Iso osa suomalaisista ajaa vanhoilla, saastuttavilla ja kalliiksi käyvillä autoilla. Romuihin tottuneen kansan avuksi tulee aika, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Mika Jyrävä.

Kun sain ensimmäisen autoni 1990-luvulla, se tuntui ikälopulta. 4 100 markkaa maksanut Datsun Cherry oli 11 vuoden ikäinen. Se olikin tuolloin keskimääräistä vanhempi ajopeli, sillä tuolloin henkilöautot olivat Suomessa keskimäärin 9 vuotta vanhoja.

Henkilöautojen keski-ikä on tällä hetkellä Suomessa noin 13 vuotta. Keskimääräinen ikä on vanhentunut vuosi vuodelta kymmenien vuosien ajan. Uusimmilla autoilla Suomessa ajettiin 1960-luvulla. Tilastojen mukaan henkilöautojen keski-ikä oli alimmillaan alle 4 vuotta.

Nykyinen autoni täyttää kohta 16 vuotta, eli taas alla on keskimääräistä vanhempi auto. Parikymmentä vuotta sitten tuon ikäinen auto olisi ollut jo lähellä keskimääräistä romutusikää. Viime vuonna romutettavien henkilöautojen keski-ikä oli yli 22 vuotta.

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa väänsi minulle viime viikolla rautalangasta näkemyksensä henkilöautokannan ikääntymisestä: ajamme tällä hetkellä todella vanhoilla autoilla, jotka kuluttavat paljon, joilla on suuret hiilidioksidipäästöt ja jotka ovat selvästi turvattomampia kuin nykyautot. Rissan mukaan vanhemmat autot eivät mene helposti katsastuksista läpi, ja korjaukset sekä nousseet polttoainekulut tulevat kalliiksi vanhan auton omistajalle.

Allekirjoitan kaiken Rissan sanoman. Tälläkin hetkellä olen menossa vikakoodin lukuun mystisen vian takia, joka pudottaa tehot välillä mopoautotasolle. Jokavuotisesta katsastuspiinasta taas harvoin selviää ilman korjaamoreissua.

Uusien autojen kauppa on ollut viime ajat melkoisessa vastatuulessa, mikä vanhentaa autokantaa entisestään. Pirkanmaalla ensirekisteröitiin viime vuonna lähes viidennes vähemmän henkilöautoja kuin edellisvuonna. Koko maassa tilanne oli melkein yhtä karu. Jotta autokannan ikääntyminen pysähtyisi, koko maassa olisi rekisteröitävä vähintään 140 000 henkilöautoa vuodessa. Viime vuoden lukema oli 81 700.

Autokannan sähköistyminen laahaa Suomessa vuosia Ruotsia ja Norjaa jäljessä. Rissan mukaan nyt tarvittaisiin hallitukselta tukipäätöksiä, jotka lisäisivät autokannan vaihtuvuutta. Tällaisia ovat muun muassa kierrätyspalkkio, hankintatuki erittäin vähäpäästöisille uusille autoille ja latausinfratuet.”

On Väistämätöntä, että 10–20 vuoden päästä meillä on allamme nykyistä turvallisempia käytettyjä autoja, vaikka ne eivät nykyistä nuorempia olisikaan. Nyt uutena myydyissä autoissa on jo monipuoliset turvajärjestelmät, ja ne eivät iän myötä häviä mihinkään. Kun samat autot 2030-luvulla myydään muutaman käyttäjäkierroksen jälkeen, niissä on kaikki mausteet ja turvallisuutta parantava tekniikka.

Meillä romuilla ajavillakin on siis vielä toivoa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.