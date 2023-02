Kuusi vuotta sitten Tampere sai tekosaari- ja tornitalohankkeineen lempinimen ”Suomen Dubai”. Mutta kuinka lähellä totuutta vertaukset luksuskaupunkiin lopulta ovat?

”Kumpi on Tampere, kumpi Dubai”, luki Aamulehden kuvaparissa vuonna 2016. Hiedanrannan ideakilpailu oli käynnistymässä, ja alueen visiokuvan tekosaaria verrattiin kuvatekstissä Dubain Jumeiran keinotekoisiin palmusaariin. Samaan tarttui moni muukin. Helsingin Sanomat kirjoitti, ettei Tampereen dubaimaisuus ole pelkkiä saaria, sillä ”uusi Torni-hotelli on avannut näkymiä uudenlaiseen tornirakentamiseen keskustassa”.

Reilut kuusi vuotta myöhemmin, viime vuoden marraskuussa, Näsisaaren jättimäinen täyttöoperaatio valmistui. Kunnianhimoisia rakennushankkeita on Tampereella viime vuosina nähty useita, ja ne ovat muuttaneet kaupunkia kenties ennennäkemättömästi. Mutta onko Tamperetta todella rakennettu kuin Lähi-idän luksuskaupunkia? Tässä kolumnissa tarkastellaan kaupunkien yhtäläisyyksiä vain rakentamisen näkökulmasta.

Korkein. Maailman korkein rakennus Burj Khalifa kohoaa 828 metrin korkeuteen Dubaissa. Avajaisia vietettiin vuonna 2010. Tampereelta taas löytyy Suomen korkein rakennus. Vuonna 1971 avattu Näsinneula kohoaa 168 metriin. Kumpikin kaupunkiensa kiistattomia maamerkkejä, Näsinneula tosin reilut puoli kilometriä matalammalla.

Suurin. Dubaissa sijaitsee myös maailman suurin ostoskeskus. Noin 200:aa jalkapallokenttää vastaavassa Dubai Mallissa toimii yli tuhat myymälää, akvaario ja luistinrata. Tampereen naapurissa Lempäälän Ideapark on sekin liikepinta-alaltaan Suomen suurin kauppakeskus. Palveluihin kuuluvat karting-rata ja keilahalli, mutta kokoeroa on: Ideaparkissa liikkeitä on alle viidennes Dubai Malliin verrattuna ja kokoa sillä on noin 14 jalkapallokentän verran.

Ennätyksellinen. Maailman korkein hotelli, Guinnessin ennätystenkirjaan päässyt Gevora, sijaitsee sekin Dubaissa. Ja kyllä: vastinpari löytyy Tampereelta. Sokos Hotel Torni nimittäin on Suomen korkein hotelli, joskin aika pieni torni Gevoraan verrattuna. Torni-hotellin yltäessä 88 metriin Gevora nousee 356 metriin.

Yhtäläisyyksiä voi löytää myös Persianlahden rannalla avautuvasta Dubai Marinasta rantabulevardeineen ja kovaa vauhtia Näsijärven rantaan rakentuvasta Ranta-Tampellasta. Aamulehtikin kuvaili pari vuotta sitten, että kesäisenä iltana tunnelma kaupunginosassa on kuin ”hyvätasoisessa lomakohteessa”.

Ovat yhtäläisyydet sattumaa tai eivät, Tampereen rakennushankkeita voi kutsua kunnianhimoisiksi. Yksi selvä ero kaupunkien välillä on: kun Dubaita markkinoidaan luksuskaupunkina, tamperelaista vertaus sellaiseen vaivaannuttaa.

Kirjoittaja on Aamulehden tuottaja.