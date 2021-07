Kaikki koronaviruksesta: Näin tautitilanne kehittyi kesä–heinäkuun taitteessa meillä ja maailmalla – Pirkanmaalla kolme yli 20 tartunnan päivää

Seurasimme tässä kaikille avoimessa jutussa koronatilanteen kehittymistä Pirkanmaalla, Suomessa ja maailmalla viikolla 26.

Monissa maissa koronaviruksen deltavariantti levisi tehokkaasti kesäkuun lopussa, sillä Intiasta lähtöisin oleva muunnos on erittäin tarttuva.

Koronatilanteen kehittymistä kuvaavien taulukoiden alta löydät päivittyvän seurannan Pirkanmaan, Suomen ja maailman koronavirustilanteesta 28. kesäkuuta alkaen. Seuranta päättyy 4. heinäkuuta sunnuntaina.

Sunnuntai 4.7.

Etelä-Afrikka raportoi yli 26 000 tartuntaa

Kello 22.45: Etelä-Afrikkaa koettelee koronapandemian kolmas aalto, jonka myötä tartuntojen määrä on noussut maassa ennätyslukemiin, kertoo uutistoimisto AP.

Maan terveysviranomainen kertoi lauantaina yli 26 000 uudesta tapauksesta. Perjantaina raportoitiin 24 000 tapausta. Tartuntojen nopean kasvun arvellaan selittyvän ainakin osin erittäin herkästi tarttuvan deltavariantin leviämisellä.

59 miljoonan asukkaan maassa on koronan vuoksi sairaalahoidossa yli 13 800 ihmistä. Sairaalat ovat kertoneet lykkäävänsä muun muassa kiireettömiä leikkauksia vapauttaakseen resursseja koronapotilaiden hoitoon.

Maan presidentti Cyril Ramaphosa julisti viime viikolla maahan uusia rajoitustoimia, joihin kuuluvat esimerkiksi öisen ulkonaliikkumiskiellon pidentäminen, alkoholimyynnin rajoittaminen ja useiden koulujen sulkeminen.

Luxemburgin pääministeri sairaalahoitoon tartunnan takia

Kello 22.08: Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel on otettu sunnuntaina aamulla sairaalahoitoon. Luxemburgin hallinnon mukaan aiemmin koronapositiiviseksi todettu pääministeri on otettu varotoimenpiteenä 24 tunnin tarkkailujaksolle sairaalaan.

48-vuotias Bettel antoi positiivisen koronanäytteen kesäkuun lopussa alle kaksi päivää sen jälkeen, kun oli osallistunut EU-huippukokoukseen. Pääministerin ei kuitenkaan katsottu olleen kokouksessa lähikontaktissa muiden EU-johtajien kanssa.

Bettel on saanut ennen tartuntaansa yhden annoksen Astra Zenecan koronavirusrokotetta.

Luxemburgissa on todettu kasvavia määriä koronatapauksia viimeisen 10 päivän aikana. Lauantaina raportoitiin 136 uutta tartuntaa. Näin korkeita tartuntalukuja rekisteröitiin maassa viimeksi toukokuussa.

Fimlabista testitulos 16 tunnissa

Kello 18.52: Fimlabista koronavirustestin tuloksen saa nyt keskimäärin 16 tunnin kuluessa näytteenotosta, laboratorioyhtiö kertoo verkkosivuillaan. Eilen koronatestin vasteaika oli lyhyempi. Tuloksen sai keskimäärin 14 tunnissa.

Olympiaurheilijalla todettu jälleen koronatartunta Tokiossa

Kello 18.27: Serbian soutujoukkueen olympiavalmistelut ottivat takapakkia viikonloppuna, kun serbialaissoutaja Milos Vasicilla todettiin koronavirustartunta Tokiossa. Asiasta tiedotti Serbian olympiakomitea.

Tokion olympialaisten koronavarautuminen joutui koetukselle jo kesäkuun lopulla, kun Japaniin saapuneessa Ugandan olympiajoukkueessa todettiin kaksi koronatartuntaa.

Serbian soutajat saapuivat lauantaina Tokioon Hanedan lentoasemalle, jossa Vasicin koronatestitulos oli positiivinen. Vasic on eristyksessä seuraavan viikon ajan, ja myös muu joukkue asetettiin erillisiin tiloihin lentokentän liepeille. Soutujoukkueen oli tarkoitus viimeistellä olympiakuntoaan Nanton kaupungissa.

Olympialaisten avajaiset on määrä järjestää 23. heinäkuuta.

Merkel huolissaan Lontoon EM-kisojen koronaturvallisuudesta

Kello 17.28: Saksan liittokansleri Angela Merkel on ilmaissut huolensa Lontoossa järjestettävien jalkapallon EM-kisojen viimeisten pelien koronaturvallisuudesta, kertoo uutistoimisto AFP.

Merkel kertoi Britannian-vierailullaan perjantaina, että "Britannian hallitus tekee toki omat päätöksensä", mutta katsojamäärän nosto 60 000:een on "hieman liikaa".

Skotlantiin yli tuhat tartuntaa yhden EM-kisaottelun seurauksena

Kello 15.54: Skotlannin terveysviranomaiset kertoivat keskiviikkona, että maassa on todettu EM-kisojen alusta lähtien lähes 2 000 koronatartuntaa, jotka on yhdistetty joko stadionilla olleisiin tai muuten kokoontuneisiin jalkapallofaneihin. Yli tuhat tartuntaa on yhdistetty 18. kesäkuuta pelattuun Skotlannin ja Englannin väliseen otteluun.

Euroopan parlamentin kansanterveysvaliokunta (ENVI) vaati torstaina Euroopan jalkapalloliitto Uefaa ja Britanniaa harkitsemaan välierä- ja finaaliotteluiden järjestämistä Wembleyn stadionilla tai edes arvioimaan uudestaan koronajärjestelyjä ja kapasiteetin nostoa.

– Kolmen pelin järjestäminen Wembleyn stadionilla 60 000 katsojalle tapausmäärien kasvaessa uudelleen on terveysuhka ja selvästi tarpeeton riski, ENVI sanoi kannanotossa.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi torstaina, että EM-kisojen isäntäkaupunkien on seurattava paremmin kisaturistien liikkumista myös stadionien ulkopuolella.

Britanniassa suunnitellaan kolmansia tehosterokotuksia riskiryhmäläisille

Kello 14.10: Britannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS on saanut hyväksynnän aloittaa koronarokotteen tehosteohjelman suunnittelu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maassa tarjotaan kolmatta koronarokoteannosta riskiryhmiin kuuluville tulevasta syksystä alkaen. Asiasta uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Maan rokoteasiantuntijat ovat suositelleet, että 30 miljoonalle heikoimmassa asemassa olevalle tulisi tarjota kolmas rokoteannos.

BBC:n mukaan lisärokoteannosta tarjotaan ensisijaisesti yli 70-vuotiaille ihmisille, hoitokodeissa asuville, terveydenhuollon työntekijöille sekä yli 16-vuotiaille, joilla on heikko vastustuskyky.

Brasiliassa marssittiin presidentti Bolsonaroa ja hänen koronatoimiaan vastaan

Kello 12.36: Valtavat joukot mielenosoittajia ovat marssineet Brasilian suurimpien kaupunkien kaduilla vastustaakseen maan presidentti Jair Bolsonaroa ja hänen koronatoimiaan.

Mielenosoituksissa vaadittiin presidentti Bolsonaron eroa ja syytettiin häntä yli puolesta miljoonasta koronakuolemasta. Mielenosoituksista uutisoivat muun muassa uutistoimisto AFP ja brittilehti The Guardian.

Muun muassa Rio de Janeiron kaduilla marssi lauantaiaamuna kymmeniä tuhansia mielenosoittajia, jotka vaativat presidentin asettamista syytteeseen sen jälkeen, kun hallituksen jäsenten on väitetty pyrkineen saamaan hyötyä koronarokotteiden ostamisesta.

Perjantaina korkeimman oikeuden tuomari määräsi käynnistämään tutkinnan siitä, jättikö Bolsonaro toimimatta saatuaan tiedon epäillystä korruptiosta liittyen miljoonien koronarokotteiden hankintaan intialaiselta Bharat Biontech -yritykseltä.

Virallisten lukujen mukaan yli 522 000 brasilialaista on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lukema on suurin maailmassa heti Yhdysvaltojen jälkeen.

THL: Suomessa on todettu 91 uutta koronatartuntaa

Kello 12.16: Suomessa on raportoitu 91 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 018 tartuntaa, mikä on 911 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pirkanmaalla Tampereelle raportoitiin 1 tartunta.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 96 463.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) julkaisee tuoreet koronaluvut nykyisin vain arkipäivisin.

Taysin ilmoittamat tartunnat kirjataan myöhemmin tartuntatautirekisteriin, ja THL julkaisee rekisterin perusteella tietoja koko maan tilanteesta. THL:n ilmoittamat tapaukset saattavat siis olla samoja kuin Taysin jo aiemmin ilmoittamat tartunnat.

Lauantai 3.7.

Fimlabista testitulos 14 tunnissa

Kello 17.55: Fimlabista koronavirustestin tuloksen saa lauantaina keskimäärin 14 tunnin kuluessa näytteenotosta, laboratorioyhtiö kertoo verkkosivuillaan. Testin vasteaika keskimääräinen on liikkunut tällä viikolla hieman päälle kymmenessä tunnissa.

Imatran pesäpallojoukkueessa koronatartunta, myös Manse PP:n peli perutaan

Kello 14.30: Imatran Pallo-Veikot (IPV) pysyy karanteenissa heinäkuun puoliväliin. Joukkueelta siirtyy kaikkiaan viisi ottelua.

Imatran Pallo-Veikkojen miesten Superpesiksen joukkueessa on todettu koronatartunta, kertoo Pesäpalloliitto. Suurin osa IPV:n joukkueesta on asetettu terveysviranomaisten määräyksellä karanteeniin. Karanteeni on alkanut tänään ja jatkuu 15. heinäkuuta asti.

Tartunnan vuoksi perutaan Manse PP:tä vastaan peli, joka olisi pelattu Tampereella 9. heinäkuuta.

IPV:ltä peruuntuu myös useampi koti- ja vierasottelu, jotka oli määrä pelata heinäkuun alkupuolella.

THL: Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut tasan 60 prosenttia väestöstä

Kello 13.32: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa yli 3,33 miljoonaa ihmistä eli tasan 60 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 28 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt tasan 20 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 1,11 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 42 000:lla.

Pirkanmaan osuus uusista tartunnoista 27 192:sta

Kello 13.17: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi tänään 192 koronavirustartunnasta. Tampereella tästä määrästä todettiin 24 tartuntaa.

Muualla Pirkanmaalla raportoitiin Pirkkalaan 3 tartuntaa.

THL: Suomessa on todettu 192 uutta koronatartuntaa

Kello 12.38: Suomessa on raportoitu 192 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on raportoitu 1 929 tartuntaa, mikä on 802 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tällöin tartuntoja todettiin 1 127 kappaletta.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa lähes 96 400.

THL kertoi eilen perjantaina, että koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi Suomessa oli tuolloin sairaalahoidossa 40 ihmistä, joista 11 on tehohoidossa.

Tampereen yliopistollinen sairaala kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuoreimmat koronaluvut nykyään vain arkisin. Viikonlopun uudet tartunnat raportoidaan siis maanantaina.

THL ja Tays laskevat tartuntoja eri tavalla. THL:n Pirkanmaan luvuissa on jo Taysin ilmoittamia lukuja. THL ilmoittaa myös sellaisten henkilöiden tuloksia, jotka on testattu muualla mutta joiden kotipaikka on pirkanmaalaisessa kunnassa.

Perjantai 2.7.

Portugalissa otetaan käyttöön alueelliset ulkonaliikkumiskiellot

Kello 19.38: Portugalissa otetaan perjantaista alkaen käyttöön alueelliset yölliset ulkonaliikkumiskiellot, joiden piirissä on melkein puolet väestöstä, uutistoimisto AFP kertoo.

Ulkonaliikkumiskielto estää ihmisiä poistumasta kotoaan kello 23–05 välisenä aikana. Kielto on voimassa muun muassa pääkaupunki Lissabonissa ja Algarven alueella sekä Porton ja Bragan kaupungeissa.

Rajoitusten taustalla on maan huonontunut koronatilanne, jonka takana on pääosin viruksen deltamuunnos.

Tampereen massarokotuspisteisiin etsitään lisää työntekijöitä

Kello 18.51: Tampereen rokotuspisteille etsitään lisää henkilökuntaa. Kaupungin työpaikkailmoituksissa etsitään 80 rokottavaa hoitajaa sekä 80 työntekijää avustaviin tehtäviin.

Tampereen hoitotyön päällikön Birgit Aikion mukaan uusia työntekijöitä tarvitaan jatkuvasti, sillä niin henkilökunnan kuin rokotusohjelman tilanteet vaihtelevat.

Kaiken kaikkiaan massarokotuspisteissä eli Ratinassa ja Messukeskuksessa on parisataa työntekijää. Moni heistä tekee kuitenkin töitä osa-aikaisesti.

Hämeenkyrössä tartunta tehostetun palveluasumisen työntekijällä

Kello 17.19: Tehostetun palveluasumisen yksikön työntekijällä on todettu koronavirustartunta, kertoo Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrön mukaan työntekijä ei ole ollut kontaktissa asukkaisiin. Tartunnan saaneella ole ollut täyttä rokotesuojaa.

Kymenlaakso siirtyy perustasolta takaisin kiihtymisvaiheeseen

Kello 16.31: Kymenlaakso on siirtymässä koronaepidemiassa perustasolta takaisin kiihtymisvaiheeseen, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) infektioylilääkäri Risto Pietikäinen kertoo.

Epidemiatilanne on Kymsoten mukaan erittäin vaikea etenkin Kouvolassa. Tilanne on huono myös Kotkassa. Alueen tartunnanjäljitys on ruuhkautunut ja vaikeutunut. Uusista tapauksista joka viides on jäljitettävissä ulkomailla saatuun tartuntaan.

Kiihtymisvaiheeseen siirtymistä puoltaa Kymsoten mukaan paitsi lisääntyneet tartuntaluvut, myös heikentynyt tartunnanjäljitys sekä se, että alueella esiintyy nyt todennäköisesti aiempaa herkemmin ja nopeammin tarttuvaa virusvarianttia.

Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen tarkoittaa tiukennuksia alueellisiin suosituksiin.

Koronatartuntojen lisääntyminen ei näy Taysissa

Kello 15.04: Taysin vs. johtajaylilääkäri Eija Tomás kertoo, että sairaalan paikkatilanne on tällä hetkellä hyvin hallinnassa Taysissa ja ruuhka on helpottanut viime viikonlopusta, vaikkakin koronapositiivisten tapausten määrä on kasvanut sairaanhoitopiirin alueella.

Aiemmin tällä viikolla Tomás kertoi, että Taysin sairaaloissa on ollut ruuhkaa tapaturmien ja pitkään jatkuneiden helteiden takia. Lisäksi potilaille on ollut vaikea löytää kunnista jatkohoitopaikkoja.

– Nyt tilanne on onneksi jonkin verran helpottanut. Yksittäisiä vapaita paikkoja löytyy, ja jokainen sairaalahoitoa tarvitseva pääsee tarvitsemaansa hoitoon.

Tällä hetkellä sairaalahoidossa on neljä koronapotilasta. Yksi heistä on tehohoidossa.

– Koronatartuntojen lisääntyminen ei näy sairaalassa tällä hetkellä. Rokotukset toimivat tehokkaasti ja estävät vakavasti sairastumisen. Ne tehoavat myös hyvin herkästi leviävään deltavarianttiin, kertoo Tomás.

THL: Ensimmäiset itärajalla testattujen koronavirusnäytteet on todettu deltamuunnokseksi

Kello 14.43: Alustavat jalkapallon EM-kisojen aikana Venäjän rajalla testatut koronavirusnäytteet on todettu deltamuunnokseksi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pienen otannan sekvensoinnissa on pystytty todentamaan jokaisen näytteen olevan herkemmin tarttuvaa muunnosta.

Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut deltamuunnoksen huolestuttavien virusmuunnosten joukkoon.

Muunnosta on THL:n mukaan tavattu Suomessa ensimmäisen kerran maaliskuussa 2021 matkustamiseen liittyvissä tapauksissa.

Päivässä rokotettiin ensimmäisellä piikillä 31 000

Kello 13.53: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa yli 3,3 miljoonaa ihmistä eli 59,5 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 31 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 19,2 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 1,07 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 39 000:lla.

Avi jatkamassa kokoontumisrajoituksia pääkaupunkiseudulla 10.8. asti

Kello 12.36: Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia jatketaan pääkaupunkiseudulla eli Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla 10.8.2021 asti.

Päätös on tulossa voimaan edellisen päätöksen päättymisen jälkeen 15.7.2021, ja se julkaistaan arviolta 6.7.2021. Päätöksen julkaisusta tiedotetaan erikseen.

Nykyisten kokoontumisrajoitusten jatkoa suosittelivat sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtama koronakoordinaatioryhmä että pääkaupunkiseudun vastaava ryhmä.

THL: Suomessa 11 henkilöä on tehohoidossa

Kello 12.03: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että Suomessa 40 henkilöä on sairaalahoidossa koronavirukseen liittyvän taudin vuoksi. Luku kasvoi kahdella eilisestä.

Potilaista yksitoista on tehohoidossa. Tehohoitopotilaiden määrä on noussut neljällä.

Suomessa 216 uutta koronavirustartuntaa, Pirkanmaalla tapauksia 6 kunnassa

Kello 11.44: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi Suomessa raportoitu 216 uutta koronavirustartuntaa. Kokonaismäärä on siten 96 180 koronavirustartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 797 tartuntaa, mikä on 616 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tällöin tartuntoja todettiin 1 181 kappaletta.

Kahden viikon tartunnoista lähes kolme neljäsosaa eli noin 1 300 on raportoitu viimeisen viikon ajalta. Jos THL:n päivittäin raportoimia uusia tartuntoja tarkastellaan viikkotasolla, on seitsemän edellispäivän tartuntamäärä lähes kolminkertainen edellisviikkoon verrattuna.

Pirkanmaalla uusia tartuntoja tuli julki seuraavasti: Tampere 7, Kangasala 2, Akaa, Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi yksi tartunta kussakin.

Intia ohitti kolmantena maana 400 000 todetun koronakuoleman rajan

Kello 10.33: Intiasta on tullut kolmas maa, jossa on todettu yli 400 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Surullinen rajapyykki ohitettiin virallisten tietojen mukaan Intiassa perjantaina.

Aiemmin yli 400 000 koronakuolemaa on kirjattu Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Moni asiantuntija on arvioinut, että Intian todellinen pandemian kuolonuhrien määrä on ylittänyt jo miljoonan.

Huolta jättimäisen väestön Intiassa aiheuttaa myös se, että maan rokotustoiminta on hidastunut. Rokotustahti on hiipunut siitä huolimatta, että kesäkuussa Intian hallitus julisti koronarokotteet ilmaisiksi kaikille aikuisille.

Hallituksen tavoitteena on rokottaa kaikki Intian 1,1 miljardia aikuista tänä vuonna. Vain noin viisi prosenttia maan aikuisista on toistaiseksi saanut rokotteen kaksi annosta.

Intian pääministeri Narendra Modi ehti julistaa tammikuussa koronaviruksen voitetuksi. Sen jälkeen tilanne on heikentynyt muun muassa siksi, että herkästi tarttuva koronaviruksen deltamuunnos löydettiin ja se alkoi levitä Intiasta.

Rokote tehokas myös deltamuunnosta vastaan, lupaa Johnson & Johnson

Kello 9.55: Koronarokotteen valmistaja Johnson & Johnson ilmoittaa, että sen koronarokote on tehokas myös viruksen herkästi tarttuvaa deltamuunnosta vastaan. Amerikkalaisen Johnson & Johnsonin rokote annetaan yhtenä annoksena, ilman toisen piikin tehostetta.

Yhtiö ilmoitti nyt, että sen rokotteen tuoma immuunivaste kestää vähintään kahdeksan kuukautta.

Koronan deltavariantti havaittiin ensin Intiassa. Se on levinnyt muutamassa kuukaudessa ympäri maailmaa, myös Suomeen.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on löytänyt mahdollisen yhteyden Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja veritulppien välillä. Lääkeviraston mukaan kyse on hyvin harvinaisesta sivuvaikutuksesta, josta on syytä mainita varoituksella rokotteen tiedoissa.

Pirkanmaalla 22 uutta tartuntaa

Kello 9: Pirkanmaalla on varmistunut 22 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays). Tartunnat todettiin torstaina.

Tällä viikolla Tays on kertonut kaikkiaan 73 uudesta tartunnasta. Viime viikolla uusia tapauksia ilmeni 75 ja sitä edeltävällä viikolla 56.

Koko epidemian aikana Pirkanmaalla on raportoitu yhteensä 5 328 tartuntaa

THL: Tutkimus vahvistaa toisen rokotteen tehon

Kello 8.07: Koronarokotus suojaa ikääntyneitä ja riskiryhmiin kuuluvia huomattavasti paremmin toisen rokotekerran jälkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa oli mukana tiedot lähes 1,7 miljoonasta rokotetusta suomalaisesta.

Ikääntyneillä mrna-rokotteiden suoja vakavaa koronavirustautia vastaan oli ensimmäisen annoksen jälkeen hieman yli 60 prosenttia. Toisen annoksen jälkeen teho nousi yli 90 prosenttiin.

Riskiryhmillä jo ensimmäinen rokoteannos antoi yli 80 prosentin suojan vakavaa tautia vastaan. Toisella annoksella teho nousi 90 prosenttiin.

Uutissuomalainen: THL oli jo keventämässä maskisuositustaan

Kello 7.03: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehti jo valmistella alkukesästä kevennystä maskisuositukseensa, kertoo Uutissuomalainen. Jalkapallon EM-kisaturistien Pietarista tuomien koronatartuntojen myötä tämä kuitenkin myöhästyy.

– Nyt ei ole hirveä kiire purkaa maskisuosituksia pois, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoo Uutissuomalaiselle.

Tervahaudan mukaan asiaa voidaan miettiä loppukesästä uudelleen, jos tartuntaluvut alkavat asettua muutaman viikon sisään.

Torstai 1.7.

Satakunta lähenee uhkaavasti epidemian kiihtymisvaihetta

Kello 22.46: Satakunnassa riski alueen siirtymisestä koronaepidemian perustasolta kiihtymistasolle on merkittävä, linjasi alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) torstaina.

Toissa viikolla Satakunnassa todettiin vain neljä tartuntaa, mutta viime viikolla jo 36. Merkittävä osa tuoreimmista tapauksista on alustavan arvion mukaan herkästi tarttuvaa deltavarianttia.

Seitsemän 36 tartunnasta on liittynyt matkustamiseen Venäjälle. Kotimaisista tartunnoista 12 liittyi samaan risteilyyn Baltic Princess –laivalla 18.–19. kesäkuuta. Joukkoaltistuksia oli viime viikolla kaksi, ja molemmat sattuivat päiväkodeissa.

Fimlab: Näytemäärät ja positiiviset löydökset kasvussa

Kello 20.51: Tutkittavien koronanäytteiden ja positiivisten löydösten määrät ovat nyt edellisviikkoihin verrattuna hienoisessa kasvussa, laboratorioyhtiö Fimlab kertoo Twitterissä.

Fimlabin mukaan sen alueelta tutkitaan tällä hetkellä keskimäärin noin 1 500 näytettä päivässä. Näytteistä noin 20 kohdalla tulos osoittautuu positiiviseksi.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) raportoi torstaina 20 uudesta koronatartunnasta Pirkanmaalla. Fimlab tutki Taysin alueelta lähes 1 150 näytettä.

Koronatestin tuloksen saa Fimlabista tällä hetkellä keskimäärin 12 tunnissa.

Ylöjärvi rokottaa kesällä Elon rokotuspisteellä ja pääterveysasemalla

Kello 17.26: Osalle torstaina 1.–3. heinäkuuta tehosterokotukseen tuleville on Ylöjärvellä lähtenyt virheellinen tieto rokotuspaikasta, Ylöjärven kaupunki kertoo torstaina.

Ylöjärven mukaan osa on ohjattu tekstiviestitse rokotettavaksi Viljakkalan koululle. Kaikki koronarokotukset annetaan kesällä kuitenkin Elon rokotuspisteessä tai pääterveysasemalla. Viljakkalan koululla ei ole kesällä rokotustoimintaa.

Ylöjärvellä ajan rokotukseen voivat varata kaikki 16 vuotta täyttäneet sekä yli 12-vuotiaat riskiryhmäläiset. Ajanvarauksen voi tehdä sähköisesti tai puhelimitse.

THL: Venäjälle suuntautuvia matkoja vältettävä

Kello 16.19: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa, että ihmiset välttäisivät toistaiseksi kokonaan matkustamista Venäjälle. Suosituksen taustalla on Venäjän voimakkaasti heikentynyt koronavirustilanne ja virusmuunnokset.

Viranomaiset testaavat Venäjältä saapuvia matkustajia tehostetusti rajalla ja ohjaavat maahan saapumisen jälkeen niin sanottuun 72-tunnin testiin. THL suosittelee myös, että tulijat välttävät kontakteja muihin ihmisiin testituloksien valmistumista odottaessa.

Suomeen palattaessa terveysturvallisuusohjeet koskevat myös Suomen kansalaisia ja muita täällä vakituisesti asuvia.

EMA: Kaksi annosta rokotetta suojaa deltamuunnokselta

Kello 16.08: Kaksi annosta koronarokotetta näyttäisi suojaavan viruksen nopeasti leviävältä deltamuunnokselta eli niin kutsutulta Intian variantilta, kertoo Euroopan lääkevirasto EMA.

Viraston rokotestrategiasta vastaavan johtajan Marco Cavalerin mukaan tämä pätee kaikkiin EMA:n hyväksymiin rokotteisiin. EMA on hyväksynyt käyttöön Pfizerin ja Biontechin, Modernan, Astra Zenecan sekä Johnson & Johnsonin rokotteet.

HUS: Kisaturistien tartunnoissa huippu saavutettu

Kello 15.29: Hus ketoo tiedotteessaan, että nyt näyttää siltä, että EM-kisaturistien tartuntojen huippu on saavutettu. EM-kisoista saapuneiden tartuntoja oli todettu noin 309 torstaiaamuun mennessä koko maassa.

– Näyttäisi siltä, että jalkapalloturismiin liittyvissä tartunnoissa huippu on saavutettu, toteaa johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Uusia mahdollisia altistumisia Himoksella ja Sappeessa

Kello 15.07: Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoo Twitterissä uusista mahdollisista altistumisista Jämsässä ja Pälkäneellä.

Pälkäneellä altistua on voinut Sappeen mökkialueella juhannuksena 25.–27. kesäkuuta. Himos Juhannus -festivaaleilla altistua on voinut anniskelualueella perjantaina 25. kesäkuuta kello 20–23 ja lauantaina 26. kesäkuuta kello 19–22.

Lisäksi Jämsässä Shell Helmisimpukka -huoltoasemalla maanantaina 28. kesäkuuta kello 8–15 ja tiistaina 29. kesäkuuta kello 7–14 vierailleet ovat saattaneet altistua.

Tays kehottaa paikalla olleita hakeutumaan koronavirustestiin, jos he huomaavat itsellään oireita.

WHO: Koronatartunnat kääntyneet nousuun Euroopassa

Kello 14.27: Koronatartunnat ovat kääntyneet nousuun Euroopassa kahden kuukauden vähenemisen jälkeen. Huonosta käänteestä ilmoitti Maailman terveysjärjestö WHO tänään.

WHO samalla varoitti uuden korona-aallon tulemisesta, ellei Euroopassa pysytä kurinalaisina.

Terveysjärjestön mukaan tartuntamäärä nousi viime viikolla Euroopassa kymmeneksen. Syiksi WHO nimeää esimerkiksi matkustamisen ja kokoontumisen lisääntymisen sekä sosiaalisten rajoitusten lieventämisen.

WHO niin ikään korosti torstaina, että jalkapallon EM-kisojen isäntäkaupunkien on seurattava paremmin katsojien liikkumista. Fanien liikkumista tulee järjestön mukaan seurata myös ennen heidän saapumistaan ​​stadionille sekä sieltä poistumisen jälkeen.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC arvioi raportissaan, että koronaviruksen tarttuvampi deltamuunnos voi aiheuttaa 90 prosenttia uusista tautitapauksista EU:ssa elokuun loppuun mennessä.

EU:n koronatodistus otettiin käyttöön

Kello 14.20: Euroopan unionin koronatodistusasetus tulee tänään voimaan. EU-kansalaiset ja EU:n alueella asuvat voivat saada maksuttoman koronatodistuksen, joka kelpaa kaikkialla EU:ssa.

Koronatodistukseen merkitään tiedot saaduista rokotuksista, tehdyistä testeistä ja taudista paranemisesta. Todistus on ilmainen kaikilla EU:n virallisilla kielillä sekä digitaalisena että paperisena.

Suomessa EU-koronatodistus on ollut saatavilla digitaalisesti Omakannan kautta jo viime viikosta alkaen.

THL: Toisen rokoteannoksen saaneita on Suomessa nyt yli miljoona

Kello 13.38: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,27 miljoonaa ihmistä eli 59 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä yli 38 700:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 18,5 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 1,03 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 35 800:lla.

Venäjällä kolmas koronakuolemien ennätyspäivä peräkkäin

Kello 12.48: Venäjällä on tehty uusi koronavirukseen liittyvien kuolemien ennätys kolmantena päivänä peräkkäin. Edellisten 24 tunnin uhriluku on 672, ilmoitti maan hallitus.

Venäjä kamppailee voimakkaasti pahenevan koronapandemian kanssa. Tilannetta vaikeuttaa se, että herkästi tarttuva koronan deltamuunnos on yleistynyt Venäjällä. Lisäksi maan rokotusohjelma on edennyt kangerrellen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin onkin juuri kehottanut väestöä ottamaan koronarokotteen. Putin puhui kansalaisille televisiossa keskiviikkona.

Deltamuunnoksen tartuntoja tuli Pietarista Suomeen jalkapallon EM-turistien mukana.

THL: Suomessa 222 uutta tartuntaa, Pirkanmaalla tapauksia neljässä kunnassa

Kello 11.42: Suomessa on raportoitu torstaina 222 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Suomessa on nyt todettu epidemian alusta lähtien 95 964 koronavirustartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 614 tartuntaa, mikä on 390 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pirkanmaalla tartuntoja tuli julki seuraavasti: Tampere 7, Nokia 2, Lempäälä ja Parkano yksi tartunta. Pirkanmaalla ilmaantuvuusluku on nyt 31 (tartunnat(/100 0000 asukasta 14 vuorokaudessa).

EM-kisamatkailijoiden koronalöydöksistä useat ovat deltavarianttia

Kello 11.30: EM-kisamatkailijoiden koronalöydöksissä on Mehiläisen jatkotutkimuksissa vahvistunut useita deltavariantteja, kertoo Mehiläinen tiedotteessaan.

Näytteitä on otosluonteisesti otettu pääkaupunkiseudulla. Mehiläisen laboratoriosektorin johtajan Kristina Hotakaisen mukaan näytteiden lukumäärä on vielä pieni, mutta tulos osoittaa, että deltavarianttia on mitä todennäköisimmin päässyt Suomeen huomattavia määriä.

Venäjällä deltamuunnos on tavallinen, mutta Suomessa kyseistä muunnosta on ennen Mehiläisen tuloksia löydetty vasta 338 kappaletta.

Avi kumoaa loput Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset – Lahdessa rajoitukset jatkuvat kuntayhtymän päätöksellä

Kello 11.18: Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 2.7.2021 päätöksensä, jolla kokoontumisia on yhä rajoitettu Kärkölän, Lahden ja Orimattilan alueella. Lahdessa rajoitukset jatkuvat kuntayhtymän omalla päätöksellä.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaman koronakoordinaatioryhmän tilannekuvan mukaan epidemia on palannut perustasolle muualla paitsi Lahden kaupungin alueella, missä epidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa.

Pietarin reissu aiheuttanut Suomessa jo yli 400 tartuntaa, Pirkanmaalla 46

Kello 10.18: Venäjän Pietarissa jalkapallon EM-kisoissa vieraili edellisviikkojen aikana vähintään 4500 suomalaista. Kisoista palanneilla henkilöillä on todettu 30.6. mennessä 386 positiivista testitulosta ja 50 jatkotartuntaa, kertoo stm:n ja THL:n viikkokatsaus.

Suurin osa tapauksista on raportoitu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla (yhteensä 264 tapausta ja 17 jatkotartuntaa), sekä Pirkanmaan (38 tapausta ja 8 jatkotartuntaa) ja Varsinais-Suomen (31 tapausta ja 5 jatkotartuntaa) sairaanhoitopiireissä.

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus kaikista uusista tartunnoista onkin kasvanut. Viikolla 25 puolet tartunnoista oli peräisin ulkomailta, kun edellisellä viikolla ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli kolmannes. Yli 40 prosenttia viikolla 25 todetuista tartunnoista liittyy suoraan Venäjän kisaturismiin.

Tartuntojen ilmaantuvuus on noussut erityisesti 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Viikolla 25 todetuista tartunnoista yli kolmannes todettiin 20–29-vuotiailla.

Uusia koronatapauksia todettiin viime viikon aikana (21.-27.6.) runsaasti edellisiä viikkoja enemmän, yhteensä 947 tapausta. Tapauksia todettiin yli 400 enemmän kuin edeltävällä viikolla. Uusien tartuntojen määrän kasvun selittää suurimmalta osin jalkapallon EM-kisaturisteilla todetut tartunnat.

Tampereella rokotusajanvaraus aukeaa perjantaina kaikille yli 16-vuotiaille

Kello 10.10: Tampereen kaupunki kertoo koronarokotuksen sujuneen suunnitellusti. Tämä tarkoittaa, että koronarokotuksen ajanvaraus on perjantaista 2. heinäkuuta auki kaikille yli 16-vuotiaille tamperelaisille.

Tehosterokotteita annetaan kesällä Ratinan ja Messukeskuksen rokotusyksiköissä ja terveysasemilla. Tampereen kaupunki muistuttaa tiedotteessa, että kakkosrokotteen rokotuspaikka kannattaa tarkistaa etukäteen kaupungin verkkosivuilta, sillä paikka saattaa olla eri kuin ensimmäisellä rokotteella.

Rokotussuoja vaatii kaksi rokotuskertaa. Tehosterokotteen ottaminen on erittäin tärkeää rokotesuojan saamiseksi. Tehosterokotusaika annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä.

Tampereen kaupunki kertoo lisäksi tiedotteessa, että Ratinan ja Messukeskuksen rokotuspisteiden aukiolot muuttuvat heinäkuussa. Ratinassa rokotepiste on 11.7. saakka auki maanantaista perjantaihin kello 8–16. Aukiolo laajenee 12.7. alkaen illasta siten, että se on avoinna 8–20. Messukeskuksen rokotusyksikkö palvelee 12.7. asti ma–pe kello 9–16 ja 13.7. –6.8. kello 11–18, eli aukioloajan painopistettä siirretään aamusta iltaan.

Poikkeuksena ovat torstai ja perjantai 22. ja 23.7., jolloin Ratina on auki vain kello 8–16 ja Messukeskus kaksi tuntia tavallista pitempään eli kello 11–20. Noina päivinä tehosterokotteelle voi tulla kumpaan vain rokotusyksikköön.

Thaimaassa ennätysmäärä koronakuolemia – turisteja pyritään saamaan takaisin

Kello 9.16: Thaimaassa todettiin torstaina 57 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, mikä on maan päiväkohtainen ennätysmäärä. Maa kamppailee viruksen sitkeän kolmannen aallon tukahduttamiseksi.

Torstaina Thaimaa käynnisti suositun lomasaari Phuketin matkailun elvyttämiseen tähtäävän ohjelman. Rokotetut ulkomaalaiset turistit voivat Phuketissa ohittaa karanteenivaatimukset ja liikkua saarella vapaasti, ja 14 päivän kuluttua he voivat matkustaa muualle maahan.

Phuketissa tautitapauksia on ollut vähemmän kuin mantereella sen jälkeen, kun Thaimaa asetti saaren asukkaiden rokottamisen etusijalle.

Thaimaa menetti viime vuonna matkailutuloja noin 50 miljardia dollaria (noin 42 miljardia euroa), kun ulkomaiset matkustajamäärät romahtivat 83 prosenttia 39,9 miljoonasta 6,7 miljoonaan. Se vaikutti erityisen voimakkaasti Phuketiin, jossa moni yritys joutui sulkemaan ovensa ja työpaikkoja menetettiin paljon.

Epidemian aikana Thaimaassa on todettu kaikkiaan 2 080 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Maan viranomaiset ilmoittivat torstaina 5 533 uudesta koronavirustapauksesta. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on epidemian aikana todettu Thaimaassa 26 4834.

Pirkanmaalla 20 uutta koronavirustartuntaa

Kello 9.04: Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 20 uutta koronavirustartuntaa. Tampereen yliopistollinen sairaala Tays tiedotti asiasta torstaina. Fimlab analysoi alueelta 1146 näytettä.

Epidemian alusta alkaen Pirkanmaalla on todettu yhteensä 5306 tartuntaa.

Maahantulo Suomeen helpottui useiden maiden osalta

Kello 7.10: Tänään tulivat voimaan valtioneuvoston tiistaina päättämät muutokset Suomen maahantulon rajoituksiin. Sisärajavalvonta on poistunut Italian, Itävallan, Liechtensteinin, Saksan, Slovakian ja Tshekin osalta.

Ulkorajaliikenteessä maahantulon rajoitukset poistuivat Bulgariasta Suomeen saapuvasta liikenteestä sekä Albanian, Hongkongin, Japanin, Libanonin, Macaon, Pohjois-Makedonian ja Taiwanin asukkailta.

Sitä vastoin maahantulon rajoitukset palautetaan Monacosta saapuvaan liikenteeseen sekä Ruandan asukkaille Ruandasta Suomeen saapuvassa liikenteessä.

Keskiviikko 30.6.

Saksassa jo yli puolet väestöstä saanut ensimmäisen rokotteen

Kello 20.00: Saksa on saanut kiinni Yhdysvallat koronarokotuksissa, kun se on onnistunut nopeuttamaan rokotustahtiaan.

Nyt 55 prosenttia väestöstä on saanut yhden ja 37 prosenttia kaksi koronapiikkiä, kertoo Saksan terveysministeri Jens Spahn Twitterissä.

Ministeri muistutti saksalaisia, että viruksen deltamuunnoksen takia on tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa rokotteen.

Skotlannissa lähes 2 000 EM-jalkapalloon linkittyvää tartuntaa

Kello 19.10: Skotlannissa 1 991 positiivisen koronanäytteen antanutta skottia on yhdistetty jalkapallon EM-kisoihin liittyviin tapahtumiin tai kokoontumisiin, kertoo maan terveysviranomainen.

Kymmenet tuhannet skottikannattajat ovat BBC:n mukaan matkustaneet viranomaisten neuvoista huolimatta Lontooseen osallistuakseen EM-jalkapalloon liittyviin kisakatsomoihin tai otteluihin.

Skotlannin terveysministeri Humza Yousaf kertoi aiemmin tällä viikolla, että nuoret miehet ovat nyt selkeästi yliedustettuja maan koronatilastoissa. Kolme neljäsosaa tapauksista on todettu 20–39-vuotiailla ja 90 prosenttia miehillä.

Putin ei kannata valtakunnallisesti pakollisia rokotuksia

Kello 17.31: Venäjän pahaksi äitynyt koronatilanne ei näytä rauhoittuvan. Suorassa tv-lähetyksessä puhunut presidentti Vladimir Putin kuitenkin sanoi, ettei kannata pakollisia koronavirusrokotuksia koko maahan.

Myöskään valtakunnallinen koronasulku ei saanut kannatusta presidentiltä. Sen sijaan epidemiaa hillitään hänen mukaansa alueellisilla päätöksillä.

Venäläisten kysymyksiin keskiviikkona tv-lähetyksessä vastannut Putin kehotti kansalaisia kuuntelemaan asiantuntijoita ja ottamaan rokotteen. 17.31

Suomi ylitti 70 prosentin rajan korona­rokotus­kattavuudessa

Kello 17.18: Suomen rokotuskattavuus ylitti tiistaina 70 prosentin rajapyykin, selviää Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) seurantatilastosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusrekisteristä.

EU-komissio ilmoitti alkuvuodesta tavoitteeksi, että 70 prosenttia yli 18-vuotiaista eurooppalaisista olisi saanut ensimmäisen rokotteen kesään mennessä. Samaa lukua pidettiin pitkään tärkeänä tavoitteena myös Suomessa.

70 prosentin tavoite määriteltiin alun perin tärkeäksi virstanpylvääksi, koska sen ajateltiin tarjoavan laumasuojan. Sittemmin on selvinnyt, että laumasuojan syntyminen on paljon monisyisempi prosessi, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Mahdollisia altistumisia Sappeessa ja tamperelaisravintoloissa

Kello 16.37: Pälkäneellä ja Tampereella on voinut viime aikoina altistua koronavirukselle, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) Twitterissä keskiviikkona.

Pälkäneellä altistua on voinut öisin kello 00–02 Sappeen Vohvelikahvilassa 24.–25. kesäkuuta, 25.–26. kesäkuuta ja 26.–27. kesäkuuta.

Tampereella on voinut altistua kolmessa ravintolassa: Hesburger Pispalassa sunnuntaina 27. kesäkuuta kello 19–20, Dam Barissa 27. kesäkuuta kello 22–01 ja 27.–28. kesäkuuta kello 01–04 Henkassa.

Tays kehottaa paikalla olleita hakeutumaan koronavirustestiin herkästi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteita piisaa

Kello 15.30: Kirurgisten maskien, hengityssuojainten sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyys on erinomainen, kertoo Huoltovarmuuskeskus. Sen mukaan varusteiden varastotilanne on niin hyvä, että ostot on toistaiseksi keskeytetty.

Suojavarusteiden kulutus on pysytellyt kesäkuussa samalla tasolla kuin toukokuussa.

Suojavarusteita hankittiin viime vuoden aikana yli miljardi kappaletta, ja hankinnat jatkuivat tämän vuoden puolella. Erilaisia suojaimia on ollut saatavilla tämän vuoden aikana niin kansainvälisiltä kuin kotimaisilta markkinoilta hyvin.

Tämänhetkisen arvion mukaan kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollossa 700 000 kappaletta vuorokaudessa. Hengityssuojaimia (FFP2 ja FFP3) puolestaan tarvitaan arviolta noin 9 000 kappaletta ja suojavaatteita noin 45 000 kappaletta vuorokaudessa.

Nokialla rokotetaan 18-vuotiaita ensi viikolla

Kello 13.54: Ensi viikosta lähtien kaikki yli 18-vuotiaat nokialaiset pääsevät varaamaan koronarokotusaikoja. Yli 25-vuotiaille on vapaana koronarokotusaikoja myös tämän viikon perjantaille.

Koronarokotusaikoja voivat ensi tiistaina 6.7. kello 8 alkaen varata kaikki yli 18-vuotiaat nokialaiset. Rokotusaikoja tulee varattaviksi kaikille rokotettaville ryhmille. Ensimmäisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut yli 52 prosenttia nokialaisista.

Yksi kuollut koronavirukseen Suomessa, kertoo THL

Kello 13.36: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on ilmaantunut yksi uusi kuolemantapaus koronaviruksen takia. Kuolleita on siten 973.

THL:n mukaan kuolemien tilastoinnissa siirrytään sairaanhoitopiirien ilmoittamista koronakuolemista käyttämään ainoastaan tartuntatautirekisterissä tunnistettuja koronavirustautiin liittyviä kuolemia. Sairaanhoitopiireille tehdystä erillistiedonkeruusta on tarkoitus luopua koronakuolemien tilastoinnin yhteydessä kokonaan.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan 38 ihmistä, joista 7 teholla. Taysin alueella sairaalahoidossa on viisi, joista yksi teholla.

THL: Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä nousi lähes 25 000:lla

Kello 13.34: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,2 miljoonaa eli 58,3 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä yli 24 400:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 17,9 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 992 800 ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 10 400:lla.

Venäjän ennätysluku synkkeni taas

Kello 12.17: Venäjä on ilmoittanut jälleen uudesta ennätysmäärästä koronavirukseen liittyviä kuolemia. 24 tunnin aikana Venäjällä todettiin 669 koronaan liittyvää kuolemantapausta, ilmoitti maan hallitus.

Venäjän koronatartuntojen ja -kuolemien arvioidaan lähteneen nousuun, koska viruksen erittäin tarttuva deltavariantti on yleistynyt maassa.

Presidentti Vladimir Putinin odotetaan kommentoivan tartuntojen ja kuolonuhrien määrän kasvua tämän päivän televisioesiintymisessään, joka alkoi puoliltapäivin Suomen aikaa.

Ilmaantuvuusluku Tampereella nyt 43

Kello 12.12: THL:n koronakartan mukaan Tampereen ilmaantuvuusluku (tapauksia/100 000 asukasta 14 vuorokaudessa) on noussut 43,4:ään. Eilen luku oli alle 40. Pirkanmaan luku oli keskiviikkona 28,1 – hiukan yli valtakunnan keskiarvon, joka oli 26,7.

THL: Suomessa 355 uutta tartuntaa

Kello 11.48: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 355 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 480 tartuntaa, mikä on 200 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhtä paljon päiväkohtaisia tartuntoja Suomessa on ollut viimeksi huhtikuussa.

THL:n kuntakohtaisissa luvuissa Pirkanmaalla on 36 uutta tartuntaa. Tampereella niitä on 26, Nokialla ja Lempäälässä 3 ja Kangasalla, Pirkkalassa, Valkeakoskella ja Hämeenkyrössä yksi kussakin.

THL:n ja Taysin luvuissa on eroja rekisteröintitapaerojen ja viiveiden takia.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on Suomessa sairaalahoidossa 39 ihmistä (eilen 29). Potilaista seitsemän (eilen 5) on tehohoidossa.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 95 742.

Pirkanmaalla on todettu 21 uutta koronavirustartuntaa

Kello 9.12: Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 21 uutta koronavirustartuntaa, tiedotti Tampereen yliopistollinen sairaala Tays keskiviikkona. Tartunnat todettiin tiistaina analysoitujen näytteiden joukosta. Enemmän tartuntoja on todettu viimeksi 20. toukokuuta.

Tiistaina kerrottiin, että maanantaina analysoitujen näytteiden joukosta löydettiin Pirkanmaalla 10 tartuntaa. Sunnuntaina analysoiduista löytyi 19 tartuntaa.

Viimeisen 7 vuorokauden aikana Pirkanmaalta on raportoitu 85 koronavirustartuntaa.

Koko viime viikolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä raportoitiin Taysin infektioyksikön ylilääkärin Jaana Syrjäsen mukaan 75 koronavirustartuntaa, mikä on 20 enemmän kuin sitä edeltävällä viikolla.

Epidemian alusta alkaen Pirkanmaalla on todettu yhteensä 5286 tartuntaa.

Fimlab analysoi tiistaina 1065 koronavirusnäytettä.

Kim: Pohjois-Koreassa "kriittinen tilanne" koronan vastaisessa työssä

Kello 9.00: Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on ilmoittanut, että maassa on "kriittinen tilanne" koronaviruksen vastaisessa työssä. Kim sanoi, että useita maan johtavia viranomaisia on vaihdettu "vakavan tapauksen jälkeen".

Valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan Kim ilmoitti maata johtavalle politbyroolle, että syrjäytetyt olivat laiminlyöneet tehtävänsä koronan vastaisessa työssä.

Pohjois-Koreassa ei virallisesti ole ollut koronavirustartuntoja. Kommunistinen maa sulki rajansa jo viime vuoden tammikuussa sen jälkeen kun koronaepidemia oli saanut alkunsa naapurimaassa Kiinassa.

Tiistai 29.6.

Venäjällä hoidossa 151 000 koronapotilasta

Kello 21.55: Venäjällä on tällä hetkellä sairaalahoidossa 151 000 ihmistä koronavirustaudin seurauksena, maan terveysministeri Mihail Muraško sanoi tiistaina. Asiasta uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian.

Tartunnat ovat lisääntyneet erityisesti maan pääkaupungissa Moskovassa ja Pietarissa, joka on yksi EM-jalkapallokisojen isäntäkaupungeista. Venäjällä leviää herkästi tarttuva deltavariantti.

Muraškon mukaan koronapotilaiden hoitoon on varattu 182 000 sairaalapaikkaa. Koronarokoteannoksia on ministerin mukaan 32 miljoonan ihmisen rokottamiseen. Venäjän rokotusaste on Muraškon mukaan kasvanut merkittävästi.

Muun muassa uutistoimisto Reuters kuitenkin raportoi tiistaina, että Venäjä ei saavuteta rokotustavoitettaan. Venäjän tavoitteena oli rokottaa 60 prosenttia väestöstään elokuuhun mennessä.

Viro joutui hävittämään yli 68 000 koronarokotetta

Kello 21.16: Virossa jouduttiin heittämään pois yli 68 000 annosta Astra Zenecan rokotetta jääkaappivian vuoksi. Asiasta raportoi uutistoimisto Reuters.

Terveyslautakunnan mukaan viime viikolla rokotteiden säilytysjääkaapin lämpötila oli päässyt nousemaan 15 asteeseen.

Hälytysjärjestelmä ei ilmoittanut viasta, joka kesti yhteensä 12 tuntia, ja joka havaittiin vasta kun työntekijä saapui paikalle. Astra Zenecan rokotteita on säilytettävä 2–8 asteessa.

THL:n ylilääkäri: Venäjältä tulleilla tuskin todetaan enää monia tartuntoja

Kello 17.08: Venäjän-matkailijoiden koronatartuntoja on todettu yhteensä hieman yli 300, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve.

Luku ei ole kasvanut merkittävästi maanantaista. Helve arvioi, että Venäjältä tulleiden positiivisia tuloksia ei lähipäivinä tule enää paljoa, sillä suurin osa matkaajista alkaa olla testattu.

Helven mukaan jatkotartunnoista aletaan saada tarkempaa tietoa seuraavien päivien aikana. Suurin osa Venäjältä tulleista tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Maailmassa on annettu yli kolme miljardia rokotusta

Kello 16.41: Kolmen miljardin annetun koronarokotteen raja on ylittynyt, kertoo uutistoimisto AFP.

Korkean tulotason maissa 79 koronarokotusta on annettu 100 asukasta kohden. Eniten rokotuksia suhteellisesti on annettu Arabiemiraateissa, Bahrainissa ja Israelissa.

Pienen tulotason maissa rokotuksia on annettu vain yksi sataa asukasta kohden.

Kello 16.12: Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoo lukuisista uusista altistumispaikoista.

Pe–su 24.–26.6. Himos Juhannus -festarit: päälavan katsomo ja Nuppulanrannan mökkialue.

La–su 26.6.–27.6. Ravintola Poro ja Ranta Tampereen Koskikeskuksessa kello 23–04.

Su 27.6. Ravintola Villihanhi Lempäälässä kello 17.15–18.

Ma 28.6. Ravintola Kivenheitto Tampereella kello 17–18.

Ma 28.6. Ravintola Pancho Villa Ratina Tampereella kello 12–13.

Jos olit paikalla, seuraa oloasi ja hakeudu herkästi koronatestiin.

YLE: Ilman koronatestiä jääneet EM-kisaturistit asuvat jopa 60 kunnassa ympäri Suomea

Kello 14.55: Kaikki kisaturistit eivät ole vielä käyneet koronavirustesteissä. Viime viikon tiistaina Suomeen palanneista ja testaamatta jääneistä kisaturisteista Helsingin jälkeen toiseksi eniten asuu Vantaalla ja kolmanneksi eniten Turussa. Asiasta kertoo Yle.

Jalkapallon EM-kisaturistien koronatestauksesta Vaalimaalla vastannut Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote on toimittanut Ylelle noin 800 testaamatta jääneen henkilön yhteystiedot heidän kotikuntiinsa.

Selvästi suurin osa eli useampi kuin joka kolmas testaamatta jäänyt kisaturisti asuu Helsingissä. Kymsote keräsi rajalla 293 helsinkiläisen yhteystiedot. Toiseksi suurin testaamatta jääneiden lukema on Vantaalla (59) ja kolmanneksi suurin Turussa (53).

Pirkanmaan kunnista testaamatta on henkilöitä Tampereelta (31) ja Nokialta (6).

HUS: Venäjän matkailuun liittyvien tartuntojen määrä kasvaa edelleen

Kello 13.32: HUS:n alueen kuntien asukkailla on todettu 29.6.2021 noin kello 10 mennessä 222 tartuntaa Venäjältä palanneilla matkailijoilla. 783 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Lukujen odotetaan vielä kasvavan.

Maanantaina 28.6. HUS:n näytteenottopisteissä otettiin 8 279 koronavirusnäytettä. Tutkituista näytteistä 1,6 prosenttia oli positiivisia.

Tartunnat keskittyvät nyt voimakkaasti nuorempiin ikäryhmiin. Viime viikolla 73 prosenttia tartunnoista todettiin alle 40-vuotiailla. 53 prosenttia tartunnoista todettiin ikäryhmässä 20-39 vuotta.

THL: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen saanut noin 3,21 miljoonaa ihmistä

Kello 13.16: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 3,21 miljoonaa ihmistä eli 57,8 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Rokotteen toisen annoksen on saanut noin 982 000 ihmistä. Toisen annoksen rokotuskattavuus on 17,7 prosenttia.

THL:n tilastojen mukaan esimerkiksi 40–44-vuotiaiden koronarokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 70,7 prosenttia ja 35–39-vuotiaiden 60 prosenttia.

Ikäryhmästä 30–34-vuotiaat ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 50,5 prosenttia.

Venäjällä taas ennätysmäärä koronakuolemia

Kello 12.20: Venäjällä raportoitiin jälleen tiistaina yhden vuorokauden ennätysmäärä koronaan liittyviä kuolemia. Maan hallinnon mukaan kuolemia todettiin 24 tunnin aikana 652.

Tähän asti suurin määrä päivittäisiä koronakuolemia ilmoitettiin myös Pietarissa, joka on isännöinyt osaa jalkapallon EM-kisojen otteluista. Pietarin vuorokauden uhriluku oli 119.

Pandemian arvioidaan ryöstäytyneen nousuun Venäjällä ainakin osin sen vuoksi, että koronaviruksen erittäin tarttuva deltamuunnos on yleistynyt maassa.

THL: Suomessa 219 uutta koronavirustartuntaa, Pirkanmaalla 7 kunnassa

Kello 11.45: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että Suomessa on raportoitu 219 uutta tartuntaa. Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta 95 387 tartuntaa.

Pirkanmaalla tartuntoja on raportoitu yhteensä 30 kappaletta 7 kunnassa: Tampere 22, Lempäälä 3, Parkano, Pirkkala, Hämeenkyrö, Kangasala ja Nokia yksi tartunta kussakin.

THL:n ja Taysin rekisteröintitavat eroavat ja luvuissa voi olla viiveitä. Siksi päiväkohtaiset luvut voivat olla erilaisia.

Kaksi koronatestistä kieltäytynyttä suomalaista sai sakot Helsinki-Vantaalla

Kello 11.32: Itä-Uudenmaan poliisi määräsi maanantai-iltana Helsinki-Vantaan lentokentällä sakot kahdelle noin 30-vuotiaalle suomalaiselle. Syynä sakkoihin oli koronatestistä kieltäytyminen.

Molemmille matkustajille kirjoitettiin 16 päiväsakkoa terveydensuojelurikkomuksesta. Tämän jälkeen heidät päästettiin jatkamaan matkaansa. Poliisilla ei ole tiedossa, mihin suomalaiset Helsinki-Vantaalta suuntasivat.

Sakotetut olivat saapuneet Ukrainasta Kiovan-lennolla, jonka matkustajat Vantaan kaupunki oli määrännyt testattavaksi lentoasemalla.

Komisario Jarmo Ojalan mukaan suomalaismatkustajia ei voitu myöskään määrätä karanteeniin, koska heitä ei testattu.

Päätöksen karanteenista tekee Vantaan tartuntatautilääkäri positiivisen testituloksen perusteella.

– Vantaan kaupunki on määritellyt tietyt lennot, joista testataan kaikki tulijat. Tämä oli yksi sellainen lento, Ojala sanoo.

– Poliisipartion tehtävä oli tässä tapauksessa sakottaa, koska henkilöt kieltäytyivät pakollisesta testistä, joka heille oli määrätty.

Ojalan mukaan vastaavia tapauksia on Helsinki-Vantaalla ollut korona-aikana silloin tällöin.

Suomalaisia turisteja koronakaranteeniin Pietarissa

Kello 10.33: Venäjän terveysviranomainen on määrännyt suomalaisia turisteja koronakaranteeniin Pietarissa. Asiasta kertoo STT:lle konsuli Ville Linnala Suomen Pietarin-pääkonsulaatista.

Yksityisyyden suojaan vedoten Linnala ei kommentoi, kuinka paljon suomalaisia on asetettu karanteeniin ja onko karanteenin syy positiivinen testitulos vai pelkkä altistuminen.

Hän ei myöskään kommentoi, onko suomalaisia turisteja sairaalahoidossa Pietarissa.

Linnalan mukaan karanteenista vapautuu venäläisen lääkärin päätöksellä sen jälkeen, kun on ensin antanut negatiivisen koronanäytteen.

Pirkanmaalla todettiin kymmenen uutta koronavirustartuntaa

Kello 9.25: Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa, tiedotti Tampereen yliopistollinen sairaala Tays tiistaina. Tartunnat todettiin maanantaina analysoitujen näytteiden joukosta.

Fimlab analysoi maanantaina 722 koronavirusnäytettä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronavirustestejä tekevät sekä julkisomisteinen Fimlab että yksityiset näytteenottajat.

Näytteenottajista vain Fimlab raportoi Taysiin kaikkien analysoitujen testien määrät. Muut näytteenottajat kertovat testeistään vain positiiviset tulokset.

Jos testattu koronanäyte on positiivinen, se voidaan sekvensoida, jolloin selvitetään, onko kyseessä muuntunut virus.

Epidemian alusta alkaen Pirkanmaalla on todettu yhteensä 5 265 tartuntaa.

Australiassa neljä suurkaupunkia pikasulkuun

Kello 8.40: Tuoreet tartuntatapaukset ovat ajaneet jo neljä suurkaupunkia koronasulkuun Australiassa. Kaikkiaan noin kymmenen miljoonaa ihmistä on määrätty pysymään kodeissaan.

Brisbanesta tuli tiistaina neljäs suurkaupunki, jonka asukkaita on määrätty pysymään neljän seinän sisällä. Illalla alkavaa kolmen päivän pikasulkua ennen samansuuntaisia määräyksiä on annettu viime päivinä myös Sydneyssä, Darwinissa ja Perthissä.

Maanantai 28.6.

Turussa mahdollisia altistumisia kylpylähotellissa

Kello 20.44: Turussa kylpylähotelli Caribiassa on voinut altistua viime viikolla koronavirukselle, kertoo Turun kaupunki. Altistua on voinut tiistaina 22. kesäkuuta kello 9–10 aamupalalla ja tämän jälkeen kylpylän puolella.

Lisäksi Turussa on voinut altistua 22. ja 24. kesäkuuta Daily News-pubissa ja Kortteliravintola Koronassa. Turun kaupunki kehottaa paikalla olleita hakeutumaan koronavirustestiin lievistäkin oireista.

Vantaan vankilaan laajoja rajoituksia tartunnan vuoksi

Kello 20.29: Vantaan vankilaan asetetaan laajoja lyhytaikaisia rajoituksia, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankilassa on todettu koronavirustartunta viranhaltijalla, joka voi olla deltavirusmuunnosta.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan tilanteen laajuus ei vielä ole täysin selvillä, mutta leviämisen vaaraa pidetään ilmeisenä. Siksi erilaisia tapaamisia ja toimintoja rajoitetaan 12. heinäkuuta asti.

Rokotekattavuuden kerrotaan olevan Vantaan vankilassa alhainen. Rajoitustoimilla on tarkoitus suojata niin vankeja kuin heidän omaisiaan.

Kokoontumisrajoitukset poistuvat Keski-Uudeltamaalta

Kello 19.14: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaman koronakoordinaatioryhmän mukaan Keski-Uudenmaan alue palaa epidemiassa perustasolle, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Tästä seurauksena aluehallintovirasto kumoaa päätöksensä kokoontumisrajoituksista Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan osalta, koska rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä.

Kokoontumisrajoitukset jäävät kuitenkin voimaan pääkaupunkiseudulle, joka on edelleen kiihtymisvaiheessa. Päätös astuu voimaan tiistaina.

THL: Pietarin turistien kanssa aikaa viettäneiden hakeuduttava testeihin

Kello 18.55: Juhannusta Pietarista palanneiden turistien kanssa viettäneitä tai muuten lähikontaktissa heidän kanssaan olleita suositellaan hakeutumaan testiin heti, vaikka heillä ei olisikaan oireita, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Suositus koskee kahden rokoteannoksen saaneita tai taudin alle kuusi kuukautta sitten varmistetusti sairastaneita vain, jos heille tulee koronaan sopivia oireita. Pietarista palanneilla suomalaisilla matkailijoilla on todettu lähes 300 koronavirustartuntaa.

Lue lisää: Pietarissa vierailleiden kisaturistien läheisiä kehotetaan käymään testissä

Tampereella mahdollisia altistumisia kolmessa paikassa

Kello 17.12: Viime viikolla kolmessa eri paikassa Tampereella on voinut altistua koronavirukselle, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) Twitterissä maanantaina.

Keskiviikkona 23. kesäkuuta altistua on voinut Särkänniemen X-BRGR-hampurilaisravintolassa noin kello 14–15. Torstaina 24. kesäkuuta altistua on voinut K-Supermarket Westerissä noin kello 16–17 ja Kalkun Pub & Bistrossa kello 20–22.30.

Tays kehottaa paikalla olleita hakeutumaan pienistäkin oireista välittömästi koronavirustestiin.

Tutkimus: Kaksi Pfizerin rokoteannosta suojaa hyvin virusmuunnoksilta

Kello 16.43: Kahdella Pfizerin ja Biontechin koronarokoteannoksella saa hyvän suojan myös virusmuunnoksia vastaan, kertoo suomalaistutkimus.

Tutkijat analysoivat rokotevasteita 180 terveydenhuollon työntekijältä, joista kukin sai kaksi annosta mrna-rokotetta. Työntekijöillä todettiin erittäin hyvä vasta-ainetaso koronavirusta vastaan.

Immuunivaste oli yhtä voimakas myös viruksen alfamuunnosta eli Britannian virusmuunnosta vastaan, mutta jossain määrin heikentynyt beetamuunnosta eli Etelä-Afrikan muunnosta vastaan.

Turun ja Helsingin yliopistojen tutkijat selvittivät Suomessa joulukuussa aloitettujen koronarokotusten aikaansaamaa immuunisuojaa yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Sote-valiokunta lievensi maahantulomallia

Kello 16.31: Sosiaali- ja terveysvaliokunta on lieventänyt hallituksen esitystä niin sanotusta maahantulomallista. Valiokunta muun muassa lisäsi maahantulomalliin pykälän, jonka mukaan alhaisen koronailmaantuvuuden maista pääsee vapaasti Suomeen. Asiasta kertoo valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi.

Lohen mukaan valiokunta muutti myös rokotevaatimusta niin, että jos maahantulijalla on yksi annos sellaisesta rokotteesta, jossa vaaditaan kahta pistosta, sillä pystyy korvaamaan ennakkotestin.

Lisäksi lainsäädännön voimassaoloaikaa lyhennettiin vuoden lopusta lokakuun puoliväliin, kuten perustuslakivaliokunta oli edellyttänyt.

Hieman alle 300 tartuntaa Venäjän EM-kisoista

Kello 16.07: Venäjältä palanneilta matkustajilta on todettu hieman alle 300 koronatartuntaa, arvioi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Otto Helve. Suurin osa tapauksista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueelta.

Osa Venäjän kisaturisteilta viime viikon tiistaina kerätyistä henkilötiedoista voi olla vaillinaisia. Tämän vahvistaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymenlaakson sote-palvelujen kuntayhtymä Kymsotesta.

Mäntymaan mukaan tietoja kerättiin Vaalimaan raja-asemalla kovassa kiireessä Suomi–Belgia-jalkapallo-ottelun jälkeen. Ne kisaturistit, joille ei tehty rajalla koronatestiä, täyttivät henkilötietonsa lomakkeelle muun muassa tartuntojen jäljittämistä varten.

Mäntymaan mukaan lomakkeita ei ole välttämättä ehditty ruuhkassa tarkistaa, minkä vuoksi niistä voi puuttua tietoja.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi aiemmin STT:lle, että EM-kisaturisteista välitetyt henkilötiedot ovat olleet puutteellisia.

Pietarissa ja Moskovassa jälleen uudet ennätyspäivät koronakuolemissa

Kello 13.48: Sekä Moskovassa että Pietarissa on raportoitu maanantaina jälleen ennätyksellisen paljon uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia. Moskovassa raportoitiin vuorokauden ajalta 124 koronakuolemaa, Pietarissa 110.

Aiemmat ennätykset olivat viime päiviltä.

Koronatilanne on huonontunut Venäjällä nopeasti koronaviruksen herkästi tarttuvan deltamuunnoksen eli niin sanotun Intian muunnoksen levitessä, minkä vuoksi rajoituksia on kiristetty.

Esimerkiksi Moskovassa ravintolassa käyntiin vaaditaan nyt todistus rokotuksesta, sairastetusta koronataudista tai negatiivisesta testituloksesta.

Worldometersin mukaan Venäjällä on kerrottu tähän mennessä kaikkiaan 133 893 koronakuolemasta.

Pirkanmaalla todettiin viime viikolla 30 tartuntaa Pietarin EM-kisoista

Kello 13.20: Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on viime viikon aikana todettu 75 koronavirustartuntaa, joista yli puolet on saatu ulkomailta. Ulkomailta saatuja koronavirustartuntoja oli 41. Tartunnoista suuri osa eli 33 on saatu Venäjältä, ja Venäjältä saaduista tartunnoista 30 liittyy suoraan Pietarissa järjestettyihin jalkapallon EM-kisoihin.

Taysin infektioyksikön ylilääkärin Jaana Syrjäsen mukaan ensimmäiset EM-kisoista tulleet näytteet on jo lähetetty sekvensoitavaksi virusmuunnosten varalta.

– Erittäin suurella todennäköisyydellä näistä merkittävä osa on deltavarianttia, Syrjänen sanoo.

Maailman terveysjärjestö (WHO) pitää deltamuunnosta huolestuttavana sen suuremman tartuttavuuden ja leviämistehon vuoksi. Aiemmin deltavarianttia kutsuttiin Intian muunnokseksi.

HUS:n alueella jo yli 200 tartuntaa ja lähes 500 karanteenissa

Kello 13.10: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu maanantaihin kello 10 mennessä 202 koronavirustartuntaa Venäjältä palanneilla matkailijoilla. 496 henkilöä on asetettu karanteeniin, HUS tiedotti.

Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemilla jälkeen otetuista 3 192 näytteestä on todettu 99 koronavirustartuntaa. Lisäksi Venäjällä matkustaneilla on todettu tartuntoja muissa näytteenottopisteissä otetuista näytteistä. Vielä ei ole tiedossa, kuinka moni näistä näytteistä on deltavarianttia.

– Tilanne on äärimmäisen huolestuttava ja edellyttää vastuullisuutta. Mikäli henkilö on saanut negatiivisen testituloksen Venäjällä tai rajalla otetusta näytteestä, tämä ei vielä tarkoita, että tartuntaa ei olisi. Kaikkien Venäjällä matkustaneiden käyneiden tulee käydä testissä, kun maahantulosta on kulunut vähintään 72 tuntia ja lisäksi aina, jos oireita on, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi HUSista.

Sairaalapotilaiden määrä väheni

Kello 12.06: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartan mukaan Suomessa sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä laski eilisestä kahdeksalla. Maanantaina hoidossa oli kaikkiaan 29 potilasta, joista tehohoidossa oli 5.

Suomessa on todettu 84 uutta korona­virus­tartuntaa

Kello 11.42: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan Suomessa raportoitiin maanantaina 84 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu nyt yhteensä 95 168 koronavirustartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 184 tartuntaa, mikä on 146 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 1 330 tartuntaa kahdessa viikossa

Eniten tartuntoja raportoitiin Helsingissä (35 tartuntaa), Vantaalla (8), Espoossa (7), ja Porissa (6).

THL:n maanantaina raportoimissa luvuissa ei kerrottu Pirkanmaalle osuneista tartunnoista. THL:n ja Taysin koronatartuntaluvut voivat erota toisistaan tilastoinnin eroavaisuuksien ja mahdollisen viiveen vuoksi.

Moskovassa vaaditaan nyt koronatodistusta ravintolaan pääsemiseksi, rokottamattomien jäätävä etätöihin

Kello 10.22: Venäjällä Moskovassa ravintolassa käyntiin vaaditaan tästä lähtien todistus rokotuksesta, puolen vuoden sisällä sairastetusta koronataudista tai negatiivisesta testituloksesta.

Lisäksi tästä päivästä lähtien on voimassa etätyömääräys muille kuin koronarokotteen saaneille.

Moskovan koronatilanne on viime viikkoina huonontunut nopeasti koronaviruksen herkästi tarttuvan deltamuunnoksen levitessä.

Kaupungissa kirjattiin sunnuntaina 144 uutta koronaan liittyvää kuolemaa, mikä on uusi päiväkohtainen ennätys.

Pirkanmaalla on todettu 19 uutta koronavirustartuntaa

Kello 9.02: Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 19 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Tampereen yliopistollinen sairaala Tays. Tartunnat todettiin sunnuntaina analysoitujen näytteiden joukosta.

Enemmän tartuntoja on todettu edellisen kerran 20. toukokuuta. Epidemian alusta alkaen Pirkanmaalla on todettu yhteensä 5 255 tartuntaa.

Fimlab analysoi 436 koronavirusnäytettä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronavirustestejä tekevät sekä julkisomisteinen Fimlab että yksityiset näytteenottajat.

Näytteenottajista vain Fimlab raportoi Taysiin kaikkien analysoitujen testien määrät. Muut näytteenottajat kertovat testeistään vain positiiviset tulokset.

Etelä-Afrikassa kiristetään koronatoimia deltamuunnoksen aiheuttaman tartuntapiikin vuoksi

Kello 7.24: Etelä-Afrikassa on turvauduttu jälleen koronarajoituksiin viruksen erittäin tarttuvan deltamuunnoksen aiheuttaman tartuntapiikin vuoksi. Erittäin tarttuva virusmuunnos havaittiin ensimmäisenä Intiassa.

Maan presidentti Cyril Ramaphosa määräsi sunnuntaina maahan uusia rajoituksia kahden viikon ajaksi. Presidentti kielsi muun muassa alkoholin myynnin sekä kaikki kokoontumiset hautajaisia lukuun ottamatta.

Ramaphosan mukaan maan terveydenhuoltolaitokset ovat ajautuneet äärirajoille ja muun muassa tehohoitopaikoista on pulaa.

Nykyisestä kolmannesta korona-aallosta ennustetaan aiempia pahempaa. Etelä-Afrikassa on kirjattu kaikkiaan yli 1,9 miljoonaa tartuntaa ja 59 900 koronaan liittyvää kuolemaa.