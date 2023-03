Taustakommentaattoreita löytyy joka lähtöön, mutta todellisia tekijöitä vain vähän, kirjoittaa Tero Luoma kolumnissaan.

Hoidan homman, on vastuunkantajan vastaus avoinna olevaan tehtävään. Se on vaivaannuttavan hiljaisuuden vapauttava jäänmurtaja, jolla muut voivat huokaista helpotuksesta yhden uhrautuessa muiden puolesta yhteisen asian eteen. Jokainen asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa tai vapaaehtoisorganisaatiossa toiminut tietää tämän tilanteen. Kunpa minä en joutuisi vaan joku muu hoitaisi. Taustakommentaattoreita löytyy joka lähtöön, mutta todellisia tekijöitä vain vähän.

Jokainen haluaa kokonaisuutta kantavan luottopelurin joukkueeseensa. Vastuuta annetaan vastuunkantajille aina väsymiseen asti, jos ei itse osaa kieltäytymisellä asettaa rajojaan. Vastuunkantajat ovat ihmiskunnan arvokkain vähemmistö. Vastuu painaa ja siksi sitä ei kukaan kestä määräänsä enempää. Vastuunkanto on johtajuutta aidoimmillaan.

Olen päätynyt siihen, että vastuu on sitä, kun ei saa yöllä nukuttua. Pohjimmiltaan vastuu on tunne. Se on valvottava ja velvoittava tunne omasta tilivelvollisuudesta toisille. Vastuu on välittämistä. Jos ei välitä, voi asiat ottaa huolettomasti. Ihminen välittää vain asioista, joilla on hänelle henkilökohtaista merkitystä. Velvollisuuden tunne tekee vastuusta vaikean pakoiltavan.

Vastakohtana vastuulle on välinpitämättömyyden sietämätön keveys eli kyky olla piittaamatta asioista pätkääkään sosiaalisesta paineesta huolimatta. Se on pohjimmiltaan kykyä olla välittämättä vähääkään siitä, että joku ei pidäkään minusta. Teinimäinen EVVK-mentaliteetti voi joskus olla toimiva. Se suojaa meitä ajattelemasta. Ei tarvitse miettiä, kun ei kiinnosta. Voi pysyttäytyä omassa kiinnostamattomuuden kuplassaan. Mutta poistaako valittu välinpitämättömyys vastuun?

Millään ei ole mitään merkitystä, paitsi jos on. Vastuunkantajan on vaikea olla välittämättä. Viime kädessä jokainen on vastuussa itsestään ja omista valinnoistaan. Peili on pahin vastuun vastine. Vanhemmuuteen kuuluu keskeisenä osana vastuu perheestä ja lasten kasvattaminen vastuullisiksi kansalaisiksi. Työmaailmassa totumme kantamaan tulosvastuuta toiminnastamme. Valveutuneisuus johtaa yleensä vastuunkantoon.

Laajimmillaan ja abstraktimmillaan ihminen voi kokea voimakkaasti esimerkiksi ilmastoahdistusta ja henkilökohtaista vastuuntuntoa maailman muutoksesta. Se on kuin kantaisi maailmaa olkapäillään. Välinpitämättömän on tätä vaikea ymmärtää. Melankolinen mieli löytää maailmasta aina murehdittavaa. Jos on keinussa pitkät köydet, tarttuu haaviin enemmän iloa ja surua verrattuna stoalaiseen tyyneyteen. Nyky-yhteiskunnassa peräänkuulutetaan vastuullisuutta. Ei ole vastuullisuutta ilman vastuuta. Vastuullisuus on sitä, että joku kantaa vastuun, yksilöinä ja yhdessä.

Kun seuraavan kerran on tarjolla vastuuta, nosta kätesi pystyyn ja hoida homma.

Tero Luoma

Kirjoittaja on talousvaikuttaja ja omistajuuskirjailija