Tamperelaisopettaja on todistanut vieressä, kun työkaveri joutuu täysin kohtuuttoman raivonpuuskan kohteeksi – Yksi konsti voisi auttaa kodin ja koulun välisissä ongelmatilanteissa

Olen ollut onnekas opettaja, koska olen työurani aikana saanut tehdä yhteistyötä todella mukavien vanhempien kanssa. Yli kolmenkymmenen vuoden aikana en juurikaan ole saanut osakseni epäasiallista kohtelua. Nykyään puhutaan paljon vaikeista vanhemmista, jotka kuormittavat ja stressaavat opettajia jopa niin, että alalta poistuu opettajia vanhempien huonon käytöksen vuoksi.

Myös minulla on tietenkin ollut hankalia vuorovaikutustilanteita. Murrosikäisten lasten vanhemmilla saattaa olla kovia paineita ja suurta huolta siitä, mihin suuntaan oma lapsi on menossa. On väsymistä ja turhautumista. On ehkä vaikea hahmottaa, että oma lapsi voi käyttäytyä eri lailla koulussa kuin kotona. Jos koulusta tulee negatiivista palautetta, lapsi saattaa kotona esittää asian itselleen parhain päin, eikä tilanne ehkä siirry kotiin asti totuudenmukaisena. Silloin huoltajan on melko helppo valita puolensa: hän uskoo mieluummin lastaan kuin opettajaa.

Mielestäni tilanne on ymmärrettävä. Kuitenkin konflikti pitää aina kyetä ratkaisemaan sivistyneesti. Ja tässä kohtaa mukaan astuu konfliktitilanteiden tärkein avaaja: vuorovaikutustaidot. Meidän aikuisten pitää kyetä keskustelemaan ja kuuntelemaan toisiamme, meidän täytyy hallita hyvät käytöstavat, on oltava malttia, avoin mieli ja kyky myöntää, että itse kukin saattaa toisinaan olla väärässä.

Konfliktitilanteessa ei ole tarkoitus hakea voittajaa vaan ratkaisua. Koulun ja kodin tärkein yhteinen tehtävä on näyttää lapselle esimerkkiä, miten ongelmatilanteet ratkaistaan ja luoda lapselle tunne, että aikuiset toimivat yhdessä hänen parhaakseen.

Olen joskus ollut vieressä, kun puhelimen toisessa päässä oppilaan isä kiroilee niin kovaäänisesti työkaverini korvaan, että samassa huoneessa olleet eivät voineet olla kuulematta miehen räyhäämistä. Olen lukenut kollegoiden saamia sähköposteja, joiden teksti on ollut kaukana painokelpoisesta.

Huonosti käyttäytyvien vanhempien kohdalla ajatukseni kääntyy aina lapseen: on sääli, että lapsella on niin huono aikuisen malli. On luonnollista, että lapsi toimii, kuten näkee vanhempiensa toimivan. Surullista on se, että näillä lapsilla on hankala tie edessään. Kuka haluaa ystäväkseen, kumppanikseen, työkaverikseen ihmisen, joka konfliktin kohdatessaan raivoaa, syyllistää, huutaa, ei usko toista, ei kuuntele, ei kykene kompromissiin eikä keskusteluun?

Olisiko ideaa, että koulusta lähtisi lukukauden alussa koteihin viesti, miten toimia, jos koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön tulee ryppyjä ja ongelmia? Viestissä voitaisiin kerrata rakentavan ongelmanratkaisun alkeet, onnistuneiden vuorovaikutustilanteiden pääkohdat ja sivistyneen käytöksen perusperiaatteet.

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija