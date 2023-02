Suomalaisten on syytä hurrata Italian syyttäjäviranomaisille ja Carabinierien ROS-erikoisjoukoille, kirjoittaa Sari Passaro kolumnissaan.

Vuosi on alkanut hyvin Italian ja mafian välisessä taistelussa. Mafioso Matteo Messina Denaro, jota on etsitty 30 vuotta, jäi kiinni tammikuun puolivälissä. Vastikään uutisoitiin myös toisen mafiaryhmän pidätyksistä. Ndranghetan 56 jäsentä jäi kiinni.

Denaron johtama sisilialainen mafiajärjestö Cosa Norstra on tuttu nimi. Ndrangheta taas on sitäkin visummin piilossa yhteiskunnan rakenteissa, koska sillä ei ole selkeää organisaatiota. Kummallakin on oma nurinkurinen moraalinsa. Uskontoon verrattava kiihkeä uskollisuus omille, eikä se ole Italian valtio.

Juuret ovat historiassa. Suomalais-italialaista mafiatietokirjailija Anton Montia siteeratakseni: italialainen yhteiskunta saa syyttää itseään, kun se jätti aikanaan eteläisen Italian oman onnensa nojaan. Köyhiä ihmisiä auttoi mafia ja sillä on hintansa.

Eikä mikään ole muuttunut. Sama mafia lainasi yrityksille rahaa koronan aikaan. Mafia tarvitsee yrityksiä pestäkseen huumerahat. Erityisesti kokaiini tuottaa. Kaikki ne miljoonat keskiluokkaiset työssäkäyvät viihdekäyttäjät!

Toinen kultakaivos on julkiset hankkeet ja EU:n rahoitus. Mafia soluttautuu paikallistasolle ohjatakseen tukirahat omille yrityksilleen. Kun koronatuet tai energiansäästöön tarkoitettu Superbonus tulivat jakoon, Italian antimafiaviranomaiset nostivat valmiustasoa.

Suomalaisten on syytä hurrata Italian syyttäjäviranomaisille ja Carabinierien ROS-erikoisjoukoille. Siellä suojellaan myös ”meidän” rahojamme.

Taistelu mafiaa vastaan ei pääty koskaan. Kuten L´Espresso kirjoitti, aina löytyy ahne virkamies tai poliitikko tekemään suotuisia päätöksiä, aina pelokas naapuri kääntämään katseensa.

Hyvä esimerkki on mafioso Denaron piileskely kotikylässään Sisiliassa. Vakavasti sairas mies asui kaupungin keskustassa. Yksi maailman etsityimmistä rikollisista kävi kahviloissa, matkusti ulkomailla ja aterioi luksusravintoloissa.

Eikä sota yhtä miestä kaipaa. Mafialla on uusia ja vanhoja johtajia, esimerkiksi mafioso Giovanni Motisi, joka karkasi viranomaisten kynsistä vuonna 1998.

Mafia ymmärsi jo Denaron alkuvuosina, että pommeja tehokkaampaa on politiikka. Cosa Nostra suunnitteli jopa omaa puoluetta, mutta sitten tuli Silvio Berlusconi. Italian puolueista Forza Italian historiasta löytyy eniten mafiakytköistä tuomittuja Silvion lähipiiriin asti.

Valtion tasolla tapahtuu ajoittain kummia. Oikeusministeri Carlo Nordio (Fratelli d`Italia) haluaa kiristää teletietolakia. Juuri teletiedot olivat avainasemassa Denaron kiinnisaamiseksi. Toivottavasti kukaan ei pääse sorkkimaan lakia nimeltä 41 bis, joka sulkee mafiosot ja terroristit vankiloissa tiukkaan eristykseen. Yksi nälkälakkolainen on saanut jo aikaan hälinää.

Sari Passaro

Kirjoittaja asuu Toscanassa Italiassa.