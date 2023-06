”Viinit tulevat kauppaan” on hämäävää puhetta – Oikeasti kyse on vahvojen oluiden ja lonkeroiden myynnin vapautumisesta ja Alkon monopolin säilyttämisestä

Alkon valikoiman läpikäymällä ei juuri alle kahdeksan prosenttisia viinejä löydä, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Kimmo Koski.

Uusi hallitusohjelma kertonee perjantaina, että kaupat saavat myydä jatkossa maksimissaan kahdeksan prosenttisia alkoholijuomia. Päätöksestä kuitenkin puhutaan aivan kuin viinit tulisivat nyt laajalla skaalalla ruokakauppoihin. Näin ei ole.

Oikeasti päätös oli tökerö suomalainen kompromissi, jonka tarkoitus on estää tai pitkittää Alkon monopolin murtuminen. Nyt annettiin myönnytys vahvojen oluiden ja lonkeroiden osalta, mutta oikeasti viineihin ei koskettu. Asiaa kuitenkin tarkastellaan puoliväliriihessä, jos raja nostettaisiinkin 15 prosenttiin.

Katsoin huvikseni Alkon valikoiman läpi ja esimerkiksi alle 8 prosentin punaviinejä Alkon valikoimassa on 18 kappaletta. Käytännössä kaikki ovat alkoholittomia eli tällaisia punaviinejä ei ole juuri olemassa.

Valkoviinien puolella tarjontaa alle 8 prosentin on 50 tuotetta, joista iso on alkoholittomia. Valkoviinien puolella on kuitenkin jo viiniksi luokiteltavia tuotteita, kepeitä rieslingejä ja vaikkapa italialaisia makeita moscato d’asteja.

Alle kahdeksan prosenttisia viinejä ja kuohuviinejä tehdään erityisesti Italiassa. Uskon, että yksi tuote tulee olemaan kauppojen ”viininmyynnin” sisäänheittotuote eli valkoiset ja roseet lambruscot. Näin on muun muassa monessa Välimeren maassa.

Päätöksen merkittävin anti on kuitenkin vahvojen oluiden ja lonkeroiden vapauttaminen kauppamyyntiin. Tällä voi olla vaikutuksia laivaostosten määrään. Vahvat lonkerot ja tuplapukit ovat olleet monen laivamatkaajan perussalkkuja.