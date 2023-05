Kun elämä on pelkkää eitä – Näin huvittavista asioista tahtoikäisen maailma voi romahtaa

”Jo viime kesänä ajattelimme kiljuvaa kiukkukasaa milloin mistäkin ulos kantaessamme, että ensi kesänä helpottaa”, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Tuulia Kotakorpi.

Aamulehti

Lippalakki vain jäi parkkipaikalle, kun kohta neljävuotias vimmastui ja juoksi varaston taakse kiukuttelemaan. Huokaus. Pitäisi jo tietää varata enemmän aikaa lähtöihin, kun jokin draama kuitenkin alkaa juuri, kun pitäisi olla menossa. Tällä kertaa olimme lähdössä lasten yleisurheiluharjoituksiin. Pikkumiehen kiukun aihe oli toki valtava: hän olisi halunnut äidin ja isän juomapullon, eikä omaansa.

Pikkulapsen uhma- tai tahtoikä alkaa yleensä kahden ikävuoden aikoihin ja kestää vaihtelevan ajan. Useimmilla se laantuu Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan viimeistään 4–5-vuotiaana. Kuopuksemme täyttää kesäkuussa neljä, joten hän taitaa kuulua myöhempään porukkaan. Laantumisen merkkejä ei nimittäin näy – päinvastoin.

Voi toki olla, että aika kultaa muistot jo vuodessa. Muistan kyllä, että jo viime kesänä ajattelimme kiljuvaa kiukkukasaa milloin mistäkin ulos kantaessamme, että ensi kesänä helpottaa. Ja muistan kyllä, kuinka onnellisia olimme loman jälkeen töihin paluusta. Muut palasivat lomalta rentoutuneina, me tulimme töihin rentoutumaan. Kai tämän kesän on siis pakko olla jo helpompi. Onhan?

”Ei” tulee pojalta tällä hetkellä jo niin automaattisesti, että välillä hän itsekin huomaa lipsauttaneensa sen väärään kohtaan. Sekös naurattaa, joten ainakin tämä tahtoikäinen kyllä tietää tahtovansa.

Ein kaikuessa ilmoille kymmeniä kertoja päivässä – tai tunnissa – yritän muistaa anopin viisaita ja rauhoittavia sanoja, että sehän on vain merkki siitä, että lapsi kehittyy oikein. Myös Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilla lohdutetaan: Kun lapsi pontevasti ja ärsyttävän usein ilmaisee ”ei”, se on hyvä merkki siitä, että lapsi on itsenäistymässä vanhemmistaan.

Puhaltelen ja lasken mielessäni lukuja, etten hermostuisi. Aina se ei onnistu. Vähintään pään sisällä huudan: ”Miksei voi vain totella!” Jatkan tunteiden sanoittamista kiukun keskelle mantrana – yhtä lailla omaksi kuin pojan tueksi.

Kiukkukohtaus on viikon sisään syntynyt muun muassa seuraavista asioista: Kun hän ei saanut syödä jugurttia ruokalusikkamitalla. Kun hän olisi halunnut aina ja joka ikinen kerta juuri sen lelun, jolla isoveli leikkii. Kun hän ei halunnut kuvaan ja sitten, koska hän ei ollut kuvassa. Kun hän ei saanut puristaa itse hammastahnaa. Kun hänen olisi pitänyt käydä lähtöpissalla. Kun hän ei saanut ottaa ksylitolipastillia itse. Kun pyörän jalka ei toiminut valitulla tekniikalla. Kun ei saanut lähteä laskettelulasit päässä päiväkotiin. Listaa voisi jatkaa pitkään.

Lomani alkaa ensi viikolla. Suunnitelmiin kuuluu muun muassa koko perheen ihka ensimmäinen reissu matkailuautolla. En odota sitä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.