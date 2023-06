Sen sijaan, että valtio maksaa omistusasujien rahoitusvastikkeita, kannattaa resurssit jatkossa suunnata kansalaisten taloustaitojen perusteiden koulutukseen, kirjoittaa Tero Luoma kolumnissaan.

Inflaatio on seuraus keskuspankkien markkinoille painamasta halvasta rahasta. Sitä on turha selittää koronalla tai sodalla. Kun rahan määrä markkinoilla lisääntyy, tuotteiden hinnat nousevat. Rahan määrä on syy, hintojen nousu seuraus.

Ensin halpa raha pumppasi omaisuuserien, kuten kiinteistöjen ja osakkeiden hinnat ylös, koska niiden arvonmääritys pohjautuu korkoon. Mitä halvempaa rahaa, sitä korkeammat hinnat ja päinvastoin. Vasta viiveellä inflaatio siirtyi kulutustavaroiden hintojen nousuiksi, mikä tarkoittaa kuluttajien ostovoiman heikentymistä. Samalla rahalla saa nyt vähemmän.

Läpi maailmanhistorian korko on ollut keskeinen tekijä taloudessa. Halpa raha on kuin dopingia taloudelle. Kun raha on halpaa, ihmiset hankkivat asioita, joihin heillä ei varsinaisesti olisi varaa. Inflaation kiihtymistä seuraa aina korkojen nousu. Vaikeus tulee silloin, kun korkoja pitää nostaa voimakkaasti ja nopeasti. Tällöin punnitaan velallisen sopeutumiskyky.

Toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät velan ja koron merkityksen sekä asioiden todellisen hinnan. Otan esimerkin. Kuvitellaan, että joku on ostanut 80 000 euron myyntihinnalla uuden kaksion Tampereelta. Asuntoon kohdistuva velkaosuus on 320 000 euroa. Kiinteistö on vuokratontilla, jonka lunastusosuus asunnon osalta on 50 000 euroa. Yhteensä asunnon velaton hinta eli varsinainen hinta on 450 000 euroa, josta velkaa on 370 000 euroa. Jos asuntojen hinnat laskevat -10 prosenttia, putoaa asunnon arvosta pois 45 000 euroa. Velat pysyvät ennallaan, mutta asunnon omistajan maksamasta 80 000 eurosta on jäljellä enää 35 000 euroa eli asunnonomistajan omista varoista katosi yli puolet.

Korkojen nousu nostaa suoraan taloyhtiölainojen kustannuksia ja siten rahoitusvastikkeita. Esimerkiksi 1,6 prosentin korolla ja 20 vuoden laina-ajalla velkaosuudella olisi noin 1546 euron kuukausikustannus ja 372 828 euron kokonaiskustannus. Kun korko nousee 3,5 prosenttiyksikköä, noin 5,1 prosentin tasolle, nousee kuukausierä 2114 euroon ja lainan kokonaiskustannus 509 150 euroon. Pieneltä tuntuva 3,5 prosenttiyksikön koronnousu lisää lainan kokonaiskustannusta yli kolmasosalla. Jos kuvitteli hankkineensa uuden kaksion 80 000 eurolla, voi lopputuloksena maksaa asunnostaan yli 600 000 euroa ennen kuin se on oma ja velaton.

Kiinteistöjen hintojen merkittävää romahdusta on turha pelätä. Vuokrat on usein sidottu elinkustannusindeksiin, mikä nostaa kiinteistöomistajien vuokratuloja inflaation mukaisesti. Samoin hintojen nousu nostaa uudisrakentamisen hintaa, mikä tukee vanhemman kiinteistökannan arvoa. Viimeistään kun koronnousu pysähtyy, hinnoittelu tasaantuu. Historiallisesti korkotaso on yhä alhainen, joten korkotason puolittumista nykyisestä on perusteetonta odottaa.

Kirjoittaja on talousvaikuttaja ja omistajuuskirjailija