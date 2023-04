Viimeiset neljä vuotta on menty suuresta kriisistä toiseen. Samaan aikaan on tehty historiallisen iso muutos kaikkein tärkeimmissä palveluissa. Sen onnistumisesta on paljon kiinni, kirjoittaa Annastiina Salonen.

Aamulehti

Paljon onnea uusille kansanedustajille! Kansa on puhunut. Kaikista ehdokkaista kansa luottaa eniten juuri teihin. Siksi meillä on teille esitettävänä myös tärkeitä toiveita. Yksi niistä nousee ylitse muiden.

Edelliset neljä vuotta ovat olleet niin isojen kriisien aikaa, ettei nykyinen sukupolvi ole vastaavia aiemmin kokenut. Edelliset päättäjät joutuivat tuoreeltaan ratkomaan koronapandemian aiheuttamaa poikkeustilannetta, päättämään valmiuslain käytöstä ja rajoituksista.

Pandemiaa seurasivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Ukrainan tukeminen, sotaa paenneiden ukrainalaisten vastaanotto ja Nato-prosessi. Pandemian seurauksena alkanut ja sodan kiihdyttämä energian hinnan nousu johti inflaatioon, jollaista maassamme ei ole nähty vuosikymmeniin. Asuminen ja ruoka on niin kallista, että monen suomalaisen talous on vähintäänkin tiukilla. Varsinkin ruuan hinnan nousu jatkuu yhä kovana.

Huh huh, mitkä neljä vuotta. Jatkuvien kriisien vuoksi moni muu tärkeä asia on jäänyt vähemmälle huomiolle. Silti kaiken tämän ohessa Suomessa on tehty historiallisen iso muutos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä.

Sote-uudistusta soudettiin ja huovattiin ensin monien eduskuntakausien ajan. Nyt uudistuksessa on vihdoin otettu käytännön askeleet. Palvelut siirtyivät vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Aluevaltuustot ovat aloittaneet toimintansa.

Oli uudesta mallista mitä mieltä tahansa, uudistuksen onnistuminen on ehkä kaikkein ratkaisevin asia yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta. Yhteiskunta kestää kolaukset, kun sen pohja on kunnossa.

Ihmiset haluavat päästä päivystykseen silloin, kun hätä on suurin. He haluavat saada ajan varattua ja päästä hoitoon heti, kun hoidolle on tarve eikä kolmen viikon päästä. Ikääntyneinä ihmiset haluavat saada hyvää ja oikeanlaista huolenpitoa, eikä sitä, että heitä ajelutetaan paikkojen puutteessa yksiköstä ja kunnasta toiseen.

Terveys on lopulta kaikkein tärkeintä. Ihmisillä on luottamusta yhteiskuntaan ja elämään, kun he tietävät, että hoitoa saa, kun sitä tarvitsee. Luottamus taas heijastelee moneen asiaan yhteiskunnassa, eikä vähiten yhteiskuntarauhaan. Siksi lähivuosina on varmistettava, että sote-palvelut saadaan toimiviksi.

Hyvinvointialueilla ja aluevaltuustoilla on iso vastuu toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä, mutta valtiolla on oma roolinsa rahoittajana ja lakien säätäjänä.

Seuraavien neljän vuoden aikana nähdään, kuinka hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on onnistuttu. Siksi tärkein toiveeni on, että älkää nyt sössikö tätä!

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.