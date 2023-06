Pitkään haikailin merelle, kunnes huomasin, että sisämaakaupungiksi Tampereella on ihan loistavat veneilymahdollisuudet, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Kati Kalliosaari.

Olen pienestä pitäen viettänyt kesiäni veneillen. Kipinä syttyi jo lapsuudessa, kun veneilimme perheen kanssa ensin Päijänteellä ja myöhemmin Itämerellä. Edesmennyt isäni harrasti intohimoisesti veneiden rakentamista, vaikka teki työuransa ihan toisella alalla.

Paatit ja haaveet kasvoivat vuosien varrella yhä suuremmiksi. Kun olin teini, isällä oli työn alla moottoripursi Julia, jonka lasikuiturunko hankittiin valmiina, mutta lähes kaikki muu tehtiin itse. Julialla seilasimme kesäpaikastamme Porin Ahlaisista monena kesänä Ahvenanmaalle Selkämeren ja Saaristomeren satamissa pysähdellen. Sukulaiset kutsuivat venettämme uivaksi rakennustyömaaksi, sillä eihän se vesille laskettaessa vielä valmis ollut.

Itse nautin enemmän veneilystä kuin mökkeilystä, sillä vesille lähtiessä koitti suolanpärskeinen vapaus. Maihin jäivät sellaiset ikävät askareet kuin kasvimaan kitkeminen sekä ikuiset puu- ja maalaustalkoot, joilla vastentahtoista nuorisoa kiusattiin. Meren äärettömyys, aavan taakse laskeva aurinko ja idylliset saaristokylät jättivät nuoren ihmisen mieleen pysyvän jäljen.

Nyt aikuisena olen oman perheeni kanssa veneillyt pitkin Pirkanmaata Näsijärvellä. Kelluvassa kesäkodissamme vietämme suurimman osan kesän lomapäivistä ja viikonlopuista.

Pitkään haikailin merelle, kunnes huomasin, että sisämaakaupungiksi Tampereella on ihan loistavat veneilymahdollisuudet. Muroleen kanavan kautta aukeavat vesireitit Ruovedelle, Mänttä-Vilppulaan, Virroille ja aina Toisvedelle asti.

Tampereen kannaksen toisella puolella Pyhäjärvellä taas voi veneillä vaikka Lempäälän ja Toijalan kautta Hämeenlinnaan tai Valkeakosken kautta Längelmäelle. Järvivesi on puhdasta, pehmeää ja pääsääntöisesti sinilevästä vapaata, myös satamissa on yleensä hyvin tilaa. Suurin plussa on kuitenkin se, että satama on lähellä: veneelle on kotiovelta vajaan kymmenen minuutin ajomatka. Vapaus alkaa heti, kun köydet heittää irti.

Tampereella on pitkät veneilyperinteet ja myös useita vireästi toimivia veneilyseuroja. Viime viikonloppuna juhlistimme vuodesta 1898 toimineen Näsijärven purjehdusseuran eli Ännän 125-vuotista taivalta juhlaeskaaderilla, jossa oli mukana noin 150 venettä eri seuroista. Harvoin on Tampereen rannoilla nähty moista vilskettä. Juhlat jatkuivat laituribileillä Jänissaaressa.

Jos veneilyharrastus kiinnostaa, esimerkiksi Tampereen navigaatioseura järjestää käytännön veneilykursseja ja Tampereen pursiseura purjehduskursseja, jotka ovat mainio tapa aloittaa veneilyyn tutustuminen. Tuntumaa vesillä liikkumiseen voi ensin ottaa vuokraveneellä, joista on Tampereella hyvä tarjonta. Vesillä tavataan!

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.