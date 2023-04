Samalla tavalla kuin emme voi hyväksyä Venäjän perusteettomia sotatoimia Ukrainassa, meidän ei pidä hyväksyä myöskään Saudi-Arabian vakavia ihmisoikeusloukkauksia kirjoittaa Aamulehden uutispäällikkö Enni Mansikkamäki.

Jos Vladimir Putin järjestäisi turnauksen, pelaisitko siinä? Tämän kysymyksen toimittaja esitti viime kesänä mediatilaisuudessa saudirahoitteiselle Liv Golf -kiertueelle siirtyneille golfammattilaisille.

Kilpagolfmaailmaa kuohuttanut Liv Golf on yksi Saudi-Arabian tuoreimmista urheilupesuoperaatioista. Saudit ovat halunneet varastaa kilpagolfin isoimmat tähdet itselleen maksamalla öljyrahalla silmittömiä summia.

Osalle pelaajista Liv Golfin tarjoama pohjaton palkkapussi on kelvannut. Helppo raha houkuttaa, sillä saudikiertueella kassa alkaa kilistä jo pelkästä osallistumisesta. Muualla palkintosekki voi jäädä saamatta, jos nimi ei yllä tuloslistan yläosaan.

Kolikon kääntöpuolena on Saudi-Arabian pitkä historia ihmisoikeusloukkauksista sekä naisten ja vähemmistöryhmien julmasta kohtelusta. Unohtamatta poliittisiin toisinajattelijoihin kohdistuneita väkivaltaisuuksia ja saudijohtoa kritisoineen toimittajan Jamal Khashoggin murhaa.

Golf on vain yksi monista urheilulajeista, johon Saudi-Arabian valtiollinen sijoitusrahasto on investoinut suuria summia parantaakseen kansainvälistä imagoaan. Maa on myös isännöinyt merkittäviä urheilutapahtumia muun muassa autourheilussa, jalkapallossa ja nyrkkeilyssä. Tavoitteena on myös olympialaisten ja jalkapallon MM-kisojen isännyys.

Saudi-Arabian valtiollinen sijoitusrahasto kytkeytyy suoraan maan ylimpään johtoon eli kruununprinssi Muhammad bin Salmaniin, jota on syytetty lukuisista ihmisoikeusrikkomuksista.

Urheilumaailma on näkyvästi tuominnut Venäjän hirmuteot Ukrainassa. Samalla tavalla kuin emme voi hyväksyä Venäjän perusteettomia sotatoimia Ukrainassa, meidän ei pidä hyväksyä myöskään Saudi-Arabian vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

On tärkeää, ettei urheilumaailma sorru kaksinaismoraaliin, vaan tuomitsee muut väärintekijät samoilla kriteereillä kuin Venäjänkin.

Liv Golfin kiertueelle siirtyneet pelaajat kieltäytyivät vastaamasta toimittajan kysymykseen. Kuten myös kysymykseen siitä, olisivatko he valmiita pelaamaan missä tahansa, jos vain maksettaisiin tarpeeksi.

Urheilijoiden on aika ottaa huomioon toimintansa vaikutus ja arvot, joita he edustavat. ”Tulin tänne vain pelaamaan”, ei enää riitä vastaukseksi.

Vaikka urheilu voi edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua ja toimia arvokkaana välineenä ihmisten tuomisessa yhteen, meidän ei pidä hyväksyä sen käyttöä sumuverhona vakavien ihmisoikeusloukkausten piilottamiseksi.

Vielä lähivuosina saudiraha puhuu valitettavan vahvasti urheilukentillä. Mutta toivottavasti pidemmällä aikavälillä julkinen paine laittaa urheilijat ja urheilujärjestöt pohtimaan, kenen rahoilla he voivat pelata.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.