Onko osakkeiden oston vai kenties myynnin paikka? Ehkä varmin vastaus on, että sitä ei tiedä kukaan. Historia on osoittanut, että paraskaan sijoittaja ei osu pörssien käänteiden ajoituksessa nappiin kuin kenties vahingossa.

Osakesijoittajilla on riittänyt viime aikoina taivasteltavaa.

Toiveita on herättänyt se, että energiakriisi helpotti melko nopeasti, eikä uhattu taantumakaan ole kaatunut pahasti päälle. Yleinen kysymys on ollut, nähtiinkö viime syyskuun lopussa Helsingin pörssin pohjat tällä kertaa ja olisiko kurssien toipuminen jo käynnissä?

Mutta sitten ilmestyi taas yllätyskäänne: kolme amerikkalaispankkia ja Sveitsin Credit Suisse ajautuivat vaikeuksiin. Eikä tilannetta helpota sekään, ettei inflaatiota ole vielä taltutettu, ja keskuspankit uhkaavat jatkaa koronnostojaan. Ja mikä pahinta: Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu sitkeänä.

Osakesijoittaja miettii, mitä tekisi? Onko osakkeiden oston vai kenties myynnin paikka?

Kurssiromahdusten jälkeen sijoittajissa herää usein halu ostaa jotakin osaketta, koska se näyttää halvalta. Houkutus voi kasvaa lisää, jos osake putoaa suhteellisen korkealta muutamaan euroon tai jopa sentteihin. Pelkän kappalehinnan tuijottamisessa piilee paha vaara, jos se tehdään ilman, että itse yhtiöön tutustutaan tarkemmin.

Lähihistorian ikävin esimerkki on kaivosyhtiö Talvivaara. Kun yhtiö joutui vaikeuksiin, osakkeen kurssi romahti senttisarjaan. Sen sijaan, että sijoittajat olisivat alkaneet varoa osaketta, yksityissijoittajien määrä kasvoi kiivaasti alamäen aikana. Moni saattoi ajatella, että suhteellisen pienellä summalla saa suuren määrän osakkeita, jotka noustessaan tuovat muhkeat voitot. Yli 80 000 sijoittajaa menetti Talvivaaran konkurssissa rahansa.

Yksittäisessä osakkeessa on aina riskinsä. Sen sijaan pörssiosakkeet ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä keskimäärin noin seitsemän prosenttia vuodessa. Tasaisesti ja hajautetusti sijoittanut on päässyt tienesteille.

Jos katsoo maailman suurimman eli Yhdysvaltain pörssin Dow Jones -indeksiä sadan vuoden ajalta, niin saa perspektiiviä. Kurssit ovat romahtaneet ja nousseet lukuisia kertoja. Laskua on seurannut entistä kovempi nousu. Ja kun tämä on kääntynyt taas laskuun, seuraava nousu on ollut aikaisempaa vahvempi. Suunta on ollut ylöspäin.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki pärjäävät tasaisesti. Pienempiin tuottoihin ovat usein jääneet ne, jotka ovat sijoittaneet vain muutamaan osakkeeseen. Suurin osa sijoittajista häviää nimittäin indeksille. Jos ei jaksa tutustua yrityksiin, niin indeksiin sijoittaminen on varmasti järkevä ratkaisu, etenkin jos etsii sellaisen indeksirahaston, josta ei mene hallintokuluja.

Suomessa on jo yli miljoona osakesäästäjää. Pari vuotta sitten lanseerattu osakesäästötili veti monet mukaan. He ovat saaneet viime vuosina nähdä jo monenlaista vuoristorataa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.