Suuressa tapahtumassa käymisen jälkeen on tavallista ottaa kantaa vallinneeseen tunnelmaan. Heiluivatko kädet, velloivatko meret, osattiinko laulun sanat, vai seisottiinko vain tylsinä ja napattiin muutama video hyödynnettäväksi sosiaalisessa mediassa?

Tämän ja viime vuoden jääkiekon MM-kisoissa tunnelmasta on puhuttu jopa poikkeuksellisen paljon. Tunnelmaa on pidetty huonona. Puheenaiheen suosiota selittää osaltaan, kuinka helpon maalin se tarjoaa. Vannoutuneellekaan MM-kiekkofanille ei tuota tuskaa arvostella lippujen hintoja, yritysvieraiden määrää ja seisomakatsomon puutetta. Vaikeampaa on tunnustaa, että ehkä kerran vuodessa ilman maailman parhaita pelaajia pelattavat maailmanmestaruuskisat eivät ansaitsekaan taukoamattomia huutomyrskyjä ja kiehuvia noidankattiloita.

Ei mennä nyt kuitenkaan siihen.

Haluan keskustelun innoittamana osoittaa ymmärrykseni kaikille vaisun tunnelman aiheuttajille pallopelistä tai konsertin luonteesta riippumatta. Meitä on paljon ja mekin olemme hyviä ihmisiä.

Kuten elämässä yleensä, myös massatapahtumissa oma paras suoritus riittää. Taputa rytmikkäästi, jos vauhtiradan päässä seisova pituushyppääjä pyytää. Hyräile suurimman hitin kertosäe. Sytytä encoressa älypuhelimen taskulamppu, jos osaat. Juhli maalia. Lähde mukaan aaltoon. Anna palaa. Jos ei onnistu, sammuta se.

Muisto Ratinan elokuusta seitsemän vuoden takaa. Eppu Normaalin nelituntista 40-vuotiskeikkaa oli kulunut ehkä puoli tuntia, kun katsomon etuosassa muuan mies alkoi kiertää ihmiseltä toiselle, valittaen meiningistä, joka oli eri kuin 1980-luvulla. ***** tanssikaa, mies vaati, ennen kuin katosi.

Ilta eteni omalla painollaan. Siitä kasvoi hieno, paikalle saapuneiden ihmisten ja miksei yhtyeenkin näköinen.

Erilaisen tunnelman vaatimisessa on lopulta aika pitkälti kyse siitä, että olisipa täällä erilaisia ihmisiä.

Sitä paitsi, hän joka äänekkäimmin soimaa kanssakatsojia heikosta heittäytymisen tasosta, on useimmiten itse kuin se viisikymppinen yhteiskunnan tarkkailija, joka meni koronakeväänä Prismaan.

Ruoka- ja kodin elektroniikka -osastot huolella kierrettyään hän palasi kotiin, kirjautui Twitteriin ja kirjoitti, että ei ihme jos virus leviää, kun jengi ruuhkauttaa hypermarketin kuin kulkutaudista ei olisi tietoakaan.

Vuosia myöhemmin yhteiskunnan tarkkailija tekee tiliä omasta toiminnastaan pandemian ikeessä ja ehkä tajuaa:

Minä olin se ruuhka.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.