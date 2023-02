Kuluttaja on ihmeissään, kun kotimaisen kurkun kilohinta huitelee 5–6 euron lukemissa – Pitäisikö meidän totutella taas kauden kasviksiin?

Kasvihuoneviljelyä jouduttiin supistamaan. Kotimaisten kasvisten hinta hämmentää, mutta pitäisikö kuluttajan alkaa elää sesonkien mukaan, kysyy Aamulehden toimittaja Anita Simola.

Aamulehti

Alkuvuodesta tutun lähimarketin yksi hevi-osaston hyllyistä oli tyhjillään. Mihin olivat kadonneet lähituottajan tomaatit, salaatit, ja yrtit ja versot?

Tuotteita ei oltu myyty loppuun siltä päivältä, vaan syy löytyi energian korkeasta hinnasta. Lähituottaja oli monen muun kasvihuoneyrittäjän lailla pannut lapun luukulle keskitalven ajaksi. Tuotantokustannukset nousivat liian korkeiksi. Miksi tuottaa, jos mitään ei jää käteen? Ymmärrettävää.

Kauppapuutarhaliitto ennakoi viime syksynä, että kotimaisen tomaatin viljely supistuu puoleen tänä talvena ja kurkunkin viljely viidenneksen.

Tämä on näkynyt tarjonnan vähenemisenä ja hintojen nousuna. Kuluttaja on ollut ihmeissään, kun kotimaisen kurkun kilohinta huitelee viiden ja kuuden euron lukemissa.

Suurimmat kaupparyhmittymät kertoivat hiljattain, miten suomalaisten käyttäytyminen ruokaostoksilla on muuttunut ruoan hinnan nousun myötä.

Lähes kaikista tuoteryhmistä ostetaan enemmän halvempia vaihtoehtoja, mutta merkille pantavaa on, että vihannesten ja hedelmien myynti on laskenut merkittävästi. Rajuinta lasku on ollut kurkussa, tomaatissa ja salaateissa.

Osa tuottajista on väläyttänyt, että jatkossa tuotanto voisi olla enemmän vuodenaikoihin perustuvaa.

Keskellä talvea ei välttämättä valoteta kasveja lainkaan ja lämmitetään vain pientä osaa kasvihuoneista. Tämä tarkoittaa, että puutarhoilla mennään takaisin 1980-luvulle, jolloin kasvihuoneissa viljeltiin auringon mukaan.

Pitäisikö kuluttajankin totutella tällaiseen rytmiin?

Hedelmien ja vihannesten tarjonta on nykyisin valtava. Monella kuluu kauppareissulla suuri osa ajasta hevi-osastolla, kun irtotavaraa valikoidaan ja jonotetaan vaa’alle. On hyvä muistaa, että kotimaista on tarjolla, vaikka kurkut ja tomaatit jäisivät ostamatta. Pöytään saa väriä ympäri vuoden.

Valikoiva hevi-tuotteiden käyttö ei tarkoita paluuta vaikkapa 60-luvulle, jolloin suolakurkut edustivat syksystä kevääseen heviosastoa ruokapöydässä satunnaisten porkkanaraasteiden lisäksi. Tosin kevään ensimmäinen kurkku tai tomaatit maistuivat silloin sitäkin paremmilta.

Mikäli hevi-tuotteiden kulutus jatkaa laskuaan, on sillä epäsuotuisia vaikutuksia useitakin. Ravitsemustieteilijät ovat huolestuneet tiedosta. Kasvisten suosimisessa on menty hyvään suuntaan, mutta suosituksen mukaiseen kulutukseen on vielä matkaa. Tämä kehitys voi nyt pysähtyä. Eikä pidä unohtaa ilmastotalkoita kasvipainotteisen ruoan suosimisessa.

Toisaalta kauppapuutarhaliitosta saatiin tuore selvitys, jonka mukaan suomalaisista jopa 42 prosenttia aikoo lisätä kotimaisten kasvisten syöntiä tänä vuonna, naisista 49 prosenttia.

Tämä on hyvä lupaus.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.