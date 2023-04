Suomen Nato-jäsenyys tehosti paitsi Suomen myös Naton turvallisuusrakennetta. Marin olisi looginen valinta Naton pääsihteeriksi.

Puolustusliitto Naton uutta pääsihteeriä arvuuteltaessa on Sanna Marinin (sd.) kohdalla lähinnä vain hyssytelty: Marinilla ei ole vielä kokemusta Nato-maan johtamisesta, Suomihan vasta liittyi liittoon, nyt olisi yhdysvaltalaisen pääsihteerin vuoro... Höpön löpön.

Marin olisi paras mahdollinen seuraaja Jens Stoltenbergille, jonka pääsihteeriys Natossa päättyy lokakuussa.

Ai miksikö? Naton pääsihteeriksi olisi perusteltua valita suomalainen jo pelkästään Suomen geopoliittisen aseman vuoksi. Suomen liittyminen Natoon ei muuttanut perusteellisesti vain Suomen turvallisuuskehystä, vaan myös Natoa ja puolustusliiton tulevaisuutta.

Natolla ei ole koskaan aiemmin ollut niin pitkää maarajaa Venäjän kanssa kuin nyt. Samaan aikaan pohjoisen alueen merkitys kasvaa ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen edetessä.

Suomen jäsenyys nostaa sekä Naton Itämeren valtioiden että arktisen puolustusvalmiuden täysin uudelle tasolle ja tehostaa lisää Venäjän pohjoisen laivaston seurantaa. Pohjoiseen laivastoon kuuluvat Venäjän ydinsukellusveneet tuomiopäivänaseineen, ballistisine ydinohjuksineen ja -torpedoineen. Niiden liikkeistä Naton pitää olla paremmin selvillä kuin venäläisten itsensä.

Nato on paitsi puolustusliitto myös viestintäjärjestö. Yhtä tärkeää kuin koordinoida ja harjoittaa jäsenvaltioiden puolustusvoimat toimimaan yhdessä on viestiä tästä napakasti. Marshall McLuhania mukaillen Nato ei ole pelkkä väline, se on myös viesti. Marinin valinta Naton uudeksi pääsihteeriksi huitaisisi Venäjän presidenttiä ja sotarikollista Vladimir Putinia henkisesti arimpaan paikkaan.

Putinin johdolla venäläinen valtiollinen mieskuva on hirttäytynyt ummehtuneeseen patriarkaalisuuteen, jossa miehet johtavat perhettä, taloutta, valtiota ja sotaa. Naisen paikka Putinin maailmankuvassa on lisääntyä, viihdyttää ja tyydyttää miestä, sietää häneltä väkivaltaisuutta kotona ja sen jälkeen pysyä pois jaloista.

Putin tahtoi pysäyttää Naton laajenemisen, mutta aiheutti sen omilla höpinöillään ja hybriksellään, jossa hän kuvitteli valloittavansa Ukrainan muutamassa päivässä. Putinin tragedian ensimmäisen näytöksen päätökseksi sopisi täydellisesti Marinin valinta Naton seuraavaksi pääsihteeriksi.

Todettakoon reiluuden vuoksi, että sama vaikutus olisi myös Viron pääministerin Kaja Kallaksen valinnalla Naton johtoon. Molemmat ovat johdonmukaisesti, konkreettisesti ja selkein sanoin tukeneet Ukrainan puolustustaistelua koko Venäjän hyökkäyksen ajan.

Marinin tai Kallaksen pääsihteeriys toisi myös puolustusliiton itsensä entistä lähemmäksi puolustamiaan liberaalin edustuksellisen demokratian perusarvoja, jonka tärkeimpiä osia on sukupuolten välinen tasa-arvo – oikeasti, eikä vain puheissa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.