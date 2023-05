Maahanmuuttoa pitää vapauttaa, ei kiristää

Tieteen ja teknologian ja sitä kautta talouden kehittyminen ja hyvinvointivaltion ylläpito vaatii mahdollisimman vaivatonta maahanmuuttoa.

Paljasjalkaisen tamperelaisen on mahdoton ymmärtää, mitä hyötyä perussuomalaisten haluamasta maahanmuuton kiristämisestä olisi kenellekään. Maahanmuuton vaikeuttaminen on Suomen kilpailukyvyn luovuttamista valtioille, joihin maahanmuutto on helpompaa. Maahanmuuttoa rajoittamalla Suomeen tulevien huippuosaajien osuus pienenee ja tämä vaikuttaa lopulta kaikkeen suomalaiseen osaamiseen.

Maahanmuuton rajoittaminen yhdistettynä toiseen perussuomalaisten tavoitteeseen, vihreän siirtymän hidastamiseen on erityisen tuhoisa yhdistelmä. Nämä toteuttamalla Suomi varmistaisi jälkeen jäämisen vihreän siirtymän teknologiassa ja tämän myötä myös taloutensa taantumisen. Vihreä siirtymä synnyttää uutta taloutta ja uusia työpaikkoja. Miksi kehityksestä pitäisi jättäytyä jälkeen?

Fossiilienergia ei muutu tulevaisuudessa halvemmaksi, vaan kalliimmaksi, vaikka kuinka säätäisimme jakeluvelvoitetta. Fossiilienergiaa on maaperässä ja merenpohjassa rajattu määrä eikä sitä synny lisää, ainakaan ihmisen tarvitsemassa tahdissa. Se kallistuu väistämättä.

Vihreä siirtymä vaatii kaikkien päästöjenvähennysteknologioiden, uusiutuvien energianlähteiden ja niiden innovaatioiden samanaikaista kehittämistä. Parhaiten teknologista spurttia kiihdytetään lainsäädännöllä, kuten ilmastolakiin kirjatulla tavoitteella Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä.

Suomalaiset eivät myöskään lisäänny yhtään nykyistä kovempaan tahtiin eikä työikäinen väestönosa kasva ilman maahanmuuton tuntuvaa kasvattamista. Jo nyt on huutava pula sairaanhoitajista eikä tuo pula ilman maahanmuuttoa helpotu.

Hallitusvastuussa kyse pitäisi olla Suomen hyvinvointivaltion puolustamisesta ja kehittämisestä, ei sen heikentämisestä.

Ikävintä perussuomalaisten kahdessa tavoitteessa on se, että niiden kautta puolue katsoo taakse- eikä eteenpäin. Suomi ei palaudu läpivalkoiseksi idänkaupan varassa eläväksi taloudeksi eikä bensamoottoriautojen valmistus pitkään jatku vaikka Suomi irtautuisi ilmastotavoitteista.

Jos puolue haluaa katsoa taaksepäin, niin katsoisi sitten tarpeeksi taakse. Ilman maahanmuuttajia teollinen vallankumous olisi myöhästynyt Suomessa huomattavasti. Esimerkiksi Tampere olisi täysin toinen kaupunki ilman skotlantilaista James Finlaysonia tai baltiansaksalaisia Carl Samuel Nottbeckia ja Georg Adolf Rauchia.

Tieteen, teknologian ja talouden kehittyminen sekä hyvinvointivaltion ylläpito vaatii mahdollisimman vaivatonta maahanmuuttoa. Maailmalta sulkeutumalla Suomi ei saavuta yhtään mitään.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.