomalla. Rytmi on varussotilaille rankka ja siviilielämän kannalta haastava, muistuttaa Varusmiesliitto.

Liitto peräänkuuluttaa sitä, että palvelukseen astuvat saisivat mahdollisuuden koronarokotukseen heti, jotta toinen annos voitaisiin antaa mahdollisimman pian.

– Rokotussuojan syntyessä on otettava askeleita kohti normaaliin palaamista, mahdollisimman pian. Tarkkana täytyy kuitenkin olla aluksi normaalijärjestelyjen palauttamisessa, sillä koronaviruksen varianttien etenkin nuoriin kohdistuvat vaikutukset ovat nyt tiedossa. Kenenkään turvallisuutta ei saa vaarantaa, kirjoittaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Atte Grönroos.

Varusmiesliiton mukaan palveluksen alussa jaksaminen on turvattava riittävillä lomapäivillä ja vapaa-ajalla, jottei keskeyttämisten määrä kasva.

Pirkanmaalla lukuisia uusia altistumispaikkoja

Kello 9.11: Tays tiedotti maanantaina Twitterissä lukuisista uusista paikoista, joissa on mahdollisesti voinut altistua koronavirukselle edellisen viikon aikana.

■ Koivistonkylän Prisma keskiviikkona 30.6. kello 21–21.30

■ Bar Passion tiistaina 29.6. kello 19–24 ja keskiviikkona 30.6. 12–18

■ Fitness247 Ratina tiistaina 29.6. kello 15–17

■ Väinö Paunu oy:n bussi Korpilahdelta Tampereelle maanantaina 28.6. kello 15.52–17.55

■ Ninan Kotiruoka Pirkkala torstaina 1.7. kello 11–11.30

■ ABC Pirkkala perjantaina 2.7. kello 11–11.30

■ Fitness24/7 Kaleva torstaina 1.7. kello 12–13.30

■ Lounasravintola Vispilä Ylöjärvi torstaina 1.7. kello 11–11.30

■ Ale pub Väinö Nokia perjantaina 2.7. kello 22–23

■ Ale pub Mexas Nokia perjantaina 2.7. kello 23–24

Pirkanmaalla 25 uutta tartuntaa

Kello 8.56: Pirkanmaalla on varmistunut 25 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays). Tartunnat todettiin perjantaina ja viikonlopun aikana ja tiedotettiin nyt maanantaina.

Perjantaina uusia tartuntoja todettiin yhdeksän, lauantaina kymmenen ja sunnuntaina uusia tartuntoja ilmeni kuusi.

Taysin maanantaina tiedottamat uudet tartunnat löytyivät yhteensä 2 282 Fimlabin analysoiman näytteen joukosta. Perjantaina Fimlab tutki 959 näytettä, lauantaina 750 ja sunnuntaina 573.

Yhteensä viime viikon aikana (kerrottu 29.6.–5.7.) Pirkanmaalla raportoitiin 98 uudesta tartunnasta. Viikolla 25 luku oli 75 ja viikolla 24 raportoitiin 56 uutta tartuntaa.

Koko epidemian aikana Pirkanmaalla on raportoitu yhteensä 5 353 tartuntaa.

Biden: USA palaamassa vauhdilla normaaliin, vaikka koronaa ei ole vielä täysin voitettu

Kello 8.29: Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan Yhdysvallat on palaamassa vauhdilla takaisin normaalielämään, vaikka koronavirusta ei olekaan vielä täysin voitettu. Biden arvioi maansa tilannetta Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän puheessaan sunnuntaina paikallista aikaa.

Presidentin mukaan Yhdysvallat on saanut yliotteen koronaviruksesta. Hän kuitenkin muistutti samalla, että koronasta on kehittynyt voimakkaita muunnoksia, kuten deltavariantti.

Bidenin optimistisesta puheesta huolimatta Yhdysvaltain hallinto on huolestunut siitä, että iso määrä maan asukkaista ei ole saanut koronarokotusta. Presidentti korosti itsenäisyyspäivän puheessaan, että rokotus on paras puolustus viruksen variantteja vastaan.