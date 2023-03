Hämmästyttävän usein edessä ajavan takavalot eivät pala, vaikka keliolosuhde sitä vaatisi, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Jaana Leena Kerola.

Teillä näkee luvattoman paljon autoilijoita, jotka eivät muista tai tiedä, että heidän autonsa takavalot eivät pala. Autossa on silloin yleensä päällä vain päivävalot, huomiovaloiksikin kutsutut.

Tilanne sai alkunsa vuonna 2011, kun Euroopan unioni halusi päästö- ja energiansäästösyistä valoista säätävän direktiivin, jota se myös täsmensi pari vuoden kuluttua.

Kun direktiivi teki päivänvaloista eli huomiovaloista pakolliset uusissa automalleissa, niiden omistajien on pitänyt muistaa kytkeä ajovalot takavaloineen päälle tilanteen niin vaatiessa.

Asiasta on tiedotettu paljon ja tehty mediaan suuri määrä juttuja. Esimerkiksi loppuvuodesta 2021 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kehotti kaikkia autoilijoita tutustumaan auton valoautomatiikan toimintaan ja opettelemaan myös laittamaan valot itse päälle sumussa, lumen pöllytessä tai kun näkyvyys muuten heikkenee. Tämä saa vakuuttumaan, että en yksin ihmettele autojen pimeitä peräpäitä.

Oman auton valot kannattaa tutkia itse, sillä yleispätevää neuvoa ei ole olemassa. Traficom esimerkiksi valistaa, että niin sanotussa A-asennossa uudemmissa autoissa on päällä vain huomiovalot, jotka riittävät ainoastaan kesäliikenteessä, kun luonnonvaloa on tarpeeksi ja ajokeli on hyvä. Osassa vanhempia autoja taasen samassa asennossa mitkään valot eivät pala. Automatiikkaankaan ei voi luottaa suoraan, sillä automatiikan toimintalogiikoissa on eroja.

Ymmärrän toisaalta jollain tavalla, että takavalottomia autoja näkee liikenteessä. Pari kertaa olen kiireessä ristinyt mielessäni käteni, kun en ole muka ehtinyt tarkistaa itselleni vieraan auton valoautomatiikkaa ennen ajoa. Toisaalta en ymmärrä tilannetta, sillä tutuinta autoa ajaessani tiedän, että ajovalot syttyvät käynnistäessäni auton. Tämän selvitin, kun istuin ensimmäistä kertaa kyseisen auton ratin taakse.

Takavalotonta autoa ajaessa ei tule ajatelleeksi, miltä auton pimeä perä näyttää. Se näyttää hyvin vaaralliselta auton havainnoimiseksi ajoissa esimerkiksi pimeässä tai liukkaalla.

Kun kevät etenee ja valoa riittää yhä suuremman osan vuorokautta, on syytä edelleen olla hyvin huolellinen hämärän rajamailla ja ajokelin muuttuessa nopeastikin. Huolellisuudella voi säästyä peräänajossa aiheutuvilta vammoilla tai jopa hengen menetyksiltä. Uusi muistutus on tarpeen syyspimeiden saapuessa.

Jos asiaa on käsitelty viime vuosikymmenen alusta lähtien, soisi sen pysyvän hyvinkin muistissa vuonna 2023 ja tästä eteenpäin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.