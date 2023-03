Sähkön hinta laski ja koroissakin on jo painetta alaspäin – Kriisin keskellä pitäisi muistaa, että pahin ei yleensä tapahdu

Arjen voima vie meidät kriisien läpi. Poikkeusajan yli näkeminen on todella tärkeää, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Kimmo Koski.

Viime syksynä Suomi varautui kriisitalveen kuin viimeistä päivää. Kiertävät sähkökatkot ja kotivarat olivat jokaisen puheissa. Sähkön hintaa kauhisteltiin pöytäkeskustelussa ja moni taho löi lisää vetää myllyyn joko tarkoituksella tai tunteella, koska varautuminen on meillä suomalaisilla verissä.

Silti kuumimman kriisipuheen aikaan tuntui, että onko kierroksia liikaa. Varsinkin, kun koronakriisin hoito oli tuoreessa muistissa.

Suomalaista julkista keskustelua leimaakin usein pelottelu, uhkakuvien maalailu ja vaatimus siitä, että olemme aina valmiina. Kohti tuntematonta kuljemme yleensä pahimman skenaarion kautta. Ajattelutapa auttaa meitä selviytymään erinomaisesti, mutta myös kuormittaa tarpeettomasti. Huolia maailmassa riittää.

Kriisien keskellä jää usein huomiotta kuinka uskomattoman sopeutuvaisia ihmiset ovat. On myös niin, että arkinen elämä kantaa kovimmankin kriisin läpi, koska elämän on jatkuttava. Asia nousee mieleen, kun lukee uutisia ihmisistä sodan keskellä. Moni ei suostu lähtemään kotoaan, vaikka ympäristö olisi maanpäällinen helvetti. Niin hurja on arjen voima.

Kirjoitin syyskuun alussa Aamulehteen kolumnin, jonka otsikko oli: Mitä jos sähkön hinta laskee ja asiat järjestyvät? Todellisessa kauhussa ja puutteessa eletään vain Ukrainassa

Miten sitten on käynyt? Sähkön johdannaiskauppa rauhoittui ja Saksan maakaasuvarastot täyttyivät. Suomi hankki kymmeneksi vuodeksi kaasutankkerin Inkoon edustalle 460 miljoonalla eurolla, mutta sillä ei tiettävästi ole ollut vielä yhtään asiakasta.

Sähkökatkoja ei tullut, koska suomalaiset pystyivät sopeuttamaan kulutustaan paljon. Olkiluoto 3 toimii vihdoin ja sähkön keskihinta pyörii viiden sentin paikkeilla.

Monen arjen kustannukset ovat tällä hetkellä sietämättömät, mutta inflaatio on hidastumaan päin. Suomen pankki ennustaa, että inflaatio hidastuu ensi vuonna alle kahteen prosenttiin.

Korkojen nousu ei tuntunut syksyllä vielä kovin monen arjessa, mutta nyt on toisin. Näyttää kuitenkin siltä, että sekin kurjuus hellittää. Korko-odotukset ovat laskemaan päin. Rohkeimmissa arvioissa on, että Yhdysvaltojen keskuspankki laskisi korkoa vuoden etuajassa tämän vuoden puolella ja EKP viimeistään ensi vuoden alussa.

Mitä tästä voi oppia? Kriisin keskellä on hyvä yrittää nähdä sen yli. Pahin ei yleensä tapahdu. Luotto ihmisiin ja arjen voimaan on tärkeää. Suomalaisille sodan hinta on ollut toistaiseksi arjen sinnittelyä. Syyskuun kolumnin otsikko pitää edelleen paikkansa. Todellisessa kauhussa ja puutteessa eletään edelleen vain Ukrainassa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.