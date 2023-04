Urani opettajana alkaa olla loppusuoralla – viihtyminen oppitunneilla on opetukseni avainsana

Viihtyminen tarkoittaa mielekästä tekemistä ja turvallista oloa, kirjoittaa Tiina Keskinen kolumnissaan.

Kun yli 30 vuotta sitten menin yliopistoon opiskelemaan kotimaista kirjallisuutta, sanoin, että opettajaa minusta ei ainakaan tule. En ollut viihtynyt erityisemmin koulussa oppilaana. Minusta koulu oli mielikuvitukseton ja tylsä paikka. Minun oli vaikea hyväksyä sitä, että asioita ei saanut kyseenalaistaa, että piti olla nöyrä, kiltti ja kuuliainen. Tunnit olivat useimmiten kärsimystä; paikallaan olo oli puuduttavaa, opettajien opit eivät inspiroineet.

Päädyin kuitenkin kuin kohtalon oikusta opettajaksi. Alusta asti minulle oli selvää, etten halunnut olla omien koulumuistojeni kaltainen opettaja. Halusin, että oppilaat tulisivat tunneilleni hyvillä mielin, kiinnostuneina, ei laahustaen ja vastentahtoisesti. Minulle on ollut opettajuuteni alkumetreiltä asti selvää, että viihtyminen oppitunneilla on opetukseni avainsana.

Viihtyminen on perinteisen koulumaailman kirosana. Opettajat toistelevat mantraa, että oppitunneilla ei tarvitse viihtyä. Että aina ei voi olla kivaa. Aivan kuin viihtyminen olisi synonyymi tehottomuudelle ja oppimattomuudelle. Olen eri mieltä. Minusta on huippua, kun oppilaat tulevat luokkaan innokkaina ja viihtyvät siellä kellon soittoon ja sen ylikin. Minusta on tärkeää, että viihdyn tunneilla itsekin.

Viihtyminen tarkoittaa mielekästä tekemistä. Tylsimmänkin asian voi yrittää opettaa mielekkäästi. Tehtäväni on tarjoilla asiat oppilaille niin, että niistä innostutaan. Aina tietenkään homma ei niin mene. On tylsää ja epämiellyttävääkin tekemistä, mutta kun pääosin on kivaa, tylsä menee alas vähän kuin huomaamatta. Oppilaat ovat ymmärtäväisiä ja suostuvaisia moneen, kun viihtyvät ja tykkäävät opettajastaan ja hänen tunneistaan.

Viihtyminen tarkoittaa turvallista oloa. Kun luokassa on lämmin kuri ja selvät säännöt, työnteko sujuu. Minun oppilaani tietävät, että luokassani ei kiroilla. Siellä ei myöskään puhuta muiden päälle. Eikä virnuilla kenenkään epäonnistumiselle. Oppilaani tietävät, että jos kiellän, on syytä totella.

Kerran uusi oppilaani otti kännykkänsä esille vastoin ohjettani. Huomautin hänelle asiasta, hän jatkoi puhelimen räpläämistä ja sanoi ylimielisellä äänellä, että painu vittuun siitä. Raivostuin, mitä ei tapahdu usein. Oppilaalleni ei todellakaan jäänyt epäselväksi, mitä ajattelen hänen hirveästä käytöksestään. Hän pyysi anteeksi ja sanoi, että vastaavaa ei enää tapahdu, kuten ei ole tapahtunutkaan.

Olen viihtynyt opettajana loistavasti, vuosikymmenet eivät ole himmentäneet paloa työn tekemiseen. Voisin jatkaa opettajana vielä, mutta ajattelen, että on parempi lopettaa, kun vielä viihtyy ja on hyvä meininki. Niin jää toivottavasti kaikille hyvä mieli.

Tiina Keskinen

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija.