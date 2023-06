Tunnin juna rakennetaan Turkuun, mutta ei Tampereelle? – Näistä syistä tilanne on todella erikoinen

Jos tunnin juna Turkuun lähtee nyt liikkeelle, on se Tampereen näkökulmasta vähintäänkin erikoista. Se olisi ensimmäinen Tampereen seudun imagotappio pitkään aikaan, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Kimmo Koski.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että ensimmäisen hallitusohjelmaluonnoksen mukaan tunnin juna Turkuun olisi toteutumassa. Tämä tarkoittaisi 3,4 miljardin euron arvoista hanketta, joka lyhentäisi matka-ajan Turusta Helsinkiin nopeimmillaan 78 minuuttiin nykyisen kahden tunnin sijaan.

Hankkeen mahdollista nytkähtämistä liikkeelle voi pitää jokseenkin erikoisena, jos on seurannut Tampereen ja Helsingin välisen tunnin junan vaihtoehtoihin liittyvää keskustelua. Valtiovarainministeriön kannattavuuslaskelmat, keskeisten päättäjien projektin tietoinen väheksyminen ja kuntien kateelliset ja kielteiset kannat ovat olleet laajasti esillä ja vaikuttaneet hankkeen mielikuvaan.

Parhaillaan suuria käynnissä olevia ratahankkeita ovat Turun lisäksi Helsingin ja Tampereen välinen päärata sekä Helsingistä Itä-Suomeen suuntautuva itärata. Aamulehden tietojen mukaan suurimmat panostukset hallitusohjelmassa tulisivat pääradalle.

Tampereen ja Helsingin välisen Suomi-radan keskustelu on typistynyt vanhan korjaamiseksi sen sijaan, että ajateltaisiin isommin koko Suomen etua tai mitä rata tarkoittaisi työssäkäyntialueen laajentumisena, lentokenttien roolien muuttumisena ja kaupunkien ihmisvirtoja yhdistävänä tekijänä. Uusien investointien ja yritysten näkökulmat on myös sivuutettu kokonaan keskustelussa.

Valtiovarainministeriö julkisti tammikuussa selvityksen, että valtion pitäisi vetäytyä kaikista suurista ratahankkeista. Ministeriön mukaan mikään kolmesta suuresta ratahankkeesta ei ole taloudellisesti kannattava pitkälläkään aikavälillä. Selvityksessä oli kuitenkin esimerkiksi Tampereen tunnin junan osalta jätetty kaikki edellä mainitut, hankkeiden uutta luovat seikat huomiotta.

Ministeriön selvitystä voi pitää jokseenkin lakonisena excel-harjoituksena, jolla saa melkein minkä tahansa väylähankkeen näyttämään mahdottomalta.

Jos Turun tunnin juna nyt lähtee liikkeelle, on se vähintäänkin erikoista. Tampereen ja Helsingin välinen Suomi-rata olisi kuitenkin vaikuttavuudeltaan ja matkustajamääriltään koko Suomen kannalta ylivoimaisesti tärkein yksittäinen yhteys. Sen tulevaisuuden kehityspotentiaali on myös paras. Nopea rata ja paranneltu nykyinen päärata mahdollistaisivat asioita, joiden potentiaalia ei vielä suostuta näkemään.

Suomessa on huonosti kykyä katsoa kauas. Tälläkään hetkellä Suomessa ei ole yhteistä visiota siitä, millainen maamme on tulevaisuudessa vaan lähes kaikkea kehitetään erillisinä palasina tai poliitikkojen yksittäisinä lupauksina. On kyseessä sitten lapsen koulupolku tai infrahanke.

Nyt olisi aika kehittää yhteinen näkemys siitä miten maata pitäisi kehittää yhdessä mahdollisimman suurta joukkoa hyödyttäen. Se tarkoittaisi, että myös Tampereen ja Helsingin väliseen tunnin junaan löytyisivät rahat ja tahto.