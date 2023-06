Tamperelainen opettaja Tiina Keskinen kertoo, mitä yli 30 vuoden urasta opettajana jäi käteen.

Olen ollut opettajana yli 30 vuotta. On aika hyvästellä pitkä ura ja arvioida, mitä vuosikymmenistä jäi käteen. Mitä koulu ja oppilaat ovat minulle opettaneet?

Olen oppinut, että oppilaat voivat olla tosi kivoja tai tosi raskaita. Ja että oikeastaan voin aika pitkälle valita, kumpia he minun kanssani ovat. Tiedän, että jos oppilaat ovat opettajansa kanssa samalla puolella, kaikki on helppoa. Ja jos he ovat opettajaansa vastaan, kaikki on vaikeaa. Niin yksinkertaista se on.

Olen oppinut, että kannattaa tavoitella yhteisymmärrystä lähellään olevien kanssa. Riitely, ilkeily, alistaminen, toisten väheksyminen ja itsensä jalustalle nostaminen eivät tuo vanavedessään mitään hyvää. Jos yhdessäolo on ikävää ja ankeaa, oppitunnit eivät kerta kaikkiaan toimi.

Olen oppinut, että itsekriittisyys on kultaakin kalliimpi taito. Oppilas, joka kysyy, miksi aina häntä syytetään kaikesta, ei ole oppinut itsekriittisyyttä. Vastaan hänelle, että häntä syytetään, koska hän on syyllinen. Niin yksinkertaista se on.

Ei maailma toimi niin, että joku viaton aina joutuu syyttä silmätikuksi, että syytön on hampaissa aiheetta, että jälki-istunto tai mikä lie rangaistus on merkki vääryydestä. Ihmisen on hyödyllistä katsoa peiliin ja miettiä käytöstään. Ne, jotka valittavat, että heitä kohdellaan milloin missäkin huonosti, eivät ehkä ymmärrä, että heidän omalla käytöksellään saattaa olla jotakin tekemistä asian kanssa.

Olen oppinut, että koulu on melko armoton paikka. Siellä kilpaillaan menestyksestä hieman arveluttavin keinoin. Kuuliaisin ja ahkerin on koulun kruununjalokivi. En ole koskaan opettajana hyväksynyt ajatusmallia. Olen tehnyt myyräntyötä ja kehottanut oppilaita lopettamaan itsensä kohtuuttoman piiskaamisen.

Kenenkään ei ole pakko olla kympin oppilas. Jos kympit tulevat ilman itsensä näännyttämistä, se on hienoa, mutta yksikään kymppi ei ole loppuunpalamisen arvoinen. Kukaan ei koulun jälkeen arvosta kymppejä eikä kysele niiden perään. Riittävän hyvä on erinomainen suoritus niin koulussa kuin elämässä ylipäätään.

Olen oppinut, että parhaina oppilaina pidetään niitä, jotka osaavat vastata opettajan esittämiin kysymyksiin opettajan haluamalla tavalla. Koulussa asioiden kyseenalaistaminen ei ole kovin suositeltavaa. Väärässä oleminen tuntuu nololta. Väärässä olemisen taito on yksi vaikeimpia taitoja ihmiselle. Mutta väärässä olemisessa ei ole mitään pahaa. On terveellistä osata joskus olla väärässäkin. Vaatii selkärankaa sanoa, että ohhoh, olin väärässä. Kokeilkaapa joskus. Ei ole helppoa.

Koulu on heikkouksineenkin ollut upea työpaikka. Parempaa ammattia en olisi voinut valita – ja tässä asiassa en varmasti ole väärässä.

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija