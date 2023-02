Työn tekeminen on paljon hauskempaa, kun yhteistä menestystä saa tavoitella ympäristössä, jonne voi saapua aamulla hymyillen, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Satu Peltola.

Ystävyys, ystävällisyys ja empatia saavat ihmeitä aikaan. Myös työelämässä.

Nämä, mutta myös muut luottamusta ja luovuutta tukevat arvot, ovat kivunneet nopeasti työyhteisöjen tarkasti vaalimiksi peruspilareiksi, joista kukaan ei halua enää päästää irti.

Työntekijöiden lisäksi arvoista haluavat pitää kiinni työnantajat, sillä tutkimusten mukaan esimerkiksi empaattisten esihenkilöiden alaisuudessa työskentelevät ovat muita sitoutuneempia ja innostuneempia, ja tämä heijastuu suoraan myös tulokseen.

Työelämän myötätuntoa ja inhimillistä työelämää tutkinut teologian professori Anne Birgitta Pessi sanoo, että empatia edistää voimakkaasti psykologista turvallisuutta, joka lisää myös luovuutta ja innovatiivisuutta. Työelämän myötätunto on yhteydessä myös fysiologisiin hyötyihin, kuten parempaan unenlaatuun ja jopa eliniän pidempään ennusteeseen.

Oikeassa asennossa olevan työilmapiirin hyödyt eivät ole jääneet ainoastaan tutkijoiden tietoon, vaan ne on myös laajasti tunnistettu työelämässä.

Henkilöstöratkaisuja tarjoavan Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä sanoo, ettei empatia ole enää työelämän trendisana, vaan konkretiaa kaikessa tekemisessä. Vahvoilla ovat ne, jotka ovat pystyneet luomaan tällaisen kulttuurin työyhteisöön.

Työyhteisön ilmapiiristä erityisen tarkkana ovat työntekijät, jotka peräänkuuluttavat avointa ja ystävällistä työkulttuuria, jossa turha nokittelu ja jäykät toimintatavat loistavat poissaolollaan. Mikäli työyhteisössä ja ilmapiirissä on ongelmia, jaloilla äänestetään nopeasti.

Ilmapiiriongelmat eivät vaikuta ainoastaan työntekijöiden sitouttamiseen, vaan hankaloittavat myös uusien osaajien rekrytointia.

Mikäli ilmapiiri on epätasapainossa tai jopa myrkyllinen, tieto tavoittaa työtä hakevan nopeasti, eikä tämä ole työnantajalle lainkaan hyvä asia tilanteessa, jossa eri alojen asiantuntijoista käydään kiihtyvää kamppailua.

Mutta mitä tehdä, jos ystävällinen ilmapiiri on omassa organisaatiossa vielä kadoksissa?

Odottelemaan ei ainakaan kannata jäädä. On hyvä muistaa, että muutos lähtee meistä jokaisesta ja on kaikkien yhteinen velvollisuus rakentaa työyhteisöistämme jokaiselle turvallisia. Sellaisia, joissa jokainen on tärkeä ja jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja olla ystävä toisille.

Tämä on tärkeää myös siksi, että työn tekeminen on paljon hauskempaa, kun yhteistä menestystä saa tavoitella ympäristössä, jonne voi saapua aamulla hymyillen ja lähteä iltapäivällä kotiin tietäen, että iloa, energiaa ja hymyileviä kasvoja on vastassa huomennakin.

Tällaisen ilmapiirin luominen ei ole vaikeaa, sillä ystävällisyys on loppujen lopuksi erittäin yksinkertaista, eikä ystävyyskään vaadi ihmeitä.

Tulokset kuitenkin näkyvät pitkälle, sillä ystävyys antaa voimaa niin työssä kuin arjessa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.