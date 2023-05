Kannabista on markkinoitu uudeksi viralliseksi päihteeksi kuten tupakkaa aikoinaan.

Kansalaisaloite kannabiksen laillistamiseksi toimitettiin eduskunnan käsittelyyn sopivasti kansainvälisenä kannabispäivänä 20. huhtikuuta.

Aloitteessa kannabiksen käyttö, hallussapito, omatarveviljely, valmistus ja myynti halutaan sallittaviksi lailla. Laillistamista perustellaan sillä, että jos kannabis olisi alkoholin ja tupakan tavoin säännelty aine, se edistäisi kansanterveyttä ja suojelisi lapsia ja nuoria.

Aloitteessa nostetaan esiin myös kannabiksen vaarattomuutta: ”Kannabiksen arvioidaan aiheuttavan vähemmän riippuvuutta kuin kahvissa esiintyvän kofeiinin.”

Toisin kuin kahvi, kannabis aiheuttaa myös päihdepsykooseja, ahdistusta ja masennusta ja voi lisätä riskiä sairastua skitsofreniaan. Päihdepsykoosit ovat lisääntyneet Suomessa (HS 23.4.), ja taustalla on se, että entistä useampi nuori kokeilee kannabista.

Kannabista on markkinoitu samoin keinoin kuin tupakkaa aikoinaan: harmittomana ja coolina päihteenä, vaikuttajat roolimalleina. Amerikkalaisessa tv-viihteessä jointti on korvannut tupakan, ja sosiaalisessa mediassa kannabisteollisuus on vahvasti läsnä. Kannabiksesta on luotu mielikuva luonnontuotteena, joka aiheuttaa lähinnä hihittelyä ja rentoutumista. Harmittomuuden mielikuvaa edistävät myös markkinoilla olevat kannabistuotteet, joissa ei ole päihdyttävää ainesosaa.

Mitä on odotettavissa, jos kannabis laillistetaan? Tarjonta lisääntyy, saatavuus helpottuu, markkinointi räjähtää, käyttö kasvaa. Laillistaminen on monelle signaali siitä, että päihde ei olekaan niin vaarallinen kuin aiemmin on luultu. Suomalaista maataloutta sillä ei pelastettaisi, vaan hyödyn korjaisi kansainvälinen ison rahan kannabisteollisuus. Yhdysvalloissa kannabismarkkinan arvon arvioidaan nousevan tänä vuonna yli 30 miljardiin dollariin.

Markkinoijat ovat kannabishypessä äänekkäämpiä kuin valistajat. Onneksi heitäkin löytyy, kuten somepäihdelääkäri Atte Virolainen. Näin hän kommentoi laillistamista tviitissään 26.4.: ”Kannabiksen laillistamisen kanssa ei tule kiirehtiä. Ensin hoidon resurssit kuntoon, koska käytön lisääntymisen myötä myös haitat lisääntyvät.”

Porttiteoriaa kannabislobbaajat vähättelevät, mutta yhä edelleen sekä poliisi, päihdetyön asiantuntijat että huumeiden nykyiset ja entiset käyttäjät pitävät kannabista porttina vahvempiin huumeisiin. Siksipä jos kannabis laillistetaan, eikö siitä tulevat voitot pitäisi ohjata päihteen käytöstä aiheutuvien haittojen hoitoon? Olisivatko tänne markkinoille ensimmäisenä jyräävät monikansalliset brändit siihen valmiita?

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.