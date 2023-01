Digiremontti voi johtaa asunnon ostajaa harhaan – ensisilmäyksellä on vaikea huomata, mikä on totta ja mikä ei

Kantavaa väliseinää ei pitäisi kaataa tietokoneohjelmalla, jos niin ei voi tehdä lekallakaan, kirjoittaa Aamulehden uutispäällikkö Enni Mansikkamäki.

Aamulehti

Selailen viikoittain myynnissä olevien asuntojen ilmoituksia. Joitakin päiviä sitten huomioni kiinnitti 1980-luvulla rakennettu rivitalo hyvällä sijainnilla. Jo heti ensimmäiset kuvat miellyttivät silmää. Toimiva pohjaratkaisu ja remontoitu keittiö.

Hetken kuvia selailtuani vastaan tuli kuitenkin täysin toisen näköisiä kuvia keittiöstä. Kellertävän ruskeat alkuperäiset kaapistot täyttivät ruudun. Hämmennyin. Onko joukkoon vahingossa sekoittunut toisen myyntikohteen kuvia? Vai onko asunnossa kaksi keittiötä?

Selasin kuvia taaksepäin ja silloin huomasin sen. Uutuuttaan kiilteleviä valkoisia kaapistoja esittelevissä keittiökuvissa oli kuvan kulman päällä pieni teksti, jota silmäni eivät olleet ensimmäisellä katselukerralla havainneet: digiremontoitu.

Digisisustaminen, virtuaalistailaus ja digiremontti ovat nykyään toistuvasti vastaan tulevia termejä asuntojen myynti-ilmoituksissa. Digisisustamisella tarkoitetaan huonekalujen tai sisustuksellisten elementtien lisäämistä asunnon myyntikuviin kuvankäsittelyn keinoin.

Digisisustaminen on kätevää esimerkiksi silloin, jos myytävä asunto on jo tyhjillään. Ostajaehdokkaan voi olla helpompi kuvitella omat huonekalunsa olohuoneeseen, kun kuva näyttää, millainen tila voisi olla sisustettuna.

Digiremontointi vie muutoksen astetta pidemmälle. Alkuperäiskunnossa oleva keittiö voi digiremontissa muuttua upouudeksi ja vanha muovimatto kiiltäväksi parketiksi.

Jo kautta aikain koteja on myyty mielikuvilla. Asuntoilmoitusten kuvissa on pelattu kameran objektiiveilla ja kuvakulmilla jotta huoneet näyttäisivät kokoaan suuremmilta. Asuntojen myyminen vahvasti muokatuilla tietokonekuvilla on kuitenkin eri asia.

Digiremontissa lopputulos on usein niin realistinen, että ensisilmäyksellä voi olla vaikea huomata, mikä on totta ja mikä ei. Pahimmassa tapauksessa asuntonäyttöön lähtenyt ostajaehdokas pettyy, kun todellisuus kohteessa ei ole lainkaan sitä, mitä kuvissa luvattiin.

Vaikka tieto kuvanmuokkauksesta merkitään kuvan yhteyteen, ihmissilmä on nykyään niin tottunut erilaisiin logoihin ja teksteihin kuvien yhteydessä, ettei niiden välittämä informaatio välttämättä osu silmiin toivotulla tavalla.

Digiremontin vaarana on, että se johtaa asunnon ostajaa harhaan.

Asunnon digitaalisessa muokkaamisessa on muistettava vastuu siitä, että digiremontilla tehdyt muutokset pitää voida toteuttaa myös oikean elämän rakennussäädöksillä. Esimerkiksi kantavaa väliseinää ei pitäisi kaataa tietokoneohjelmalla, jos niin ei voi tehdä lekallakaan.

Valitettava totuus on kuitenkin se, että myynti-ilmoituksessa näkyvällä hinnalla ostaja ei saa samaa asuntoa kuin kuvissa. Ehkä digiremontoitujen kuvien viereen pitäisi laskea arvio siitä, kuinka paljon asunnon hinnan päälle joutuu vielä laittamaan remonttirahaa, jotta todellisuus olisi yhtä kiiltelevä kuin kuvissa.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.