Kuolemansairaan viimeinen toive on nähdä, että Napoli voittaa mestaruuden – sellaista on italialainen rakkaus jalkapalloon

Jalkapallo elää vanhaa Italian kaupunkikuningaskuntien aikaa ja sota niiden välillä jatkuu.

Mieheni veli on sairastellut pitkään ja viikko sitten hänen tilansa heikkeni dramaattisesti. Sairaalassa hän kuiskasi, että ehtisipä nähdä Napolin voittavan Italian jalkapallomestaruuden.

Sillä tärkeintä on jalkapallo ja mestaruuksista tärkein on Italian oma.

On kulunut 33 vuotta, kun azzurrit saivat viimeksi rintaansa scudetton. Azzurri tarkoittaa taivaansinisiä, mikä on Napolin väri ja scudetto on vaakunan muotoinen merkki, jota mestarijoukkue saa kantaa vuoden. Kyseessä olivat vuodet 1987 ja 1990 ja Napolilla oli Diego Maradona.

Myös vuonna 1987 surtiin kuolleita. Poggiorealen hautausmaan aitaan oli yöllä kirjoitettu: Che vi siete persi! Mitä menetittekään.

Napoli on niin varma voittaja, että monet vedonlyöntitoimistot ottavat enää vastaan veikkauksen siitä, minä päivänä mestaruus on Napolin.

Napolilla on Serie A:ssa jo 18 pisteen johto. Siitä on saatu hyvä piikki sarjassa seuraavana olevan Interin kannattajille: Miinus 18, onko kylmä?

Periaatteessa tarvitaan enää kuusi voittoa. Se kuulostaa paljolta, mutta Napoli on hävinnyt Serie A:n peleistä tällä kaudella vain kaksi.

Jalkapallo elää vanhaa kaupunkikuningaskuntien aikaa ja sota niiden välillä jatkuu. Pohjoinen suhtautuu Napoliin rasistisesti ja kentälle huudetut loukkaukset poimitaan rotusanastosta.

Keväällä Roman ja Napolin kannattajat ottivat yhteen A1 moottoritien huoltoasemalla lähellä Arezzoa. Sen jälkeen napolilaisten lipunosto-oikeutta rajoitettiin. Yhtään viisaampia ei olla Euroopassa. Keskiviikkona Mestarien liigaa pelattaessa Frankfurtin kannattajat tulivat sotajalalla Napoliin. Se ei Frankfurtia auttanut, Napoli voitti ja joukkue on liigassa kahdeksan parhaan joukossa.

Mieheni veli katsoi surullisena television uutisista, kun hänen kotikaupungissaan autot paloivat. Jalkapallon ei pitäisi olla tätä.

Viime kesänä Napolin kannattajat vihasivat joukkuettaan. Tähdet oli myyty ja tilalle ostettu nuoria, sellaisia kuin Victor Osimhen, 24, ja Khvicha Kvaratskhelia, 22. Jalkapallorahassa mitattuna kumpikin oli halpa.

Nyt georgialainen on saanut lempinimen Kvaradona. Hän on jalkapallonero, (melkein) kuten Napolin epäjumala Maradona oli. Edellisessä pelissä Atalantaa vastaan Kvaratskhelia teki maalin seitsemän puolustajan ja maalivahdin läpi. Urheilulähetyksessä liikuntatieteen tohtorit selittivät, miten Kvaradonan ballerinaliikkeet olivat mahdollisia.

Ensi kesänä molemmat myytäneen, joten laittakaa nimet muistiin.

Pelaajien myyminen suututtaa kannattajia, mutta vahvistaa taloutta. Sen tietää joukkueen omistaja, elokuvamoguli Aurelio de Laurentiis, joka osti joukkueen 2004 sen talouden romahdettua. Napolilaiset kutsuvat häntä Papponeksi, mikä tarkoittaa sutenööriä. Asiansa tämä sutenööri kuitenkin osaa.

Entä veli? Hänelle Napoli on jo voittaja.

