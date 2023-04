Äänen merkitys on kasvanut ja kasvaa entisestään, kirjoittaa Aamulehden uusien yleisöjen päällikkö Jutta Högmander.

Oletko naureskellut nykypäivän lapselle, joka yrittää turhautuneena tökkiä televisiota, koska kuvittelee, että siinä on kosketusnäyttö? Entä oletko nähnyt lapsen yrittävän suurentaa jotakin kohtaa kirjasta tai sanomalehdestä samalla sormien liikkeellä, joka toimii kännykässä tai padilla? Saatan itsekin välillä hairahtua, vaikka sain ensimmäisen Nokiani vasta yläkouluikäisenä.

Kuvio käy vielä mielenkiintoisemmaksi, kun siihen yhdistetään ääni.

Ruotsalaisella kollegallani on kolme lasta. Nuorin heistä, parivuotias, on kasvanut maailmaan, jossa laitteita voi ohjata äänellä. Ääniohjattavat älykaiuttimet Alexa ja Google Home soittavat musiikkia, kertovat päivän sään tai vitsin, hakevat tietoa internetistä tai soittavat jollekulle. Iphonessa on ääniohjattava Siri-apuri, Android-puhelimissa taikasanat ovat ”Hei Google”. Älykodissa valotkin saa päälle ja pois muutamalla sanalla ilman, että täytyy ottaa askeltakaan. Kollegan mukaan hänen nuorimmaisensa hermostuu perin pohjin, kun kaikki laitteet ja asiat eivät reagoikaan puheeseen. ”Millaista uutta sukupolvea olemme kasvattamassa?” pohdimme yhdessä.

Äänen merkitys on kasvanut ja kasvaa entisestään. Pysähdypä kaupungilla tai julkisessa liikennevälineessä katsomaan, kuinka monella on kuulokkeet päässä. Fyysisten kirjojen ja e-kirjojen rinnalle ja osin ohi ovat kirineet äänikirjat. Podcasteja tulee kuin sieniä sateella. Nuoriso kommunikoi ennemmin ääniviestein kuin kirjoittamalla.

Osa äänen viehätyksestä on siinä, että sitä voi tuottaa ja kuluttaa pysähtymättä, samalla kun tekee jotain aivan muuta. Äänikirjoja ja podcasteja voi kuunnella lenkillä tai pyykkejä laskostaessa. Äänellä ohjautuvat laitteet kertovat vastauksia kysymyksiin tai hoitavat muita tehtäviä vaikka ruokaa laittaessa. Ääniviestin pystyy äänittämään lennosta ilman, että joutuu keskittymään viestin näpyttelyyn.

Välillä olisi hyvä myös pysähtyä ja keskittyä. Itse olen kieltänyt lapsiani lähettämästä minulle ääniviestejä. En ole aina luurit korvissa valmiina kuuntelemaan niitä. On myös hyvä oppia kommunikoimaan kirjoittamalla.

Toivoisin äänellä ohjautumista pysyväksi ominaisuudeksi myös lapsiini. Valitettavasti kuulo tuntuu olevan välillä kovin valikoiva verrattuna nykypäivän laitteisiin.

Kirjoittaja on Aamulehden uusien yleisöjen päällikkö.