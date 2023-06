Reissuun lähtöä helpompaa on selata Instagramista kavereiden heikkolaatuisia festarikeikkapätkiä ja todeta, että onpa hyvä, ettei tullut lähdettyä tuonne ruuhkaan, kirjoittaa Tomi Nordlund kolumnissaan.

Nuorena kesäfestareille lähteminen oli helppoa: kunhan lähti. Kaverit mukaan, pari kovaa bändiä kiikariin ja suurta seikkailua kohti. Enemmän ikää kerryttäneen festarivieraan lompakko on tapahtumajärjestäjälle tärkeä, mutta hänen paikalle saamisensa voi vaatia paljon. Liiallinen mukavuudenhalu nimittäin käy pelottavasta vastustajasta.

Reissuun lähtöä helpompaa on selata Instagramista kavereiden heikkolaatuisia festarikeikkapätkiä ja todeta, että ihan ok meininki, mutta onpa hyvä, ettei tullut lähdettyä tuonne ruuhkaan. Kylmäkin siellä näytti olevan.

Artistitkin ovat nykyfestareilla yhdentekeviä. 1990-luvulla Ruisrockissa sentään soittivat muun muassa Nirvana, Blur, Aerosmith ja Neil Young, enää poppifestiksi muuttuneen tapahtuman esiintyjistä ei tunnista yhtäkään. No, Pori Jazzissa on sentään 83-vuotias Tom Jones. Ja taas joku tähti kuitenkin peruu, kuten tänäkin kesänä on jo nähty.

Jos joku tarpeeksi nimekäs ja riittävän hyvässä hapessa oleva ikihonka onnistuu herättämään kiinnostuksen, tulee vastaan muita haasteita. Mihin lapset laitetaan festariviikonlopuksi? Hotelli tulee kalliiksi, mutta telttamajoitukseen ei kyllä kykene. Entä miten hotellilta pääsee festarialueelle kävelemättä metriäkään?

Liput maksavat yleisen hintatason nousun takia useita prosentteja enemmän kuin viime vuonna – kolme festaripäivää on helposti reilun parinsadan kauppa – mutta meininki on sitä samaa tai huonompaa.

Janojuomaksi ei kelpaa mikä tahansa lappari, vaan festarialueella pitää olla helposti saatavilla pienpanimo-oluita ja ruokana tietysti kattava valikoima laatukeittiöitä eri puolilta maailmaa. Nämä tuotteet eivät toki saa maksaa liikaa, vaikka sopivan kesätuiskeen saavutettua oluen hinnalla ei olekaan hetkellisesti mitään merkitystä.

Haastetta riittää myös pukeutumisen, varustautumisen, vaihtelevan sään, vessakäyntien, nukkumisen, töiden sovittamisen ja seuran suhteen. Jollakulla on rasittava vaimo, ja se yksi nuoruuden festarikaveri on kyllä mainio tyyppi, mutta ehkei pyydetä sitä, kun ei se sinkkupolo ymmärrä perhe-elämän tuskallisuudesta mitään.

Jos kaikki sattuu kuitenkin valtavalla säkällä osumaan kohdalleen, voi jotenkin olla mahdollista saavuttaa euforinen festivaalikokemus, jossa kesä, miljöö, musiikki ja ystävät kietoutuvat kokonaisuudeksi, joka vetää vertoja nuoruuden festareille ja jonka muistaa vielä seuraavanakin suvena.

Ja jos festivaali ei nappaa, keski-ikäinen voi aina valita helpomman vaihtoehdon eli suureen suosioon pitkin kyliä nousseen aikuisten diskoillan. Tampereen Tavara-aseman loppuunmyydyt K-40-diskot ovat täyttyneet varttuneesta tanssikansasta.

Mutta miksi sielläkin soivat väärät nostalgiahitit eivätkä ne, joita juuri minä haluan kuulla?

Kirjoittaja on lukion opettaja ja levy-yhtiön perustaja