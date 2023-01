Nähdäänkö nämä pirkanmaalaiset poliitikot pian eduskunnassa? Listoilla on useita ministeritason ehdokkaita

Sdp:llä on Pirkanmaalla erittäin nimekäs ehdokaslista, mutta kovia nimiä löytyy runsaasti myös muista puolueista, kirjoittaa Aamulehden uutispäällikkö Tatu Airo.

Aamulehti

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat jyränneet kevään eduskuntavaalien kannatuskyselyissä, mutta etenkin Pirkanmaalla sdp voi olla oppositiopuolueille todella kova vastus.

Eduskuntapuolueiden ehdokaslistat ovat Pirkanmaalla jo pitkälti valmiita. Sdp:n lista on niin nimekäs, että puolue voi tavoitella kärkisijaa Pirkanmaan vaalipiirissä. Pääministeri Sanna Marin jakaa mielipiteitä, mutta olisi pieni ihme, jos hän ei olisi vaalien äänikuningatar. Sdp:n konkaripoliitikko Jukka Gustafsson ei ole enää ehdolla, mutta hänen tukijoistaan moni antaa äänensä Tampereen entiselle pormestarille Lauri Lylylle. Lisäksi listalla ovat muiden muassa kansanedustajat Ilmari Nurminen, Pia Viitanen ja Marko Asell.

Kun katsoo demarien listaa, ei ole ihme, että kokoomuksessa on miltei rukoiltu pormestari Anna-Kaisa Ikosen lähtevän ehdolle. Näin todennäköisestikin tapahtuukin. Ikonen voi hyvin olla kokoomuksen Pirkanmaan ääniharava. Lisäksi listalla on vielä paikka toisellekin nimekkäälle ehdokkaalle. Kokoomuslaisista vahvoilla vaaleissa ovat myös kansanedustajat Sofia Vikman, Jari Kinnunen, Arto Satonen ja Pauli Kiuru. Viime eduskuntavaaleissa Satosella oli yksi koko maan kalleimmista vaalikampanjoista, yli 100 000 euroa. Nuori Ida Leino oli aluevaalien yllättäjiä.

Perussuomalaisten Veikko Vallin sai eduskunnasta tarpeekseen yhden kauden jälkeen. Istuvista edustajista Sami Savio, Sakari Puisto ja Veijo Niemi ovat ehdolla. Nuoret Joakim Vigelius ja Miko Bergbom voivat yllättää.

Muillakin puolueilla on ehdolla vahvoja nimiä. Esimerkkeinä mainittakoon Iiris Suomela, Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkynen vihreissä, Arto Pirttilahti ja Jouni Ovaska keskustassa, Anna Kontula ja Twitter-tähti Lauri Lindén vasemmistoliitossa sekä Sari Tanus ja Kauko Turunen kristillisdemokraateissa. Turunen tosin jäi viimeksi rannalle 112 000 euron vaalikampanjastaan huolimatta.

Taisin mainita yli 20 potentiaalista ehdokasta, vaikka enemmänkin olisi. Pirkanmaalta eduskuntaan pääsee tasan 20 edustajaa. Aamulehti analysoi Pirkanmaan ehdokaslistoja ja kärkiehdokkaiden mahdollisuuksia kattavasti lähempänä vaaleja.

Pirkanmaalla on valtakunnallisestikin vertaillen erittäin maineikkaita ehdokkaita. Poliitikot eivät aina pidä spekuloinnista, mutta meille journalisteille se on usein intohimo. Seuraavassa hallituksessa on todennäköisesti täkäläisiä ministereitä, tosin paljon riippuu hallituspohjasta. Pääministeri Marinin lisäksi pirkanmaalaisia ministeritason ehdokkaita ovat esimerkiksi Anna-Kaisa Ikonen ja Lauri Lyly.

Kävi vaaleissa miten kävi, Pirkanmaan äänen on syytä kuulua eduskunnassa voimakkaana myös tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.