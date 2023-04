Muutaman ihmisen yksittäiset virheen eivät pilaa kaikkien opiskelijoiden mainetta eikä aiheesta uutisoiminen tee mediasta pahista, kirjoittaa toimittaja Pyry Dementjeff.

Aamulehti

Opiskelijoiden vuoden kohokohta Wappu on alkanut. Haalarikansan juhla näkyy monin tavoin. Railakas meno kuuluu asiaan, mutta välillä menee yli.

Aamulehti kirjoitti maanantaina, että Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella on ollut häiritsevää käyttäytymistä juhlinnan lomassa. Käytös herätti huolen tilojen käyttäjien turvallisuudesta.

Lue lisää: Hervannan kampuksella häiriökäyttäytymistä viikonloppuna: Humalaisia ihmisiä jätetty tiedottomina käytävälle, paikkoja sotkettu

Uutinen herätti kiivasta keskustelua viestipalvelu Jodelissa. Viestit olivat surullista luettavaa. Valtaosa kommenteista kohdistui Tampereen yliopiston toimittajaopiskelijoihin, joita syytettiin yhteisöllisyyden rikkomisesta ja muiden opiskelijoiden mustamaalaamisesta.

Kommentoinnin sävy oli rajua, jopa ilkeää. ”Tämä on lavastettu operaatio, salajuoni teekkareita vastaan”, eräs kirjoitti kommentissaan. ”Kyllä rivien välistä voi lukea vihaa teekkareita vastaa”, kirjoitti toinen. Toki Jodelin nimettömyys voi mahdollistaa trollaamisen.

Kriittinen saa ja pitääkin olla. On myös ymmärrettävää, että jotkut opiskelijat pelkäävät jo valmiiksi suurennuslasin alla olevan kulttuurinsa ja esimerkiksi ainejärjestötilojensa puolesta. Kuten usein, niin nytkin kyseessä oli yksittäisten ihmisten hölmöily, josta koko yhteisö kärsii.

Jos loukkaantuu siitä, että median huomio kohdistuu oman yhteisön epäasialliseen käytökseen, kyse on kuitenkin jostain muusta kuin opiskelijakulttuurin vaalimisesta. Media tarttuu tällaisiin aiheisiin, koska ilman epäkohtien esille nostamista muutosta ei saada aikaan.

Ei myöskään ole toimittajien eikä edes opiskelevien toimittajien tehtävä suojella ketään. Se olisi myös Julkisen sanan neuvoston sääntöjen vastaista. Toisia opiskelijoita vastaan hyökkääminen sen sijaan tekee opiskelijakulttuurille vain hallaa ja lisää entisestään Hervannan ja keskustakampuksen vastakkainasettelua, joka alkoi, kun yliopistojen yhdistymisestä seurasi teekkarikulttuurin ja perinteisen, Tampereen yliopiston opiskelijakulttuurin yhteentörmäys.

Täytyy myös ymmärtää asian vakavuus. Kampuksen tiloja on sotkettu, niissä on liikuttu humalassa ja mikä pahinta, selvästi humalaisia ihmisiä on jätetty käytäville. Välitöntä vaaraa ei aiheutunut, mutta ei tuollainen käytös ainakaan viihtyvyyttä edistä. Jonkun täytyy siivota sotkut ja huolehtia humaltuneista. Tämä ei ole yliopiston henkilökunnan tehtävä.

Tampereen ylioppilaskunnan (Trey) pääsihteeri Adam Zeidan kertoi Aamulehdelle, että opiskelijoiden vapun vietto on sujunut pääosin hyvin. Valtaosa juhlii fiksusti ja pitää hauskaa harmittomasti. Opiskelijakulttuuri on muutenkin muuttunut asiallisempaan suuntaan, kun epäkohtiin on puututtu.

Loppuun siis muistutus: muutaman ihmisen yksittäiset virheet eivät pilaa kaikkien opiskelijoiden mainetta eikä aiheesta uutisoiminen tee mediasta pahista. Tapaus toiminee hyvänä muistutuksena siitä, että juhlinnan lomassa järki on hyvä pitää mukana.