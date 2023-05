Voisiko joku tehdä jotain: perinteitä ei enää kunnioiteta – Kaikki on pilalla, mikään ei ole enää ennallaan

Maailma ei ole enää ennallaan, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Juho Korpela.

Lääkärille ei enää pääse. Passia ei saa. Posti ei enää kulje. Kynällä ei kirjoiteta. Kirjoja ei enää lueta.

Ajokorttia ei ajeta. Autoa ei enää omisteta. Kouluun ei hiihdetä. Mäkeä ei enää hypätä.

Poliiseja ei ole tarpeeksi. Sairaanhoitajia ei ole tarpeeksi. Opettajia ei ole tarpeeksi. Tarjoilijoita ei ole tarpeeksi. Yrittäjiä ei ole tarpeeksi.

Kieliä ei opiskella. Historiaa ei enää tunneta. Lukea ei osata. Enää ei päässä lasketa. Klassikkoteoksia ei himoita. Pisa-tuloksissa ei enää pärjätä. Omia aivoja ei käytetä. Kouluissa ei enää opeteta.

Lehti ei tule ajoissa. Printtilehti ei ilmesty enää sunnuntaina. Ristikot ovat liian vaikeita. Ristikot ovat liian helppoja. Lehti on liian oikealla. Lehti on liian vasemmalla.

Ruokaa ei enää laiteta. Käteisellä ei makseta. Asuntoja ei enää itse rakenneta. Asuntoja ei osteta. Naapureille ei puhuta. Talkoisiin ei enää osallistuta.

Seksiä ei enää harrasteta. Uusia veronmaksajia ei enää synnytetä. Vauvoille ei enää puhuta. Lapsia ei enää kasvateta. Nuoria ei valvota. Mummola ei ole enää naapurissa. Vanhuksia ei enää hoideta. Ruumiita ei enää haudata.

Työpaikalla ei enää käydä. Koulussa ei käydä. Kaupassa ei enää käydä. Elokuvissa ei käydä.

Konsensusta ei enää ole. Yhtenäiskulttuuria ei ole. Toisiin ei enää luoteta. Maaseudulla ei enää asuta. Maahanmuuttajia ei ole tarpeeksi. Maahanmuuttajia on liikaa.

Korkeakouluihin ei heti hakeuduta. Korkeakouluista ei heti valmistuta. Työelämä ei enää kiinnosta. Maksutonta koulutusta ei arvosteta.

Nokian matkapuhelimia ei enää tehdä. Metsää ei saa hakata. Turvetta ei enää käytetä. Maitoa ei enää juoda. Tummaa leipää ei syödä. Lihaa ei tarjota.

Alkoholia ei käytetä. Tupakkaa ei enää polteta. Lapsia ei rokoteta.

Enää ei liikuta. Cooperissa ei enää pärjätä. Kestävyysjuoksussa ei enää menestytä. Keihäs ei enää lennä. Jalkapallomaajoukkue ei enää häviä.

Juniin ei enää luoteta. Ratikkaan ei mahdu. Bussi ei mene enää oven vierestä.

Viistokatua ei enää ole. Ysitie ei vedä. Autoilu ei ole enää helppoa. Parkkipaikkoja ei ole. Keskustaan ei enää pääse autolla.

Sähköstä on pulaa. Paperista on pulaa. Konteista on pulaa. Komponenteista on pulaa. Innovaatioista on pulaa.

Perinteitä ei enää kunnioiteta. Sukupuolirooleja ei ole. Keski-ikäisiä miehiä ei muisteta. Enää ei liputeta. Sotia ei enää muistella. Kirkkoon ei kuuluta. Jouluna ei enää hiljennytä. Käyttäytyä ei osata.

Mikään ei ole enää ennallaan.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.