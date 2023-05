Toukokuussa alkavat useimmilta voimat hiipua – oppilaat raahustavat luokkaan, osalla on tyhjä katse ja nuupahtanut olemus

Mitä lähempänä on arvosanojen lukkoon lyömisen aika, sitä useampi valvottu yö on opettajalla takana, kirjoittaa Tiina Keskinen kolumnissaan.

Opettajien ja oppilaiden kevätväsymys on varma merkki siitä, että koulun kevätlukukausi alkaa olla loppusuoralla. Takana on hirmuinen määrä opetettuja asioita, kokeita, niiden tarkistuksia, arvosanoja, onnistumisia ja epäonnistumisia.

Koulu elää sykleissä. Vuoden alussa lähdetään joululoman jälkeen verkkaisesti käyntiin. Osalla oppilaista on vuorokausirytmi kateissa, pitää tottua nukkumaan öisin ja heräämään aikaisin. Monilla oppilailla menee oma aikansa saada kiinni opiskelun ja arjen rytmistä. Hiljalleen koulun arki alkaa soljua. Talvi opiskellaan. Kevättä kohti alkavat kokeet, jotta saadaan eroteltua jyvät akanoista: nähdään, kuka on jaksanut työskennellä, ja mitä kukin on oppinut.

Mitä pitemmälle kevät etenee, sitä kuumeisemmin aletaan arvosanoja miettiä. Kunnianhimoiset oppilaat tähyävät yhä korkeammalle, ja lusmuilijat alkavat herätä todellisuuteen, että on tullut vihon viimeinen hetki yrittää selviytyä seuraavalle luokka-asteelle. Opettajan täytyy muistaa muistutella oppilaita tekemättömistä töistä, saada kokeista poissaolleet suorittamaan puuttuvat kokeensa, varmistaa, että jokaisella oppilaalla on riittävästi näyttöjä, jotta arviointi onnistuu. Kuhina koulussa on melkoinen.

Opettaja pitää arviointikeskusteluja käymällä oppilaan kanssa läpi lukuvuoden tehdyt työt ja perustelemalla antamansa arvosanan. Arviointikeskustelut ovat pääosin maltillisia, suurin osa oppilaista tietää, mitä on tulossa. Mutta aina on myös niitä, joiden kouluvuosi ei ole ollut mutkaton. Huonoihin arvosanoihin on monia syitä. Taustalla on sairauksia, läheisten kuolemia, mielenterveysongelmia mutta myös silkkaa laiskuutta.

Opettajan täytyy osata taiteilla arvionnissaan niin, että se on tasapuolista, oikeudenmukaista, läpinäkyvää. Täytyy ottaa huomioon inhimilliset seikat mutta myös sulkea korvat selittelyiltä. Mitä lähempänä on arvosanojen lukkoon lyömisen aika, sitä useampi valvottu yö on opettajalla takana.

Toukokuussa alkavat useimmilta voimat hiipua. Oppilaat raahustavat luokkaan, osalla on tyhjä katse ja nuupahtanut olemus, toiset purkavat väsymystään riehumalla ja kapinoimalla. Päivän viimeisinä tunteita joku usein heittää ilmoille ehdotuksen:”Eiks me vaan voitais lähtee jo kotiin…”

Koulu on niitä harvoja työpaikkoja, joissa loma alkaa kertarysäyksellä kaikilla yhtä aikaa. Se tekee viimeisistä viikoista kovin haastavia. Oppilaille pitää arvosanojen annon jälkeenkin keksiä mielekästä tekemistä. Mutta harvaa kiinnostaa koulu, kun loma häämöttää silmien edessä. Kevätväsymys muuttuu kouluväsymykseksi.

Jaksakaa oppilaat ja opettajat vielä muutama päivä! Kohta on kesä!

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija