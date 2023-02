Aamulehti

Opiskelijoiden jaksamisesta puhutaan nyt paljon, olivat kyseessä sitten toisen asteen opiskelijat tai korkeakouluopiskelijat. Korona-aika vei tilannetta selvästi huonompaan suuntaan, mutta uupumiseen vaikuttaa monta tekijää. Onko palkkatöiden teko opintojen ohessa näistä yksi? Onko töiden ja opintojen yhdistäminen huono asia?

Kaikista opiskelijoista puolet käy palkkatöissä opintojensa ohessa. Lukiolaisistakin 30 prosenttia, ja ammattioppilaitosten opiskelijoista hieman useampi, on tehnyt opintojen ohessa palkkatöitä lukukauden aikana.

Palkkatyön ja opintojen yhdistäminen ei ole läheskään aina huono idea tai liian raskasta. Monelle etenkin oman alan töiden teko opintojen ohessa voi olla hyvin motivoivaa ja antaa arvokasta työkokemusta tulevaa varten. Paljon on kiinni siitä, kuinka paljon ja millaisia työvuoroja opiskelija tekee ja onko työnteko vapaaehtoista vai taloudellinen pakko.

Suurelle osalle lapsuudenkodissa asuvista toisen asteen opiskelijoista palkkatyön teko on vapaaehtoista. Syksystä 2021 lähtien tätä on tukenut toisen asteen opintojen maksuttomuus. Itse olin aikanaan lukion ohessa töissä pikaruokaravintolassa, vaikka taloudellista pakkoa siihen ei ollut. Myöhäiset vuorot ja aikaiset aamut olivat välillä raskas yhdistelmä, mutta ajatus seuraavan kesän interrail-matkasta erittäin hyvä kannustin.

Tilanne on toinen, kun opiskelija asuu omillaan ja töissä on käytävä henkensä pitimeksi. Eläminen opintojen etenemisen ja toimeentulon ristipaineessa voi olla kovaa. Aikaa pitäisi olla myös lepoon ja vapaa-aikaan, kuten sosiaalisiin suhteisiin. Uupumisen vaara on ilmeinen.

Muun muassa ruuan hinnan nousun vuoksi yhä useampi opiskelija on nyt siinä tilanteessa, että työnteko opintojen ohessa on taloudellinen pakko. Vaihtoehtoa ei välttämättä ole. Opintotuki ja muut opiskelijoiden taloudelliset tuet eivät ole nousseet samaa tahtia inflaation kanssa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.