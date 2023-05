Uutistani kissarekisteristä epäiltiin myöhäiseksi aprillipilaksi, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Juha Karilainen.

Kun Aamulehti uutisoi Suomeen tulevasta kissarekisteristä, sain viestin, jossa koko juttua epäiltiin lehden myöhästyneeksi aprillipilaksi. En moiti skeptikkoa, sillä parodialtahan se kuulostaa, että kaikki Suomessa oleilevat kissat pitää rekisteröidä valtion ylläpitämään rekisteriin vuodesta 2026 alkaen. Kaikille kateille, kalliista rotumirreistä maaseudulla kulkeviin maatiaisiin, pitää myös asentaa mikrosiru, jonka avulla ne voidaan tunnistaa.

Lue lisää: Kissanomistajiakin odottaa uusi maksu – Tästä on kyse jättirekisterissä

Asia uutisen taustalla on itsessään jo vanha. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä, johon kissa- ja koirarekisteri perustuvat, tuli voimaan jo tammikuussa 2022. Todellisuus on valjennut lemmikkiväelle myöhään ja vasta sitten, kun heiltä pyydetään rahaa.

Eniten porua jo voimaan tulleessa ja käytössä olevassa koirarekisterissä on aiheuttanut rekisteröintimaksu.

Koiria on Suomessa jo vanhentuneen Tilastokeskuksen arvion mukaan noin 700 000 ja kissoja noin 590 000. Koirien rekisteröintimaksu on 10 euroa per kuono ja 19 euroa, jos rekisteröinnin haluaa tehdä perinteisesti paperilomakkeella. Jos oletetaan, että kissojen rekisteröimismaksu tulee olemaan samaa luokkaa, koira- ja kissaväeltä lähtee valtiolle yhteensä noin 13 miljoonan euron potti.

Järjestelmän sisään on rakennettu myös tuplamaksuja, jotka kasvattavat kokonaissummaa. Esimerkiksi kun koira luovutetaan kasvattajalta omistajalle, molemmat maksavat rekisteröintimaksun. Joka kerta, kun koira vaihtaa haltijaa, tehdään maksullinen haltijamuutos.

Moni maksaa koiransa rekisteröimisestä uudelleen myös siksi, että tähän asti puolivirallisena pidettyyn Kennelliiton koirarekisteriin on jo rekisteröity noin 500 000 koiraa, jotka pitää nyt siis rekisteröidä uudestaan valtion rekisteriin.

Mitä 13 miljoonalla eurolla sitten saadaan? Olen kysynyt useilta viranhaltijoilta ja muilta asiantuntijoilta kevään aikana, miksi uusi rekisteri luotiin. Paras löytämäni vastaus on, että pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti saattaisivat osaltaan edistää koirien vastuullista kasvatus- ja myyntitoimintaa ja siten parantaa koirien hyvinvointia.

Rekisteriä ylläpitävä Ruokavirasto itse suhtautui koko hankkeeseen alusta asti vastakarvaisesti. Se sanoi jo vuoden 2020 lausunnossa, että koirarekisterin perustaminen on yhtäältä yksinään riittämätön toimenpide laittoman tuonnin estämiseksi ja toisaalta ylimitoitettu toimenpide pentutehtailun kitkemiseksi.

Tälläkin hetkellä se kertoo verkkosivullaan parhaan ja vieläpä ilmaisen keinon, jolla näihin koiramaailman tämän hetken suurin epäkohtiin voisi parhaiten vaikuttaa. Konsti on koiran ostajan korvien välissä: pentu kannattaa hankkia vastuulliselta kasvattajalta.

Sama pätenee kissoihin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.