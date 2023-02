Tampereen keskustaan nousee tuhansia neliöitä uutta toimistotilaa, jotta työntekijät pääsevät tapaamaan toisiaan. Joko etätyö ei olekaan ihmiselle paras tapa tehdä töitä, tai sitten kovaa vauhtia kasvavat ja satoja ihmisiä vuosittain palkkaavat ict-yritykset ovat täysin väärässä, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Juha Karilainen.

Aamulehti

”Myy osakkeesi, kun menestysyhtiö rakentaa ylellisen pääkonttorin.” Tämä sijoitusguru Seppo Saarion lentävä lause tuli mieleeni, kun vierailin Tampereen Ratapihankadulle rakentuvassa hulppeassa Go21-toimistokorttelissa.

Tosin ict-firmat Gofore ja M-Files eivät rakenna toimitaloa itse, vaan muuttavat A. Ahlström Kiinteistöt oy:lle vuokralle. Joka tapauksessa Tampereen ydinkeskustaan nousee 11 800 neliön toimistokortteli kasvufirmojen henkilöstölle.

Yritysten perustelut muutolle ovat kiinnostavia. M-Files kertoo etsineensä uutta tilaa pääkonttorilleen tarjotakseen henkilöstölleen työn tekemistä ja hyvinvointia tukevat tilat. Goforen toimitusjohtaja kertoi Aamulehdelle, että toimitilan ensisijainen tarkoitus on, että ihmisillä on paikka tavata toisiaan. Hänen mukaansa pääkonttori nousee siksi Tampereen keskustan ytimeen, eikä esimerkiksi Hervantaan.

Eikö työelämän uusi normaali olekaan se, että kökötetään makuuhuoneen nurkassa ja viestitään työkavereille Teamsissa ja Slackissa?

Taidan kuulua koronapandemian häviäjiin, ainakin yhdestä näkökulmasta. En pidä etätyöstä. En ole koskaan pitänyt, ja tuskin tulen koskaan pitämään. Teams-palaverien ja pikaviestinnän hankaluudet voisin vielä kestää, mutta pahinta etätyössä on sen epäsosiaalisuus. Kahdeksan tuntia päivässä on pitkä aika viettää yksin seuranaan tietokoneen ruutu.

Suomessa on iso määrä ihmisiä, jotka eivät ole koskaan tehneet etätöitä vaan lähtivät korona-aikanakin ajamaan bussia, hoitamaan lapsia ja keittämään ruokaa. Me loput olemme harjoitelleet etätyötä vaihtelevalla menestyksellä.

Mitä pitempään ihmiskunta on harjoittanut etätyö- ja hybridityökokeiluaan, sitä selvemmiksi sen huonot puolet ovat käyneet. Työterveyslaitos kertoi hiljattain työelämän muutosnäkymät - tutkimuskatsauksessaan etätyön vaaroista. Katsauksessa puhutaan ”teknologiavälitteisen työskentelyn uuvuttavista vaikutuksista.” Hieno kiertoilmaisu sille, että jatkuva ruudun tuijottaminen ilman inhimillisiä kontakteja ei tee ihmiselle hyvää.

Laitos kehottaa varmistamaan riittävän vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden etä- ja hybridityössä.

Voisiko yksi näppärä ja tehokas keino varmistaa yhteisöllisyys olla paluu konttorille? Mallia työelämän uuteen uuteen normaaliin näyttävät kovaa vauhtia kasvavat ict-alan yritykset. Pirkanmaalaisten ict-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut jo lähes 1,3 miljardiin euroon. Niiden on pakko tehdä kaikkensa henkilöstön viihtyvyyden ja hyvinvoinnin eteen, koska globaali kilpailu osaajista on niin kovaa.

Niinpä Goforen ja M-Filesin toimitilat tulevat Tampereen parhaalle paikalle lähelle keskustaa, palveluita, liikenneyhteyksiä ja ennen kaikkea ihmisiä. Goforen tiloihin tulee kaikki herkut, joista it-ala on tullut tunnetuksi, kuten pelihuone ja henkilöstön sauna. M-Files tuskin sekään sulkee työntekijöitään toimistokuutioihin.

Esimerkkiyritykset kasvavat hurjaa tahtia ja kertovat palkkaavansa vuosittain kymmeniä tai jopa satoja uusia työntekijöitä. Joko etätyö ei ole ihmiselle paras tapa tehdä töitä, tai sitten menestyvät ict-yritykset ovat täysin väärässä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.