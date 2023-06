Ryhdyin kokoamaan pankeilta saamiamme tarjouksia yhteen tiedostoon. Näin vertailu olisi helppoa – tai niin ajattelin, kirjoittaa Henriikka Korte kolumnissaan.

Päätin keväällä tarttua kaikessa työläydessään lähes vastenmieliseltä tuntuvaan tehtävään. Ryhdyin kilpailuttamaan asuntolainaa.

Pankkien vertailun hyödyt tuskin tulevat kenellekään yllätyksenä. Kilpailutuksen puolesta on puhuttu jo vuosia. Aamulehti uutisoi viimeksi marraskuussa, että lainan kilpailutus kannattaa, sillä pankkien lupauksissa on eroja.

Vaikka marginaalin nipistäminen 0,7 prosentista 0,5 prosenttiin ei esimerkiksi 200 000 euron lainassa 25 vuoden laina-ajalla tarkoita kuin reilun parinsadan euron vuosisäästöä, muuttuneessa korkoympäristössä lainan kilpailuttaminen voi tuntua entistäkin tärkeämmältä, sillä se on yksi harvoista keinoista, joilla velallinen voi yrittää vaikuttaa lainamenoihinsa. Asuntolainallisen maksama korko muodostuu useimmiten viitekorosta ja marginaalista. Viitekorkoa voi vaihtaa, mikä voi vaikuttaa kuukausikuluihin, mutta ainoastaan marginaalin suuruudesta lainanottaja voi itse neuvotella pankin kanssa.

Pankin valinnassa ei tietenkään ole kyse pelkästään lainamarginaalista. Asiakasta kiinnostaa kokonaisuus. Mitä pankki veloittaa luottokortista tai verkkopankin käytöstä? Miten suuret ovat lainanhoitokulut? Kuinka nopeasti ja missä kanavassa saa apua, jos sitä pankkiasioissaan tarvitsee? Uutta lainaa hakiessa muun muassa lainan avausmaksun suuruus vaikuttaa päätökseen.

Lainan kilpailutus eteni ilman yllätyksiä. Täytin lainahakemuksia, vastasin pankkien yhteydenottoihin, annoin tarvittaessa lisätietoja ja osallistuin lainaneuvotteluihin. Kun saimme pankeilta tarjouksia, ryhdyin kokoamaan niitä yhteen tiedostoon. Näin vertailu olisi helppoa – tai niin ajattelin.

Kun kerroin, että teemme lopullisen päätöksen pankkien välillä vasta kilpailutettuamme muutaman toimijan, pankin vastaus yllätti. Pankki kiirehti korjaamaan, että annettu tarjoushan toimii monesti vasta alustavana keskustelunavauksena. Yllätykseksemme saamassamme tarjouksessa olikin vielä neuvotteluvaraa.

Asiakkaana toivoisi, että lainojen kilpailutus etenisi suoraviivaisesti. Ihannetilanteessa lainanhakija saisi neuvottelun jälkeen selkeän ja pitävän vastauksen: onko pankki valmis myöntämään lainan ja jos on, millä ehdoilla.

Pankeille lainojen myöntäminen on tietenkin bisnestä, ja kilpailu asiakkaista on kovaa. Silti: asiakkaan näkökulmasta tärkeää lainavertailua helpottaisi, jos saisi kerralla parhaan tarjouksen. Vertailu on työlästä ilman useita tarjouskierroksiakin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.