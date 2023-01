Viisi perusasiaa vaikuttavaa paljon sähkönkulutukseen. Kerro jutun lopussa omista sähkönsäästökeinoistasi.

Aamulehti

Eri medioissa ihmiset ovat esitelleet mitä mielenkiintoisempia ratkaisuja sähkön säästämiseksi. Erilaisia teknisiä virityksiä on esitelty vesitakasta jopa siihen, että perinteinen kiuas on asennettu olohuoneeseen.

Lue lisää: Riikka Kerttula lämmittää tilavan omakotitalonsa 35 eurolla kuukaudessa – Näin toimii harvinainen lämmitystapa, jota moni hämmästeli ennen sähkökriisiä

Yhtä asiaa ei kuitenkaan ole kovin näyttävästi kerrattu. Mitäpä jos opettelisi käyttämään olemassa olevia kodin laitteita tehokkaasti? Kerron oman esimerkin, jonka tulokset ovat yllättäneet.

Talomme on vuodelta 2008 ja olemme asuneet siinä kohta neljä vuotta. Talomme asuinpinta-ala on alle 140 neliötä, siinä on sähkölämmitys, pieni varaava takka ja ilmalämpöpumppu. Tällaisen rakennuksen vuotuiseksi sähkönkulutukseksi oletetaan jo sähkösopimusta tehtäessä 20 000 kWh ja kylminä pakkaskuukausina kulutus voi olla yli 3 000 kWh.

Lue lisää: Kotitalouksien sähkönsäästö ehkä pelasti Suomen sähkökatkoilta joulukuussa – Näin todennäköiseltä sähköpula nyt näyttää

Vain 15 vuotta sitten rakennettuja taloja ei ole suunniteltu energiansäästö mielessä, mutta silti niissä on laitteita, joita pystyy säätämään. Käymällä ne läpi voi saada aikaan suuria säästöjä. Epäilen, että monilla talojen laitteet ovat olleet perusasetuksilla tai ”täysillä”. Itse tein näin:

1. Säädin ilmanvaihtolaitteen asetukset kelejä vastaavaksi ja olen muuttanut niitä tarpeen mukaan. Ilmanvaihtokoneen tuloilmaa kannattaa hieman lämmittää, mutta ei liikaa. Talvella 17–18 astetta riittää. Jos tuloilma aiheuttaa vedon tunteen, on se liian kylmää.

Samalla tavoin olen säätänyt ilmastoinnin voimakkuutta sen mukaan, miten olemme olleet kotona ja mitä olemme tehneet.

2. Huoneiden lämpötila on ollut 18–21 astetta sen mukaan, miten olemme olleet paikalla. Talon keskipisteessä lämpöä pidetään korkeammalla, kauimmaisissa huoneissa selvästi alempana.

3. Kylpyhuoneen lattialämmitys ei enää tunnu jaloissa. 20 astetta tai allekin riittää.

4. Säädin aiemmin täysillä olleen lämminvesivaraajan 60 asteeseen, joka pitää legionella-bakteerin loitolla.

5. Tutkin yläpohjan kevättalvella ja totesin, että uudehkonkin talon lisäeristys on tarpeen. Eristys tehtiin toukokuussa.

Sähkönkulutus on laskenut loka- ja marraskuussa yli 40 prosenttia ja joulu–tammikuussa 40 prosenttia. Talvikuukausina kulutus on ollut noin 2 000 kWh, syksyllä puolet tästä.

Vähennyksen takia emme ole luopuneet mistään. Tiedän ihmisiä, jotka ovat säätäneet ja säästäneet paljon enemmän.

Yksi sähkösyöppö on jäänyt ratkaisematta eli autotallin lattialämmitys. Tallissa on väljähkö liukuovi ja vesipisteen takia peruslämpö. Asian muuttamalla helppoa säästöä saisi vielä lisää. Ja jos talon ilmastoinnin muuttaisi poistoilmalämpöpumppuun perustuvaksi, voisi sähkönsäästö olla taas uudella tasolla.

Lue lisää: Tamperelainen Purasten perhe keksi, miten sähköä voi säästää omakotitalossa yksinkertaisilla konsteilla – rahaa säästyy nyt tuhansia euroja vuodessa